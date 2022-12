Xiaomi 13 es oficial: fecha de lanzamiento, cámaras, diseño, especificaciones, y todo lo que necesitas saber

El Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro por fin han sido lanzados de forma oficial, y seguramente se conviertan en unos de los mejores móviles (opens in new tab) de 2023. Decimos 2023 porque si bien los teléfonos ya han sido presentados en China, no será hasta dentro de unos meses cuando sean lanzados en el resto del mundo, incluida España.

Sea como sea, gracias a su presentación, conocemos la mayoría de los detalles de los nuevos buques insignia de Xiaomi. Es cierto que nos falta algo de información, como el precio que tendrán los móviles en nuestro país y sus variantes concretas, pero en términos de especificaciones, características y diseño, ya lo sabemos todo.

Lo que más llama la atención de los nuevos móviles es su chip Snapdragon 8 Gen 2 de gama alta y, en el caso del Xiaomi 13 Pro, su gran sensor de cámara de 1 pulgada. Por supuesto, tienen mucho más que ofrecer además de eso. A continuación, hemos reunido todos los detalles sobre el Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro.

También hemos incluido información sobre el Xiaomi 13 Ultra, que todavía no se ha anunciado, pero del que ya hemos escuchado muchos rumores.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De la nueva gama insignia de Xiaomi

De la nueva gama insignia de Xiaomi ¿Cuándo será su lanzamiento? Ya han sido lanzados en China, el lanzamiento global se espera a principios de 2023

Ya han sido lanzados en China, el lanzamiento global se espera a principios de 2023 ¿Cuánto costará? En China parte de 3.999 yuanes, que son unos 543€ (pero cuenta con que costarán bastasnte más que su conversión)

Xiaomi 13: fecha de lanzamiento y precio

El Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro fueron presentados en China el 11 de diciembre de 2022, y en su país natal se pondrán a la venta el 14 del mismo mes. Sin embargo, todavía no sabemos cuándo los nuevos móviles se lanzarán a nivel global, y basándonos en años anteriores, será a principios del 2023.

Respecto al precio, el Xiaomi 13 parte en China de 3.999 yuanes (que convertido a euros son 543€) para su variante de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. También hay otras configuraciones; la superior cuenta con 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento y cuesta 4.999 yuanes (lo que convertido a euros son unos 679€).

Por otro lado, el Xiaomi 13 Pro parte en China de 4.999 yuanes si optas por 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y alcanza hasta 6.299 yuanes (855€) para su variante superior de 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento.

Sea como sea, puedes tener claro que cuando los Xiaomi 13 y 13 Pro se lancen en España costarán mucho más que su conversión, ya que la compañía siempre sube mucho los precios en el lanzamiento global de sus dispositivos.

Por último, por dar algo de contexto, el Xiaomi 12 se lanzó en España por 799,99€ en su variante básica, y el Xiaomi 12 Pro (opens in new tab) por un precio de partida de 999,99€.

El Xiaomi 13 (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 13: diseño

El Xiaomi 13 está disponible en colores para todos los gustos: desde los discretos colores negro, verde claro, azul claro, gris y blanco, hasta otros colores mucho más vivos como el rojo, el amarillo, el verde y el azul. Eso sí, estos últimos son ediciones limitadas, por lo que es posible que no estén disponibles a nivel global.

El móvil tiene la parte trasera de cristal, excepto el azul claro, que tiene un acabado similar al cuero.

El Xiaomi 13 tiene un gran módulo de cámaras en la parte trasera, tal y como puedes ver en las imágenes, y cuenta con unas líneas que lo dividen en secciones. El marco es de metal. Y por delante, la pantalla es plana y alberga una cámara en un pequeño hueco. Respecto a las dimensiones del Xiaomi 13, son 152,8 x 71,5 x 7,98 mm (o 8,1mm para la versión azul claro).

El Xiaomi 13 (Image credit: Xiaomi)

El Xiaomi 13 tiene un peso de 189 g (o 185g en el caso de la versión azul claro), y cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, lo cual está genial.

Pasando a hablar del modelo superior, el Xiaomi 13 Pro tiene un diseño muy similar, pero con una pantalla curvada, de la que hablaremos más adelante. Está disponible en color blanco, negro, verde y azul claro, todos ellos con un acabado cerámico excepto el azul, que muestra un acabado similar al cuero.

