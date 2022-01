El Libro de Boba Fett: el capítulo 1 desvela un antiguo misterio y marca el regreso al inframundo criminal de Star Wars

(Crédito de imagen: © Lucasfilm Ltd)

Información sobre el capítulo 1 - Capítulo 1 (de 7), 'Forastero en tierra extraña'

- Escrito por Jon Favreau

- Dirigido por Robert Rodriguez

★★★★

Spoilers a continuación sobre El Libro de Boba Fett.

Parece que salir del vientre de Sarlacc fue lo más fácil a lo que tuvo que enfrentarse Boba Fett. Averiguar cómo escapó el famoso cazarrecompensas de los 1000 años de dolor y sufrimiento que le esperaban en el interior de aquel enorme monstruo, era uno de los mayores vacíos en la historia de Star Wars. Y creemos que era un misterio podría haberse explotado fácilmente a largo plazo para mantenernos enganchados durante casi toda la temporada de El Libro de Boba Fett, el spin-off de The Mandalorian.

Por eso, ver cómo se quitan de encima esa explicación de esa gran incógnita durante los primeros tres minutos del primer capítulo, es algo que nos ha sorprendido bastante. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que en realidad, había mucho más que explicar sobre lo que pasó a continuación, y que al parecer, es algo mucho más importante y relevante en la historia de Boba Fett.

Tras conseguir salir del Gran Pozo de Carkoon con la piel quemada por ácido y muy débil, Fett está muy lejos de ser el temido mercenario que tan rápido se introdujo en la mente de los fans en El Imperio Contraataca. Excepcionalmente vulnerable y debilitado, Boba Fett no puede ni evitar que los pequeños Jawas saqueadores le roben su preciada y característica armadura, y ni que posteriormente los moradores de las arenas lo hagan prisionero.

Pero, ahora que hemos visto cómo el cazarrecompensas toca fondo, la historia de cómo se hace con el control del imperio criminal que una vez fue de Jabba el Hutt, se ha vuelto muchísimo más convincente.

En unos pocos minutos, un personaje que solo habló cuatro líneas en la trilogía original de Star Wars, y cuya relevancia en el canon se basó tanto en una armadura genial como en sus acciones, tiene de repente una historia de fondo que vale la pena contar. Y aunque el atuendo sigue siendo claramente una parte clave de la marca Fett (la escena en la que se viste en el Palacio de Jabba transmite realmente un sentimiento de "vamos a trabajar"), El Libro de Boba Fett es una oportunidad para ver al hombre debajo del casco. Por suerte, este primer capítulo lo presenta como una propuesta intrigante.

Tal vez, una de las decisiones más inteligentes de El Libro de Boba Fett, es desarrollar la acción precisamente en el planeta donde comenzó la historia de Star Wars en 1977.

El Libro de Boba Fett supone la vuelta al entretenido inframundo de Tatooine, que fue parte integral de la trilogía original, pero que posteriormente se ha dejado de lado durante mucho tiempo. Aprovechando la construcción del mundo que George Lucas comenzó hace casi 45 años, el director Robert Rodríguez recrea sin esfuerzo la estética de "viejo oeste" de Una Nueva Esperanza y El Retorno del Jedi, asegurando que volvamos a ver muchas caras y razas familiares, merodeando en esos maravillosos y miserables escenarios de villanos y escoria.

Por otro lado, una de las mayores sorpresas de "Forastero en tierra extraña", que es como se llama el primer capítulo de la serie, es que la trama se desarrolle sobre todo en los flashbacks.

Lo hacen a través de las visiones que tiene Fett mientras está dentro de su tanque curativo, y nos parece una táctica ingeniosa que permite que sus recuerdos se integren a la perfección con su presente como jefe del imperio criminal de Tatooine. Las dos líneas de tiempo del primer capítulo se entrelazan con fluidez, sin que en ningún momento se sientan forzadas o confusas, aunque la necesidad de contar esa historia de fondo de Fett hace que el episodio se sienta un poco desequilibrado; lo cierto es que las maquinaciones criminales que se desarrollan en el presente del protagonista no están muy elaboradas. Aunque estamos seguros que todo eso lo veremos en los siguientes capítulos.

