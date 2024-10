¿Problemas con Gmail? No eres el único: los informes sobre ralentizaciones y problemas van en aumento.

Los usuarios de Gmail informan hoy de problemas con el servicio de correo electrónico

Los problemas incluyen tiempos de carga prolongados y un rendimiento lento.

Google aún no ha reconocido el problema. Nos hemos puesto en contacto con él para obtener una respuesta.

Si has intentado utilizar Gmail hoy y te has encontrado con que es lento, no responde o es inusualmente lento, no estás solo: un número creciente de informes sugiere que podría haber un problema generalizado, aunque Google (todavía) no ha reconocido oficialmente que exista un problema.

Un gran aumento de los informes sobre las 13:30 en Downdetector muestra que cientos de personas están informando de problemas con Gmail, como tiempos de carga prolongados, pérdida de conexiones con el servidor e imposibilidad de enviar o recibir mensajes de correo electrónico. En el momento de redactar este artículo, había más de 500 informes en Estados Unidos en Downdetector, y el número sigue aumentando.

El panel de control de Google Workspace no muestra actualmente ningún problema y Google no ha comentado oficialmente los problemas notificados. Hemos pedido una respuesta a Google y actualizaremos este artículo cuando tengamos noticias.

El equipo de TechRadar ha experimentado los problemas hoy al acceder a Gmail en un navegador de escritorio, aunque algunos miembros de Downdetector también han informado de problemas en la aplicación. Otros síntomas que hemos experimentado son la pantalla en blanco y un rendimiento lento. Es posible que se trate de un problema de almacenamiento en caché, ya que hemos comprobado que, en ocasiones, refrescar o recargar la página web ha servido de ayuda.

Un pico significativo

(Image credit: Downdetector)

Los problemas de Gmail de hoy parecen ser globales, ya que usuarios de regiones como el Reino Unido, EE. UU., o Japón, también han informado de frustraciones similares.

La mayoría de los informes se refieren a la versión de Gmail basada en navegador, aunque un pequeño número (5%) afirma que la aplicación también se ve afectada.

Google aún no ha hecho comentarios en sus canales sociales, pero en X (antes Twitter) muchos usuarios de Gmail se están quejando de los problemas, que incluyen «carga infinita» y un rendimiento "lento y con retrasos ».

Algunos han descubierto que refrescando el navegador se han aliviado los problemas, pero muchos continúan. Actualizaremos esta noticia en cuanto recibamos noticias de Google.