El lanzamiento del Xiaomi 13 ha sido pospuesto indefinidamente, pero los carteles nos han revelado muchas cosas

Se suponía que el Xiaomi 13 (opens in new tab) y el Xiaomi 13 Pro iban a ser presentados hoy (1 de diciembre) en China, pero en un anuncio de última hora, la compañía ha pospuesto el lanzamiento.

El motivo del retraso no se ha dado, y la noticia, publicada en la red social china Weibo (opens in new tab), se limita a decir: "Lamentamos informarles que se pospondrá el lanzamiento de la nueva serie Mi 13. Le notificaremos tan pronto como se confirme la nueva fecha de lanzamiento. Gracias por su comprensión y apoyo."

Se especula que el retraso se debe al reciente fallecimiento del ex-presidente chino, Jiang Zemin, lo cual ha hecho que en su honor se posponga el evento de presentación.

La gran pregunta es cuándo será el lanzamiento, ya que la publicación no da ninguna pista sobre cuál será la nueva fecha. Sin embargo, suponiendo que el retraso se deba a la razón mencionada, no creemos que se retrase demasiado, por lo que es muy probable que la gama Xiaomi 13 se presente antes de que termine el año.

Por otro lado, ha surgido una nueva e importante filtración del Xiaomi 13, junto con algunos avances de la propia Xiaomi, que combinados, significan que es posible que ya no podamos sorprendernos mucho cuando la gama Xiaomi 13 se presente finalmente.

En primer lugar, hablemos de la información oficial. Xiaomi ha revelado, en publicaciones descubiertas por Sparrow News (opens in new tab), que el Xiaomi 13 Pro tiene un sensor de 1 pulgada en su cámara principal, y que tanto el Xiaomi 13 como el Xiaomi 13 Pro tienen un teleobjetivo de 75mm (zoom óptico de 3,26x), que utiliza un inusual diseño de "lente flotante", que se muestra en el vídeo de avance que puedes ver justo aquí encima.

La compañía también ha compartido en Weibo (opens in new tab) algunas impresionantes muestras de la cámara, hechas con estas dos lentes. Te dejamos un par de esas muestras a continuación:

Image 1 of 2 Una foto hecha con la cámara principal del Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi) Una foto hecha con el teleobjetivo del Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi)

Respecto a la información filtrada, un vídeo filtrado del Xiaomi 13 Pro, que Sparrow News, tras encontrarlo, ha compartido en YouTube y puedes ver a continuación, muestra el posible aspecto del teléfono, destacando un gran bloque de cámara y un diseño que coincide con anteriores renders no oficiales (opens in new tab).

Esta filtración también ofrece un vistazo a la pantalla de configuración, que enumera 128GB de almacenamiento y Android 13. También sabemos ya por la propia Xiaomi que la gama Xiaomi 13 equipará el potente chip Snapdragon 8 Gen 2.

Aunque se presente en China, nosotros tendremos que seguir esperando

Si bien hay una alta probabilidad de que el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro todavía se presenten antes de finales de 2022, este lanzamiento inicial es exclusivo para China, por lo que está prácticamente asegurado que los nuevos móviles insignia de Xiaomi no lleguen a los demás países, incluida España, hasta pasado un tiempo.

Esto es típico de Xiaomi, ya que la gama Xiaomi 12 (opens in new tab), por ejemplo, se presentó a finales de diciembre de 2021 en China, pero no salió a la venta hasta marzo de 2022 aquí en España, e incluso más tarde en algunos países.

Por lo tanto, podrían pasar meses antes de que puedas comprarte un Xiaomi 13.