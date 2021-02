¿Quieres ver todas las películas de Star Wars en orden? Todas estas películas están ambientadas en una galaxia muy, muy lejana, y están disponibles en Disney +, en 4K y HDR, nada menos, por lo que este es un buen momento para disfrutar de las películas de Star Wars tanto en orden cronológico como por fecha de estreno. Esta plataforma también es el hogar exclusivo de The Mandalorian, e igualmente lo será de la totalidad del conjunto de nuevas series y películas de Star Wars que llegarán en 2021 y posteriores. Nunca es un mal momento para ponerse al día.

En esta guía, explicaremos el orden de las películas de Star Wars, incluido un nuevo Orden Definitivo, que incluye la serie The Clone Wars y The Mandalorian en la línea de tiempo de Star Wars. De primeras, el orden cronológico es sencillo: comienzas con el Episodio 1: La amenaza fantasma y terminas con el Episodio 9: El ascenso de Skywalker; comienza a complicarse más cuando entran en el juego las películas Han Solo y Rogue One. A continuación, desglosaremos todo esto.

Como Disney ha intensificado su producción de Star Wars, con la serie de Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka, Rangers of the New Republic, The Acolyte, Star Wars: Visions, Rogue Squadron, The Bad Match y A Droid Story anunciados para ser lanzados en un futuro no muy lejano, este es un buen momento para ver las películas de Star Wars en orden, lo cual te ayudará a prepararte para la nueva ola de proyectos de este mundo galáctico.

Procedamos pues, a repasar cómo ver las películas de Star Wars en orden:

Las películas de Star Wars, en orden cronológico

Probablemente, a la hora de hacer un maratón, prefieras ver las películas por orden cronológico. A continuación encontrarás todas las películas de Star Wars, incluyendo las películas spin-off, Han Solo y Rogue One, organizadas cronológicamente. En nuestra opinión, esta es la mejor y más obvia forma de disfrutar de las películas.

Este es el orden cronológico de las películas de Star Wars:

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (ambientada 32 años antes de Una nueva esperanza)

(ambientada 32 años antes de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (22 años antes de Una nueva esperanza)

(22 años antes de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (19 años antes de Una nueva esperanza)

(19 años antes de Una nueva esperanza) Han Solo: Una historia de Star Wars (aproximadamente una década antes de Una nueva esperanza)

(aproximadamente una década antes de Una nueva esperanza) Rogue One: Una historia de Star Wars (termina momentos antes de Una nueva esperanza)

(termina momentos antes de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars Episodio V: El imperio contraataca (tres años después de Una nueva esperanza)

(tres años después de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (cuatro años después de Una nueva esperanza)

(cuatro años después de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza (34 años después de Una nueva esperanza)

(34 años después de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (34 años después de Una nueva esperanza)

(34 años después de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (35 años después de Una nueva esperanza)

En esta lista solo hemos incluido películas de Star Wars de acción en vivo (es decir, grabadas con actores), y hemos utilizado 'Una nueva esperanza' como punto de referencia en la línea de tiempo, para que tengas un poco de contexto sobre cuándo tienen lugar los eventos.

Si prefieres consultar el orden de Star Wars incluyendo las series, como por ejemplo The Mandalorian, también lo tenemos: encontrarás nuestra lista con el Orden Definitivo de Star Wars más abajo.

Como aperitivo, podemos explicarlo de forma rápida: las películas y series animadas de The Clone Wars se sitúan entre los Episodios II y III, y terminan durante La venganza de los Sith (o un poco después, en el caso de la escena final de The Clone Wars). Star Wars: Rebels se desarrolla esencialmente entre los Episodios III y IV. The Mandalorian sin lugar a duda está ambientada entre los Episodios VI y VII. La próxima serie animada The Bad Batch se desarrollará después de The Clone Wars.

