Marvel prepara un segundo spin-off de WandaVision en Disney+ para 2026 - y tendremos a Paul Bettany como Visión

Visión, el superhéroe androide interpretado por Paul Bettany en el extenso universo cinematográfico de Marvel, tendrá al parecer una serie derivada de Disney Plus, y se espera que llegue en algún momento de 2026.

Según Variety, la serie, que ha sido objeto de numerosos rumores en los últimos dos años, parece estar avanzando en la sede de Marvel. Si la serie, aún sin título, se estrena en 2026, lo hará cinco años después de WandaVision, que será la última vez que veamos a Bettany en un proyecto del Universo Cinematográfico Marvel (MCU). También se estrenará unos dos años después del primer spin-off de la serie mencionada, Agatha All Along, cuya fecha de estreno en septiembre de 2024 fue confirmada por Marvel a mediados de mayo.

Anteriormente, se esperaba que Bettany retomara su papel de Visión Blanca -una versión resucitada del sintezoide que murió a manos de Thanos en Vengadores: Infinity War- en una producción de la Fase 5 de Marvel titulada Vision Quest. No está claro si este será el título oficial de la serie, ni sabemos quién más podría aparecer como parte de su reparto. Nos hemos puesto en contacto con Marvel y Disney para obtener un comentario oficial, e informaremos si recibimos respuesta.

Lo que sí sabemos es que el proyecto protagonizado por Visión Blanca llega con un cambio de dirección creativa. Ya habíamos oído que el creador de WandavVision, Jac Schaeffer, estaba trabajando en una serie sobre la Visión, antes de que se centraran en el desarrollo de Agatha All Along. Ahora, Variety informa de que las riendas de este segundo spin-off han pasado a manos de Terry Matalas, que será el nuevo showrunner. Matalas fue productor ejecutivo de Star Trek: Picard en Paramount Plus, pero también fue el guionista jefe de la tercera y última temporada de la serie Star Trek, que fue aclamada por la crítica.

Visión creativa

Vision (centro) fue vista por última vez en 2021 en WandaVision de Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios)

Para una serie de televisión sobre seres artificiales que buscan su propósito, recurrir a los talentos de Star Trek es un gran acierto. El androide conocido como Data, que fue una figura clave en Star Trek: The Next Generation y también apareció en Star Trek: Picard, tuvo un arco de carácter existencialista similar en ambas series. Si Matalas puede aportar algo de esa sustancia narrativa y de desarrollo de personajes a White Vision, será más que una apuesta segura para dirigir una de las muchas series en desarrollo del UCM

Si Bettany y Matalas se asocian para una serie de White Vision en Disney Plus, también conocido como uno de los mejores servicios de streaming del mundo, se pondrá un poco en contra de la insistencia de Marvel en que a) está invirtiendo el curso para favorecer la calidad sobre la cantidad con su línea de películas y series de televisión, y b) que las nuevas series del UCM en Disney+ serán más fáciles de ver a partir de ahora.

Este último punto es particularmente pertinente para Visión, que es una figura con un legado sustancial en el MCU. Tras debutar en 2014 en Vengadores: La era de Ultrón, ha desempeñado un papel cada vez más importante en el gigante cinematográfico de Marvel. Los fans que han seguido el MCU a través de sus recientes pruebas y tribulaciones, por lo tanto, son mucho más propensos a sacar el máximo provecho de la serie de televisión de Visión que aquellos que no lo han hecho. Dependiendo de la dirección narrativa de dicha serie, puede que tampoco sea tan fácil "meterse" en Vision Quest (o como quiera que acabe llamándose) y seguir la historia que cuenta.

Aun así, con un nuevo aspecto, un cuerpo completamente blanco, un nuevo comienzo para el personaje resucitado y la probabilidad de que Marvel ofrezca a los recién llegados algunas explicaciones necesarias cuando se emita la serie, el gigante del cómic espera que los nuevos espectadores puedan empezar de cero. Esperemos que Matalas y Bettany puedan *ejem* conseguirlo.