También cuenta con certificación IP68 y tiene unas dimensiones de 162,9 x 74,6 x 8,38 mm, con un peso de 229g. La excepción (para variar) es el modelo azul, que tiene 8,7mm de grosor y pesa 210g.

Image 1 of 2 El Xiaomi 13 (Image credit: Xiaomi) El Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 13: pantalla

El Xiaomi 13 estándar tiene una pantalla OLED de 6,36 pulgadas con resolución 1080 x 2400 y una tasa de refresco de 120Hz, que es compatible con HDR10+ y ofrece un brillo máximo de 1900nits, lo cual es muy brillante. Es una pantalla plana, con marcos pequeños y tiene una cámara perforada en la parte superior.

Respecto al Xiaomi 13 Pro, tiene una pantalla OLED de 6,73 pulgadas con resolución de 1440 x 3200 píxeles y con una tasa de refresco de 120Hz, que igualmente es compatible con HDR10+ y alcanza un brillo máximo de 1.900nits. Esto quiere decir que la pantalla del Xiaomi 13 Pro es más grande y de mayor resolución, pero en otros aspectos es muy similar. Otra diferencia clave es que la pantalla del Xiaomi 13 Pro es curvada.

El Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 13: cámara y batería

Tanto el Xiaomi 13 como el Xiaomi 13 Pro tienen un módulo de tres cámaras en su parte trasera, pero las lentes y sensores son distintos.

El Xiaomi 13 tiene un sensor principal de 50MP con apertura f/1.8, un teleobjetivo de 10MP f/2.0 con zoom óptico 3x, y uno ultra gran angular de 12MP f/2.2. Las cámaras principal y teleobjetivo tienen estabilización óptica de imagen (OIS), y el móvil puede grabar vídeos en calidad de hasta 8K a 24fps. Por delante, la cámara selfie es de 32MP f/2.0.

El Xiaomi 13 Pro tiene una cámara principal de 50MP f/1.9 con OIS y un enorme sensor de un tamaño de una pulgada, lo que probablemente permitirá hacer capturas de mucha más calidad que con la mayoría de sensores de otros teléfonos.

También tiene un teleobjetivo de 50MP f/2.0 con zoom óptico de 3x y una cámara ultra gran angular de 50MP f/2.2, que también es capaz de hacer fotos macro, y tiene un campo de visión de 115 grados. La cámara frontal es de 32MP.

Xiaomi ha compartido unas muestras de la cámara principal y del teleobjetivo del Xiaomi 13 Pro, que puedes ver a continuación:

Image 1 of 2 Una foto hecha con la cámara principal del Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi) Una foto hecha con el teleobjetivo del Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi)

En esta sección no nos podemos quedar sin mencionar al Xiaomi 13 Ultra (opens in new tab), ya que aunque todavía no ha sido anunciado, se rumorea que tendrá una cámara de cuatro lentes, incluyendo el mismo sensor de una pulgada para la lente principal que tiene el Xiaomi 13 Pro, junto con la estabilización cardán, todo lo cual hace que suene como que podría convertirse en uno de los teléfonos con mejor cámara del mercado (opens in new tab).

En cuanto a la batería, el Xiaomi 13 tiene una de 4.500mAh que soporta carga por cable de 67W, carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W. El Xiaomi 13 Pro tiene una batería de 4,820mAh que ofrece 120W de carga por cable, 50W de carga inalámbrica y 10W de carga inalámbrica inversa.

Xiaomi 13: especificaciones y características

Tanto el Xiaomi 13 como el Xiaomi 13 Pro equipan el chip Snapdragon 8 Gen 2. Este es el mejor chip Snapdragon que existe ahora mismo, y es probable que siga siendo el mejor para móviles Android al menos hasta finales de 2023, cuando se espera que lancen el Snapdragon 8+ Gen 2.

Los dos móviles están disponibles en numerosas configuraciones, con una selección de 8GB o 12GB de RAM, y 128GB, 256GB o 512GB de almacenamiento.

Ambos son compatibles con 5G, y ambos ejecutan Android 13 (con la interfaz MIUI 14 de Xiaomi).

Por último, tanto el Xiaomi 13 como el Xiaomi 13 Pro tienen altavoces estéreo sintonizados con Dolby Atmos.