La próxima serie de Obi-Wan Kenobi se desarrollará 10 años después de La venganza de los Sith. Por otro lado, se ha confirmado que el próximo spin-off de Rogue One: Una historia de Star Wars, cuya trama se centra en el personaje Cassian Andor, se desarrollará cinco años antes de Rogue One y, por lo tanto, después de las precuelas y antes de la trilogía original, es decir, entre los episodios III y IV. La serie animada The Resistance está ambientada en el período de la trilogía de la secuela, por lo que se ejecuta simultáneamente con El despertar de la fuerza y Los últimos Jedi. Pero como decimos, en este mismo artículo desglosaremos y explicaremos el funcionamiento de este orden de visualización del mundo Star Wars.

Orden de las películas de Star Wars por fecha de estreno

Ver las películas de Star Wars por orden de estreno es un poco extraño y lioso, ya que las líneas de tiempo tienen mucho menos sentido, pero bueno, por si lo prefieres de esta manera también hemos querido incluirlo en este artículo.

Este es el orden de las películas de Star Wars por fecha de estreno, empezando hace 44 años con Star Wars: Una nueva esperanza.

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

(1977) Star Wars Episodio V: El imperio contraataca (1980)

(1980) Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

(1983) Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

(1999) Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

(2002) Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

(2005) Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza (2015)

(2015) Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

(2016) Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

(2017) Han Solo: Una historia de Star Wars (2018)

(2018) Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Star Wars: 'el Orden Definitivo', incluyendo The Mandalorian y The Clone Wars

Cuando Disney adquirió Lucasfilm y los derechos de Star Wars, restableció la continuidad del Universo Expandido de los contenidos relacionados que se habían ido lanzando en segundo plano. Eso significaba que solo formaban parte del canon de Star Wars la trilogía precuela, la trilogía original y las series animadas The Clone Wars CG.

Disney ha ido añadiendo contenido al canon desde entonces, con libros, juegos, cómics y más, ambientados en la misma continuidad que las películas de Star Wars. La lista que te ofrecemos a continuación no incluye todo, pero sin duda te mantendrá ocupado: hemos recopilado en orden prácticamente todas las películas y series disponibles. Iremos añadiendo a la lista los nuevos contenidos de Star Wars de Disney+, como Obi-Wan Kenobi, The Bad Batch y Cassian Andor, conforme se vayan estrenando.

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (ambientada 32 años antes de Una nueva esperanza)

(ambientada 32 años antes de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (22 años antes de Una nueva esperanza)

(22 años antes de Una nueva esperanza) The Clone Wars película animada (representa el comienzo de la serie animada)

(representa el comienzo de la serie animada) The Clone Wars serie animada (empieza 22 años antes de Una nueva esperanza y termina 19 años antes)

(empieza 22 años antes de Una nueva esperanza y termina 19 años antes) Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (19 años antes de Una nueva esperanza)

(19 años antes de Una nueva esperanza) Han Solo: Una historia de Star Wars (aproximadamente una década antes de Una nueva esperanza)

(aproximadamente una década antes de Una nueva esperanza) Star Wars: Rebels serie animada (ambientada cinco años antes de Una nueva esperanza, con un epílogo situado mucho más tarde)

(ambientada cinco años antes de Una nueva esperanza, con un epílogo situado mucho más tarde) Rogue One: Una historia de Star Wars (termina momentos antes de Una nueva esperanza)

(termina momentos antes de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars Episodio V: El imperio contraataca (tres años después de Una nueva esperanza)

(tres años después de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (cuatro años después de Una nueva esperanza)

(cuatro años después de Una nueva esperanza) The Mandalorian (ambientada unos nueve años después de Una nueva esperanza)

(ambientada unos nueve años después de Una nueva esperanza) Star Wars: Resistance serie animada (comienza 34 años después de Una nueva esperanza)

(comienza 34 años después de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza (34 años después de Una nueva esperanza)

(34 años después de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (34 años después de Una nueva esperanza)

(34 años después de Una nueva esperanza) Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (35 años después de Una nueva esperanza)

Si has visto la temporada 2 de The Mandalorian, este orden te resultará especialmente interesante. El capítulo 13, 'La Jedi', introdujo a Ahsoka Tano por primera vez en Star Wars de acción en vivo, y conecta The Clone Wars a la continuidad más amplia como nunca antes. Del mismo modo, la incorporación de Boba Fett ha proporcionado una respuesta importante, y la aparición tardía de otro personaje clave de Star Wars en el final de la temporada 2 también plantea preguntas sobre cómo encaja toda la franquicia.

