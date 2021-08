The Mandalorian temporada 3: reparto, fecha de estreno, tramas y todo lo que se sabe hasta ahora

The Mandalorian temporada 3: información clave - La temporada 3 está confirmada y en proceso

- Se estrenará después de El Libro de Boba Fett

- No contará con Gina Carano

- Se espera que aparezca Moff Gideon (Giancarlo Esposito)

- Habrá un spin-off llamado Ahsoka

- La grabación podría no empezar hasta finales de 2021, según un informe

La temporada 3 de The Mandalorian está confirmada, pero todavía habrá que esperar para conocer la fecha de estreno. Disney+ tiene muchos proyectos planificados relacionados con el mundo de Star Wars, y en los próximos años los contenidos disponibles aumentarán de forma notable.

Están trabajando en varios spin-offs de The Mandalorian, junto con otras series que se centrarán en los personajes Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor.

La siguiente parada para los fans es en diciembre de 2021, que es cuando se estrenará El Libro de Boba Fett, y también veremos en un futuro la serie Ahsoka (protagonizada por Rosario Dawson). Pero la serie que ha originado estos spin-off no se va a ninguna parte, y la historia de Mando y Grogu continuará en la plataforma de streaming Disney+.

Por lo que sabemos hasta ahora, parece que la tercera temporada de The Mandalorian se estrenará en algún momento de 2022, pero la fecha exacta todavía es un misterio, ya que el comienzo de la grabación ha sido pospuesto: en un principio la iban a grabar de forma simultánea junto con El Libro de Boba Fett. Pero al final parece que no es así.

¿Habrá temporada 3 de The Mandalorian? Sí. La serie se renovó incluso antes de que fuera estrenada la segunda temporada, pero el anuncio oficial lo hizo su creador Jon Favreau en diciembre de 2020.

Fecha de estreno: The Mandalorian temporada 3 se espera para 2022, pero todavía no sabemos la fecha exacta. Todo lo que sabemos de forma oficial es que la producción iba a empezar justo después de El Libro de Boba Fett, pero posteriormente se anunció que no empezarían a grabar la tercera temporada hasta finales del 2021 o principios de 2022. Lucasfilm no ha dicho nada, y Pedro Pascal confirmó en junio que todavía no habían empezado a grabar.

Reparto: Pascal volverá interpretando al protagonista de The Mandalorian, Din Djarin, pero todavía no han anunciado de forma oficial a los demás miembros del reparto. Eso sí, sabemos que Gina Carano no volverá a interpretar a Cara Dune. Por otro lado, Giancarlo Esposito ha dado a entender que su personaje, Moff Gideon, volverá en un futuro.

Historia: Se espera que las tramas principales de la temporada 3 de The Mandalorian giren alrededor de conocer el destino del Sable Oscuro (también conocido como el arma Darksaber) y saber si Grogu volverá al lado de Mando tras haber sido entrenado por Luke Skywalker (Mark Hamill).

The Mandalorian temporada 3: fecha de estreno

Cuando la serie El Libro de Boba Fett fue anunciada coincidiendo con el capítulo final de la segunda temporada de The Mandalorian, muchos fans temieron que eso significara que la nueva serie reemplazaría la tercera temporada de la serie centrada en Mando y Grogu. Pero sin ninguna duda ese no es el caso: el creador Favreau confirmó que la historia del mandaloriano seguiría la temporada 3.

"Lo que no dijimos en el Disney Investor Day es cuál sería la próxima serie, que será El Libro de Boba Fett", dijo Favreau en diciembre del 2020. "Y tras esto comenzaremos la producción de la tercera temporada de The Mandalorian con su protagonista que tan bien conocemos y tanto queremos".

Teniendo en cuenta que el estreno de El Libro de Boba Fett será en diciembre de 2021, esto quiere decir que como muy pronto veremos la temporada 3 de The Mandalorian en 2022. Pero no sabemos cuándo exactamente.

Según un listado de producciones de la 'Alianza de la industria del cine y la televisión', la tercera temporada de The Mandalorian estaba programada para comenzar a grabarse el 5 de abril de 2021. Pero Lucasfilm no ha hecho declaraciones al respecto. Por otro lado, el portal Collider informó en junio de 2021 que la temporada 3 no se grabará hasta finales de 2021 o principios de 2022, con una fecha de estreno planeada a finales de 2022. Al parecer, la grabación de la serie Obi-Wan Kenobi está ocupando los estudios de Los Ángeles donde se graba The Mandalorian en estos momentos.

Para aumentar la confusión, Pedro Pascal sugirió en una aparición en el programa 'Actors on Actors' de Variety que a principios de junio de 2021 la producción aún no había comenzado. Cuando el protagonista de Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, preguntó si la grabación de la temporada 3 de The Mandalorian había comenzado, Pascal respondió: "No hemos filmado una tercera temporada, así que, confidencialmente... en realidad, tal vez no debería decirlo..."

