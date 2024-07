¿Cuándo llega Deadpool y Lobezno a Disney+? Te contamos la posible fecha de estreno en streaming, si merece la pena verla y mucho más

Deadpool y Lobezno llego hoy a los cines y, aunque hay que verla en la pantalla más grande posible para apreciarla bien, sospechamos que ya te estás preguntando cuándo llegará a Disney+.

¿Cuándo llegará la última película de Marvel a la principal plataforma de streaming de Disney? La respuesta es: no lo sabemos (perdón por el clickbait). Sin embargo, eso no nos impide especular sobre cuándo llegará a uno de los mejores servicios de streaming del mundo y, armados con la evidencia de cuándo otras películas del Universo Cinematográfico Marvel dieron el salto a Disney+, podemos postular cuándo podría hacerlo. Así pues, estas son las fechas en las que Deadpool 3 estará disponible para ver en casa.

¿Tiene Deadpool y Lobezno fecha de estreno en Disney+?

No creemos que la última película del MCU se lance en Disney Plus hasta finales de 2024. (Image credit: Marvel Studios)

Como ya hemos dicho, todavía no. La película de la Fase 5 de Marvel ha llegado a los cines el 25 de julio, así que pasará un tiempo antes de que veas a Deadpool y Lobezno en tu propio televisor. Ah, y si tiene tanto éxito como sugieren los expertos del sector (se espera que recaude más de mil millones de dólares en la taquilla mundial), su recorrido por los cines podría ser largo.

En cualquier caso, podemos hacer una estimación de su fecha de estreno en streaming basándonos en los estrenos de otras películas recientes del UCM en el servicio. Echa un vistazo a la siguiente lista para ver cuándo se estrenaron en Disney+ todas las películas recientes de Marvel, empezando por Viuda Negra en 2021:

Viuda Negra - 0 días (estreno simultáneo en cines y en Disney Plus)

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos - 70 días

Eternos - 68 días

Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura - 47 días

Thor: Love & Thunder - 62 días

Pantera Panther 2 - 82 días

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía - 89 días

Guardianes de la Galaxia 3 - 91 días

The Marvels - 89 días

Después de un calendario de estrenos tremendamente irregular, que oscilaba entre 47 y 82 días, Marvel ha establecido un patrón de lanzamiento más regular desde Black Panther 2. Ahora las películas del MCU llegan a los streamers de forma rutinaria alrededor de 13 semanas (aproximadamente 90 días) después de su llegada a la gran pantalla. Ahora, las películas del MCU suelen llegar al servicio de streaming unas 13 semanas (aproximadamente 90 días) después de su llegada a la gran pantalla.

Con estos datos, ¿cuándo se espera que Deadpool y Lobezno llegue a Disney+? Un lanzamiento a principios de octubre sería la opción más probable, teniendo en cuenta la brecha de casi 90 días entre los estrenos de películas recientes en la gran pantalla y sus debuts en Disney+.

Sin embargo, creemos que la película relacionada con X-Men no traerá al Mercenario Bocazas y a su amigo mutante con garras de adamantium a Disney+ hasta principios de noviembre. Esto se debe principalmente a Agatha All Along, el próximo programa del UCM en Disney+, que se estrenará con dos episodios el miércoles 18 de septiembre.

Con siete episodios semanales más, el spin-off de WandaVision no terminará hasta el 6 de noviembre. Marvel y Disney no querrán que la atención de los espectadores se divida entre esa serie y Deadpool y Lobezno, así que no te sorprendas si la única película de Marvel de 2024 no llega a la plataforma hasta una semana después, es decir, el 13 de noviembre.

¿Merece la pena ver Deadpool y Lobezno en Disney+?

Cassandra Nova es la villana principal de Deadpool y Lobezno. (Image credit: Marvel Studios)

Nosotros creemos que sí. Hasta que las críticas y reseñas salgan a la luz y nos desmientan (si pueden), consideramos que es una de las mejores películas de Marvel que han llegado después de Vengadores: Endgame. Te aconsejamos ir a verla cuento antes al cine, y luego hacer el seguno visionado en Disney+.

¿Necesito ver alguna otra película del UCM o de los X-Men antes de Deadpool y Lobezno?

¿Necesitas ver alguna de las otras películas de X-Men para entender a Deadpool y Lobezno? Eso es discutible. (Image credit: 20th Century Fox)

No es necesario, pero te recomendamos que veas las dos primeras películas de Deadpool (Deadpool, de 2016, y Deadpool 2, de 2018) para hacerte una idea de lo desternillante, sangrienta y caótica que es la tercera parte del personaje. También deberías echarle un vistazo a Logan, de 2017, una de las últimas películas de X-Men de 20th Century Fox, si quieres contexto adicional con respecto a la trama de Deadpool y Lobezno.

Por suerte, ese trío, además de todas las demás películas de X-Men, está disponible en Disney+, estés donde estés en todo el mundo. Si aún no estás suscrito al servicio, te recomendamos que leas nuestro artículo sobre los precios de Disney+ para saber cuánto cuesta una suscripción mensual y/o anual en tu región.

¿Cuánto dura Deadpool y Lobezno?

Sí, esta fue nuestra reacción al saber que no necesitas ir al baño varias veces mientras ves Deadpool 3. (Image credit: Marvel Studios)

Deadpool y Lobezno dura dos horas y ocho minutos, es decir, 128 minutos, incluyendo la secuencia de los créditos finales y la escena post-créditos (más sobre esto en breve). Así que, si te preocupaba que te esperara otro Vengadores: Endgame, que requiere varias paradas para ir al baño, puedes respirar aliviado.

¿Hay escena post-créditos en Deadpool y Lobezno? ¿Y cómo afecta al UCM?

¿Volveremos a ver a Dogpool? Eso es un spoiler para otra ocasión. (Image credit: Marvel Studios)

Sí, hay una escena post-créditos. Explicar eso en detalle y/o revelar cómo la película afecta al MCU en el futuro, sin embargo, arruinaría la experiencia de ir al cine para ti. Así que marca esta página, ve a verla y luego vuelve aquí para leer nuestro artículo sobre el final de Deadpool y Lobezno explicado (una vez que esté disponible) para obtener algunas respuestas a tus mayores preguntas llenas de spoilers. También deberías leer nuestra guía de cameos de Deadpool y Lobezno para ver si has descubierto las apariciones de todos los personajes importantes de la película.