Como podemos observar, la necesidad que tiene Fett de volver a su tanque de Bacta para curarse refleja las cicatrices, tanto físicas como mentales, que le ha dejado haber estado dentro del Sarlacc. Un ejemplo de esto es cuando necesita volver rápidamente al tanque tras su batalla en las calles de Mos Espa, dejando claras las nuevas limitaciones que sufre. Ya sea algo intencionado o no, resulta evidente el paralelismo con Darth Vader. Es el entorno perfecto para Fett, un lugar donde es conocido y temido, pero donde tiene que reinventarse para ocupar el trono de Jabba.

Boba Fett y su mano derecha, Fennec Shand, lo que quieren es dirigir el imperio criminal y ser los jefes, sí, pero lo desean hacer desde el respeto, tal y como dice Fett: "Jabba era un líder temido, yo seré un líder respetado".

Pero resulta que, tal y como vemos en el primer capítulo, no conseguirán hacer lo que quieren de forma sencilla. A mitad del episodio, vemos cómo se ven obligados a lidiar con un grupo criminal que les desafía, y se enfrentan en una pelea callejera fantástica que muestra por qué, hace casi cuatro décadas, Jabba eligió emplear a los guardias gamorreanos (esos cerdos humanoides) como guardaespaldas

En entrevistas previas al lanzamiento de El libro de Boba Fett, nos prometieron que en la serie se resaltarían los elementos del crimen organizado, y sin dudas ha quedado confirmado que así será.

Pero el capítulo "Forastero en tierra extraña" también nos sugiere que todo lo que creíamos saber sobre Boba Fett, que seamos sinceros; no era mucho, podría estar equivocado. Si bien la pelea callejera muestra que todavía es afín a la desintegración, todo lo que dice sobre el respeto podría ser un discurso salido de El Padrino. Y si bien derrotar a un enorme reptil en Tatooine es una tarea fácil para el hombre que entregó a Han Solo a Jabba el Hutt, gobernar desde el respeto supondrá algo que va más allá de su zona de confort.

Después de que en la serie The Mandalorian nos presentaran el estricto código de honor de Fett, cosa que no se había mostrado hasta ahora, en el Libro de Boba Fett veremos que uno de los villanos más icónicos de Star Wars podría estar transformándose en antihéroe. Continuar la historia de Fett sin destruir su reputación ganada con tanto esfuerzo, no es algo fácil, pero en este entretenido primer capítulo de la serie, todo parece indicar que van por el buen camino para conseguirlo.

Nuestro veredicto

Si bien este primer capítulo no resulta tan impactante y emocionante como lo fueron los post-créditos de la temporada 2 de The Mandalorian, donde nos presentaron El Libro de Boba Fett, creemos que es un prólogo muy bienvenido sobre las aventuras de Boba Fett como jefe del inframundo criminal de Tatooine.

Estableciéndose como una serie bastante diferente a The Mandalorian, El Libro de Boba Fett pierde poco tiempo explicando la fuga de Fett del Sarlacc, y nos parece un movimiento inteligente usar el trauma de Fett como motivación para dar forma a un personaje más tolerante que el que creíamos conocer.

Creemos que este primer capítulo hace muy bien de base para construir el desarrollo de esta nueva serie. Ahora que ya está todo contextualizado, toca añadir un toque de humor, y permitir que el personaje de Fennec Shand sea algo más que una simple arma. También toca avanzar con la nueva historia, y no depender tanto de los flashbacks y del pasado.

Estamos deseando ver qué nos depara el segundo capítulo de El Libro de Boba Fett.