Además, Pascal tiene otros compromisos que pueden causar el retraso del retorno de Mando. El actor también está trabajando en la serie The Last of Us the HBO, que está basada en el conocido videojuego de Naughty Dog. La producción de este proyecto comenzó a principios de julio, y el contrato de Pascal con HBO estipula que The Last of Us está en "primera posición", que en el mundillo de Hollywood básicamente significa que tiene prioridad sobre cualquier otro proyecto en el que el actor pueda trabajar, incluido The Mandalorian.

Una parte positiva es que The Last of Us no debería impedir al completo la grabación de las escenas de Mando, ya que, tal y como reveló el director Bryce Dallas Howard en 2019, no siempre es Pascal el que se encuentra debajo del casco del mandaloriano. Por lo que esto podría agilizar el proceso de grabación.

Actualizaremos esta sección en cuanto se anuncie la fecha oficial de estreno de la temporada 3 de The Mandalorian.

The Mandalorian temporada 3: reparto

Mando y Boba Fett. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Spoilers de la temporada 2 de The Mandalorian a continuación. No sigas leyendo si todavía no la has visto, a no ser que te dé igual conocer detalles de lo que hemos visto hasta ahora.

Aunque todavía no ha habido un anuncio oficial sobre el reparto de la temporada 3 de The Mandalorian, Pedro Pascal volverá como el mandaloriano Din Djarin.

Otros actores que veremos en la próxima temporada todavía no están confirmados, pero no nos sorprende teniendo en cuenta lo que le gusta a Lucasfilm mantener en secreto a los actores hasta el momento perfecto de cara al estreno de los capítulos en Disney+. Lo cierto es que hay un abanico enorme de actores/personajes de Star Wars donde elegir a estar alturas.

Sin dudas esperamos volver a ver a Katee Sackhoff en su papel de Bo-Katan Kryze; tal vez en la temporada 3 se profundice más en su cruzada para restablecer Mandalore. Por otro lado, también esperamos ver a Carl Weathers interpretando a Greef Karga.

Algo que sí que se sabe es que Gina Carano no volverá a interpretar a Cara Dune. Si quieres saber el motivo de esto, lo comentaremos más adelante en este artículo.

Por otro lado, Giancarlo Esposito parece bastante seguro de que volverá para retomar su papel de Moff Gideon en la temporada 3, según dijo: "tengo el presentimiento de que volveréis a verme en la siguiente temporada. Es muy probable que veréis mucho a Moff Gideon". Al final de la temporada 2, Mando le perdonó la vida a este personaje, este pez gordo del Imperio claramente tiene un papel más importante que desempeñar en el universo posterior al Retorno del Jedi. Y además, ¿por qué deshacerse de un villano tan bueno?

También es posible que Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen) vuelvan a aparecer en The Mandalorian después de sus papeles protagonistas en El Libro de Boba Fett, pero de eso no estamos tan seguros. Suponemos que una vez que veamos lo que pasa en esa serie tengamos más datos para hacer conjeturas sobre esto.

"No lo sé, probablemente vosotros os enteraréis antes que yo", dijo Ming-Na cuando Digital Spy le preguntó sobre si aparecería en la temporada 3 de The Mandalorian. "Vosotros tenéis vuestras antenas en todo. Quiero decir, vamos, yo ni siquiera sabía que grabaría El libro de Boba Fett, así que le estáis preguntando a la persona equivocada."

"Somos tan reservados sobre todo, ¿verdad?", añadió la actriz. "No llamamos a las series, 'las series'. Los contratos siempre tienen nombres diferentes. La serie tiene nombres diferentes. Cuando me dijeron que iba a convertirme en un habitual de la temporada, automáticamente asumí que era para la temporada 3 de The Mandalorian. Así que durante dos semanas, mientras trabajaba con Tem [Temuera Morrison] y Robert [Rodríguez, productor ejecutivo de El Libro de Boba Fett], ¡no tenía ni idea de que en realidad estaba grabando el spin-off!"

Por último en la sección de reparto, recientemente ha habido rumores que afirman que los Wookies aparecerán en la serie; esto es según un podcast, donde se ha afirmado que esto es lo que han sugerido fuentes cercanas a la producción de la tercera temporada. Claro que no hay confirmación de si esta información es verídica, por lo que de momento lo ponemos en duda.

A post shared by Bespin Bulletin (@bespinbulletin) A photo posted by on

The Mandalorian temporada 3: argumento y tramas

¿Qué pasará con Grogu ahora que está con Luke Skywalker? (Image credit: Lucasfilm/screengrab)

Creemos que hay dos grandes tramas procedentes de la temporada 2 de The Mandalorian en las que se centrará la tercera. En primer lugar, ¿quién empuñará el Sable Oscuro o 'Darksaber'? Y segundo, ¿cuándo volverá Grogu (Baby Yoda) a estar junto a Mando (Din Djarin) tras haber sido entrenado por el Maestro Jedi Luke Skywalker?

