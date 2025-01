Esta aplicación ha cambiado mis entrenamientos para siempre y podría ayudarte a ir al gimnasio en 2025

El gimnasio es un lugar que da miedo, al menos al principio. Todo el mundo allí está tan concentrado que puede resultar incómodo cruzar las puertas, por no hablar de coger las pesas.

Cuando empecé a hacer ejercicio en 2012, lo hice con una somera sesión de iniciación y me dejaron a mi aire. Con el tiempo me familiaricé más, pero sin ninguna instrucción real (y sin dinero para un entrenador personal), siempre sentí que tenía un techo para mi progreso.

Descubrí Fitbod hace un par de años, y desde entonces he acumulado más de 1.000 entrenamientos, por lo que era fácil incluirla en nuestra lista de las mejores aplicaciones de fitness. A continuación te explico por qué me gusta y por qué creo que deberías probarla en 2025.

Un entrenamiento basado en tareas

(Image credit: Fitbod)

Soy una persona muy orientada a las tareas, y si no estuviera escribiendo sobre aplicaciones de entrenamiento ahora mismo, es muy probable que estuviera ensalzando las virtudes de un gestor de tareas.

Hay algo en tachar elementos de una lista que me llena de satisfacción, y Fitbod funciona tan bien para mí porque esencialmente ofrece una especie de «lista de tareas» cuando estoy haciendo ejercicio.

Una vez que se genera un entrenamiento (más sobre esto en un momento), sé que puedo llegar al gimnasio, abrir la aplicación y pulsar «Empezar entrenamiento» para ponerme en marcha.

Fitbod está constantemente aprendiendo y ajustando sus algoritmos, así que puedo ver una serie de cinco o seis ejercicios y abordarlos como mejor me parezca. Naturalmente, cuando veo que aparecen las sentadillas me da un poco de miedo (cualquiera que diga que le gustan es un incorrecto), pero ir tachando cada elemento de la lista es casi un juego.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Y, como en un videojuego, «subes de nivel» en cierto modo con los informes de entrenamiento de Fitbod. Estos informes son más detallados año tras año y te muestran un práctico gráfico de líneas a lo largo de una semana, un mes, seis meses o un año para mostrarte cómo has mejorado.

Es una motivación fantástica, al igual que los pequeños «trofeos» por alcanzar nuevos récords personales. Incluso hay un resumen al estilo Spotify Wrapped al final del año.

Menos conjeturas y más moverse

(Image credit: Fitbod)

Una de las cosas más difíciles de entrar en un gimnasio por primera vez es no saber por dónde empezar. Por supuesto, puedes elegir entre entrenamiento cardiovascular o de fuerza, pero ¿qué ejercicios son los mejores? ¿Qué aparatos debes utilizar?

Fitbod elimina muchas de las conjeturas a la hora de hacer ejercicio. Tiene seis categorías que van desde la forma física general a la halterofilia olímpica, y te recomendará entrenamientos basados en intervalos de tiempo de 15 a 90 minutos. También se centra por defecto en los músculos recuperados, para que puedas descansar los que hayas utilizado más recientemente.

Y lo que es mejor, puedes filtrar por equipamiento, incluida una configuración sin equipamiento en absoluto si tienes 15 minutos y no tienes pesas, y si necesitas orientación, ofrece guías GIF en tu teléfono o Apple Watch para mostrarte cómo hacer cada ejercicio de forma segura.

Cualquier entrenamiento sirve

(Image credit: Fitbod)

Una de mis características favoritas de Fitbod es cómo extrae datos de otras aplicaciones de entrenamiento (si se lo permites). Aunque puede realizar un seguimiento de tus carreras, en interiores o al aire libre, no tiene el seguimiento métrico de algo como Strava.

Por suerte, lo he configurado para que importe los entrenamientos de Strava a mi feed de actividad, mostrando cuándo he corrido y teniendo en cuenta mi cansancio muscular. También te permite enlazar con la aplicación Fitness de Apple, lo que significa que también puedes registrar mis caminatas de ida y vuelta al gimnasio: de los más de 1.000 entrenamientos que he hecho, es justo decir que muchos son largos paseos.

También puedes pedir a Fitbod que exporte datos a Strava o Fitbit, así como a Apple Health.

Gracias a Fitbod, he alcanzado cotas de entrenamiento de fuerza que no creía posibles ni siquiera hace unos años, y estoy ejercitando músculos que de otro modo habría descuidado (te miro a ti, piernas).

Mi forma física en general ha subido de nivel, y por eso el widget de Fitbod para iOS tiene un lugar permanente en una de mis pantallas de inicio en todo momento.