Nothing revela la fecha de lanzamiento del Phone 2a Plus - y podría ser el Nothing con mejor relación calidad-precio hasta la fecha

Nothing está en racha: tras lanzar el impresionante Nothing Phone 2a en marzo, la empresa acaba de anunciar que la versión Plus está en camino, con una gran presentación prevista para el miércoles 31 de julio.

En un nuevo post en X (antes Twitter), Nothing utiliza el eslogan «Plus. Más. Extra» y añade “prepárate para Phone (2a) Plus”. Esto significa que estamos ante una versión más grande del Phone 2a de 6,7 pulgadas, es decir, un teléfono Android de gran tamaño.

Los últimos rumores apuntaban a la llegada de una versión mejorada del Phone 2a en un futuro próximo, aunque todavía no está claro cuáles podrían ser las mejoras. No se trata del Nothing Phone 3, por lo que no cabe esperar grandes cambios en términos de componentes internos.

En un post posterior (que ya no está disponible), Nothing confirmó que el Phone 2a Plus no es la edición comunitaria del Nothing Phone 2a, que es el proyecto en el que se pide a los usuarios que creen un diseño personalizado del Phone 2a que finalmente se pondrá a la venta al público.

La mejor relación calidad-precio

Plus. More. Extra. Get ready for Phone (2a) Plus on 31 July. pic.twitter.com/AP7JEy8D94July 18, 2024

Como referencia, el Nothing Phone 2a viene equipado con el chip Mediatek Dimensity 7200 Pro, 8GB o 12GB de RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento interno. Tiene una cámara trasera de doble lente de 50MP+50MP en la parte trasera.

Es similar al Nothing Phone 2, pero más barato: utiliza un procesador más lento y una pantalla menos viva que la del buque insignia 2023, además de sustituir la parte trasera de cristal por una de plástico y reducir el número de glifos de la carcasa.

Es difícil saber qué significa todo esto para el Nothing Phone 2a Plus, aunque sólo tenemos que esperar un par de semanas para saberlo. Es de suponer que seguirá la ruta de la relación calidad-precio del Phone 2a, y puede que ofrezca aún más por su dinero.

Siendo Nothing, es de esperar que a medida que se acerque el 31 de julio vayan apareciendo algunas pistas. Nothing también ha estado muy ocupada últimamente con su submarca CMF, con el lanzamiento de unos auriculares, un reloj inteligente y un teléfono inteligente que entran en la categoría de económicos.