Al final de la segunda temporada, Mando le arrebató a Moff Gideon el arma Darksaber, el sable mandaloriano que tanto ansiaba Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) en su aventura por reclamar el trono de Mandalore. Pero Mando no pudo entregarle el arma después a Bo-Katan, ya que se había convertido en el portador legítimo. Esto dio lugar a una gran tensión, ya que quedó claro que ella y Mando tendrían que batirse en duelo para que ella pueda reclamar el Sable Oscuro. Está bastante claro que esta trama se retomará en la tercera temporada de The Mandalorian, ya que su desarrollo se vio interrumpido por la aparición de Luke Skywalker en el capítulo final.

Hablando de Luke, la otra gran trama que esperamos ver en la temporada 3 es el destino de Grogu tras haberse ido con Luke para ser entrenado en la Fuerza. "Es poderoso en la Fuerza, pero el talento sin entrenamiento no es nada", dijo Skywalker. "Yo daré mi vida por proteger al Niño, pero él no estará seguro hasta que domine sus habilidades."

Mando le promete a Grogu que volverá a verlo, pero... ¿cuándo? Sería muy traumático que no volviéramos a ver a Baby Yoda en la próxima temporada.

Luego, claro está, habrá que lidiar con el tema del resurgimiento del Imperio. La nave de Moff Gideon es tan solo una pequeña parte del remanente del Imperio contra el que habrá que luchar, y sabemos que el Líder Imperial, el Gran Almirante Thrawn, está vivo y está siendo perseguido por Ahsoka Tano.

Contamos con que la historia de Thrawn formará la base de la próxima serie llamada Ahsoka, pero es posible que posteriormente se retome en The Mandalorian.

También es posible que conozcamos más datos sobre para qué está usando el Imperio la sangre de Grogu. Parece bastante obvio que esa trama se dirigía hacia el origen clon de Snoke, el villano de la trilogía secuela, y el eventual regreso del Emperador Palpatine que tanto nos hizo suspirar de decepción en El ascenso de Skywalker en 2019. Tendremos que esperar para saber si la temporada 3 de The Mandalorian aborda este tema o no.

Algunos miembros del reparto pueden hacerse al menos una idea de hacia dónde se dirige la serie. En una entrevista concedida a IndieWire en enero, Pascal comentó que sabía cuáles eran los planes de la serie para la temporada 3, pero que obviamente no podía dar más detalles para no hacer spoilers y para no romper los acuerdos de confidencialidad de su contrato.

"No puedo hablar de la trama", dijo Pascal. "Este mundo se está expandiendo, y hay muchas sorpresas inesperadas y líneas de tiempo con las que se va a lidiar. Si el personaje cruzara a estos mundos, se utilizaría de una manera inesperada. No quisiera estropear la sorpresa de si habrá crossover de los personajes de la serie que ya conocemos."

¿Podría el Gran Almirante Thrawn aparecer en la tercera temporada de The Mandalorian? (Image credit: StarWars.com)

The Mandalorian temporada 3: Gina Carano no volverá

Debido a una publicación ofensiva en una red social, Gina Carano fue despedida de todos los futuros proyectos de Lucasfilm. Según dijo la compañía en un comunicado: "Gina Carano ya no trabaja para Lucasfilm y tampoco contamos con ella para proyectos futuros". Eso significa que no veremos a la actriz en ninguna serie futura de Star Wars, lo que incluye la temporada 3 de The Mandalorian. Desde entonces, Carano a contratacado, y la actriz afirmó que Disney y Lucasfilm le habían hecho 'bullying', acusaciones que ambas compañías han negado enérgicamente.

Todavía no se sabe si todo esto significa que el personaje que interpretaba Carano, Cara Dune, será interpretado por otra persona o si no volverá a aparecer en general. Los creadores de The Mandalorian podrían fácilmente explicar la ausencia del personaje sin que aparezca en escena. Ya veremos que pasa con esto y qué decisión toman Favreau y compañía en referencia al personaje Cara Dune. El hecho de que la serie Star Wars: Rangers of the New Republic, que iba a protagonizar Cara Dune, al parecer haya sido cancelada por Lucasfilm, da a entender que ya no volveremos a ver al personaje.

The Mandalorian temporada 3: los spin-offs explicados

Hay dos spin-off de The Mandalorian en producción: El Libro de Boba Fett, del que ya hemos hablado, y Ashoka. Ambas series se desarrollarán en el mismo punto en el tiempo que la serie en la que se basan, es decir, unos cinco años después de El Retorno del Jedi.

Lo más intrigante es que existe un plan para que todas estas series converjan en un proyecto que las englobe a todas. Parece que Disney y Lucasfilm harán algo parecido a lo que Netflix hizo con sus series de superhéroes de Marvel cuando estrenaron The Defenders, pero esperamos que en este caso tengan más éxito.

"Estas series interconectadas, junto con los futuros proyectos, animarán a las nuevas audiencias a unirse a los fans más apasionados, y se unirán en una historia culminante", explicó Kathleen Kennedy de Lucasfilm durante la transmisión del Disney Investor Day a finales de 2020.

A nosotros nos suena a que veremos, o bien una mini-serie, o un gran capítulo tan largo como una película, que junte todas estas historias en un solo metraje, aunque no creemos que esto pase hasta dentro de unos cuantos años.

De momento, emocionémonos ante la esperada tercera temporada de The Mandalorian...