Entonces, ¿quién es Ahsoka Tano y cómo encaja en el universo de Star Wars? En The Clone Wars, entre las películas episodio I y II, Tano se transforma, y pasa de ser una aprendiz de Anakin a un Caballero Jedi con dos sables de luz, y se encuentra con el joven Boba Fett y el General Grievous. Después de ser acusada de asesinato, Tano también se enfrenta a Darth Maul (que se convirtió en un cyborg tras su derrota frente a Obi-Wan en La amenaza fantasma), quien reúne un super-escuadrón llamado Deathwatch con extremistas de Mandalore que derrocan al gobierno de Mandalore.

A partir de ahí, en Star Wars Rebels, situado entre las películas episodio III y IV, Ahsoka juega un papel clave en el establecimiento de una red rebelde que se enfrenta a su antiguo maestro, ahora Lord Vader. Luego, después de viajar en un 'mundo entre mundos', Ahsoka entra en el 'plano espiritual' y viaja para encontrar a su amigo, Ezra. Se desconoce la brecha temporal existente entre estos misteriosos momentos y su debut de acción en vivo en The Mandalorian (a su vez ambientado alrededor de cinco años después del Retorno del Jedi), pero es probable que veamos más intromisiones en la política de Mandalore ya que esta exitosa saga continúa en Disney+.

Star Wars: 'El Orden Machete', explicado

El 'Orden Machete', es un famoso orden de visualización creado por Rod Hilton en 2011. Esencialmente, es una forma de ver las películas de Star Wars sin ver La amenaza fantasma, y cambia la forma en que se cuenta la historia. Se centra completamente en la historia de Luke Skywalker, con la idea de que conserve el gran giro de El imperio contraataca. Además, prescinde de lo que muchos consideran una precuela decepcionante.

El Orden Machete comienza con Una nueva esperanza, continúa con El imperio contraataca, luego se visualizan las dos primeras precuelas (episodios I y II) como si fueran un flashback de la historia de Anakin, y por último se ve la batalla final en El retorno del Jedi.

Episodio IV: Una nueva esperanza

Episodio V: El imperio contraataca

Episodio II: El ataque de los clones

Episodio III: La venganza de los Sith

Episodio VI: El retorno del Jedi

Si quieres continuar el Orden Machete a partir de ese punto, mira la saga secuela:

Episodio VII: El despertar de la fuerza

Episodio VIII: Los últimos Jedi

Episodio IX: El ascenso de Skywalker

¿Cuál es el mejor orden para ver Star Wars?

Nuestra recomendación es que el orden cronológico es la mejor manera de visualizar todas las películas de Star Wars para la mayoría de las personas. Por un lado, no lleva tanto tiempo como seguir el Orden Definitivo, el cual requiere un compromiso de tiempo enorme que será un poco excesivo para la mayoría de los espectadores. 11 películas son suficientes para un gran maratón de Star Wars, y los spin-off, Rogue One y Solo, agregan una textura al universo que probablemente no obtendrás de las principales películas de Star Wars. Por lo que el Orden Cronológico es el que elegiríamos en 2021.

Las películas de Star Wars en Disney+

Disney+ ofrece ahora todas las películas de Star Wars, incluidos El ascenso de Skywalker y Han Solo. Por lo que las películas que encontrarás en Disney+ son:

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars Episodio V: El imperio contraataca

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi

Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza

Rogue One: Una historia de Star Wars

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker

Han Solo: Una historia de Star Wars

El ranking de las mejores películas de Star Wars

La mayoría de los fanáticos de Star Wars tienen una opinión bastante clara sobre qué películas son las mejores, pero en caso de que haya algún debate, hemos elaborado una clasificación de las películas de Star Wars según las puntuaciones de los usuarios en IMDb (una famosa base de datos online de películas). Puede que tu opinión varíe en cuanto a la diferencia de calidad entre algunas películas... Lo que podemos decir es que seguramente ninguna película de las nuevas supere a la de Han Solo o Los últimos Jedi.

El ascenso de Skywalker tiene una puntuación de 6.6, calificación que nos parece bastante justa.