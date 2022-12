El Xiaomi 13 Ultra podría competir con el Samsung Galaxy S23 Ultra por tener la mejor cámara

El Xiaomi 13 (opens in new tab) y el Xiaomi 13 Pro están a punto de debutar en China, y parece que el Xiaomi 13 Ultra también se les podría unir muy pronto. A juzgar por la última filtración, es posible que merezca la pena esperar a que se lance el modelo Ultra, ya que según dicen podrían rivalizar directamente con el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) por ser el campeón de la fotografía.

Según Digital Chat Station, un filtrador con un buen historial, ha publicado en la red social china Weibo (opens in new tab) (compartido por NotebookCheck (opens in new tab)), el Xiaomi 13 Ultra contará con cuatro cámaras en su parte trasera. Eso es más de lo que tiene la mayoría de móviles del mercado y es lo mismo que ofrece el Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), e igualmente lo que esperamos que ofrezca el Galaxy S23 Ultra.

Al parecer, una de esas cámaras contará con un gran sensor de una pulgada (igual que tiene el impresionante Xiaomi 12S Ultra (opens in new tab) que solo salió a la venta en China), y eso es algo que Samsung podría no igualar. Aunque el tamaño del sensor no es el único factor a tener en cuenta para establecer la calidad de las cámaras, sí que puede tener un gran impacto.

Aparentemente, el Xiaomi 13 Ultra también contará con un "módulo antivibración", según una versión traducida de la publicación, que algunos sitios han interpretado como estabilización de cardán. En resumen, parece que este teléfono ofrecerá mejor estabilización de imagen que la mayoría de los móviles.

No sabemos mucho más sobre el Xiaomi 13 Ultra, pero como hemos comentado antes, probablemente no llegará hasta después del Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro, ya que estos dos ya han sido anunciados por la propia Xiaomi, y tenían que haber sido lanzados el 1 de diciembre, antes de que se retrasara su lanzamiento (opens in new tab).

En cuanto a cuándo será la nueva fecha de lanzamiento de los Xiaomi 13, la compañía no ha dado fecha oficial, pero NotebookCheck (opens in new tab) afirma que el 7 y el 8 de diciembre se han filtrado como posibles fechas, aunque no está claro de dónde procede esa información.

No obstante, no tendremos que esperar mucho, ya que Xiaomi ha incluido los dos teléfonos en su sitio web de Tmall (opens in new tab). Al parecer, también subieron brevemente unas imágenes, que descubrió @TechnoAnkit1 (opens in new tab), aunque parece que ya se han eliminado.

Hay algunos detalles adicionales que vale la pena mencionar, ya que Xiaomi habría confirmado que el Xiaomi 13 estándar tendrá una pantalla AMOLED de resolución 1080p con una tasa de refresco de 120Hz, mientras que PriceBaba (opens in new tab) afirma que ambos modelos estarán disponibles con 8GB de RAM y almacenamiento de 128GB o 256GB, o con 12GB de RAM acompañados de 256GB o 512GB de almacenamiento.

Tres móviles para competir con Samsung

La próxima gama de Xiaomi podría presentar una dura competencia directamente a los próximos móviles de Samsung; el Xiaomi 13 rivalizará seguramente con el Galaxy S23, el Xiaomi 13 Pro con el Galaxy S23+, y el Xiaomi 13 Ultra con el Galaxy S23 Ultra.

Xiaomi tiene incluso la ventaja ya que lanzará al menos un par de esos teléfonos antes de que Samsung presente su próxima gama, ya que no se espera que los Galaxy S23 lleguen hasta febrero de 2023 aproximadamente.

Dicho esto, el Xiaomi 13 Ultra parece ser, con diferencia, el más interesante de los tres, y no estamos seguros de cuándo se lanzará. Además, incluso los otros dos modelos sólo se lanzarán de forma inminente en China de forma exclusiva, y tardarán seguramente un par de meses en llegar al resto del mundo, por lo que es probable que los Samsung Galaxy S23 estén disponibles de forma global antes que los teléfonos de Xiaomi, al menos si nos fijamos en lo que ha pasado en años anteriores.

Sea como sea, con todos estos terminales a punto de llegar, podríamos estar entrando en otro período emocionante para la industria móvil, ya que todos estos modelos suenan como contendientes para nuestro ranking de mejores móviles (opens in new tab), y además, los topes de gama Ultra tanto de Xiaomi como de Samsung, probablemente también consigan un puesto en nuestro ranking de los teléfonos con las mejores cámaras (opens in new tab).