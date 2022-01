Mejores portátiles del 2022: estos son los mejores que puedes comprar y hemos incluido las mejores ofertas

REASONS TO AVOID

Si necesitas comprarte un portátil nuevo, y buscas el mejor según tus necesidades y tu presupuesto, podemos ayudarte.

Hay un montón de modelos entre los que elegir en el mercado, y lo cierto es que el más caro, o el más complicado y con más extras, no tiene por qué ser el mejor para ti. Por eso, en esta guía hemos elegido los mejores según los rangos de precios y las necesidades del usuario y el uso que se le quiera dar. Esto incluye potentes portátiles gaming, asequibles Chromebooks, versátiles dispositivos 2 en 1 y portátiles con una relación calidad-precio fantástica.

Si buscas el mejor portátil de todos, el rey de este ranking sigue siendo el MacBook Air (M1, 2020) de Apple, ya que creemos que gracias a su combinación de rendimiento excelente con un diseño muy fino y ligero, acompañados de una relación calidad precio fantástica, lo convierte en un ordenador increíble.

Por otro lado, si lo que quieres es el mejor portátil con un precio asequible, nosotros nos decantamos por el Acer Swift 3, ya que nos encanta el balance que ofrece entre un precio relativamente bajo y un gran rendimiento.

Todos los portátiles de este ranking los hemos analizado en TechRadar, y en eso nos hemos basado para incluirlos en esta guía. Además, encontrarás incorporada en este artículo nuestra herramienta de comparación de precios de los distintos vendedores, para que puedas encontrar el que más te guste al mejor precio.

Si buscas un portátil gaming recuerda que tenemos un artículo dedicado exclusivamente a los portátiles gaming, aunque aquí encontrarás también alguno.

¿Debería comprar un Chromebook? Los Chromebook son portátiles que en vez de llevar el sistema operativo Windows, ejecutan ChromeOS. Comprar un equipo de esta clase puede ayudarte a ahorrar dinero, ya que suelen ser más económicos. Pero para decidir si un Chromebook es perfecto para ti o no, debes conocer bien qué ofrecen estos dispositivos: no dudes en leer "¿Debería comprar un Chromebook? Te explicamos cuál es la diferencia con los portátiles Windows" donde te lo explicamos todo.

Cómo elegir el mejor portátil para ti

Entonces, ¿en qué debes fijarte a la hora de elegir el portátil que vas a comprar? Para empezar, debería ser uno que ofrezca una buena relación calidad-precio. No vale solo con tener un buen precio, si luego el portátil no rinde bien, y también hay otros factores como la calidad de construcción y los extras que tenga.

Pero si un dispositivo es muy caro, también debe justificar su elevado precio, y ofrecer un rendimiento de los mejores del mercado, así como una calidad de construcción premium y una batería destacable.

La RAM es un componente muy importante, ya que influirá mucho en el rendimiento del portátil. El absoluto mínimo que necesitarás serán 4GB para un portátil con Windows, aunque en realidad para la mayoría de las personas lo mejor es que tenga unos 8GB. Por otro lado, un Chomebook no necesita tanta RAM, ya que el sistema operativo es mucho más ligero; en este caso, encontrarás modelos con 1GB o 2GB de RAM, y pueden rendir bien.

Si buscas un portátil para trabajar, entonces uno con un procesador moderno, unos 8GB de RAM y una gran pantalla, será perfecto.

Para jugar, necesitarás un portátil gaming con una tarjeta gráfica dedicada, así como con una buena pantalla que ofrezca una alta tasa de refresco.

La mayoría de la gente tiene problemas para elegir el portátil que mejor se ajuste a sus necesidades, porque es normal llegar a la tienda, ver un montón de precios y especificaciones, y no terminar de entender qué significan todas esas características cantidades y componentes. Por eso, hemos elaborado este artículo: "Cómo elegir el mejor portátil para ti: una guía completa para que sepas en qué fijarte al comprarlo", donde hemos explicado todo paso por paso, para que puedas decidir qué es lo que realmente necesitas. Seguro que después de leerlo tendrás todo mucho más claro.

Ranking de los mejores portátiles del mercado

Ranking de los mejores portátiles en 2022

Aquí tienes el índice de los mejores portátiles del mercado. A continuación, pasaremos a detallar cada uno de los modelos:

Te recordamos que también tenemos un ranking de mejores ordenadores de sobremesa, en caso de que prefieras un dispositivo de ese tipo.

Los mejores portátiles en 2022

Imagen 1 de 3 (Image credit: Apple) Imagen 2 de 3 (Image credit: Apple) Imagen 3 de 3 (Image credit: Apple)

1. Apple MacBook Air (M1, 2020) El mejor portátil en 2021 Especificaciones CPU: Apple M1 Gráfica: 7-core /8-core GPU Integrada RAM: 8GB – 16GB Pantalla: 13.3 pulgadas (diagonal) 2,560 x 1,600 LED-retroiluminado con tecnología IPS Almacenamiento: 256GB – 2TB SSD Dimensiones: 30.41 x 21.24 x 1.61cm; An x P x A LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Comprobar Amazon Pros + Muy silencioso + Duración de la batería alucinante Contras - No es un diseño novedoso - El rendimiento podría verse afectado por su diseño sin ventiladores

a partir de 1129€ Puedes comprar el Apple MacBook Air (M1, 2020) con el maravilloso chip M1 y pantalla Retina en la página oficial de Apple por un precio a partir de 1129€.

El nuevo Apple MacBook Air (M1, 2020) no es solo el mejor portátil que haya hecho Apple, también es el mejor del mercado en este momento. Es la primera vez que añadimos un MacBook a nuestra lista, pero simplemente lo merece. Gracias a su revolucionario chip Apple M1 basado en ARM (no han usado chips Intel en estos nuevos modelos), han conseguido este increíble resultado. Es un portátil fino y ligero que ofrece un rendimiento fantástico, incluso al editar vídeos a 4K, a la vez tiene una duración fantástica de la batería. Aguanta fácilmente 11 horas, lo que te permite llevarte el portátil al trabajo o a la escuela prescindiendo del cargador, y tiene un precio muy competitivo, sobre todo en comparación con otros portátiles rivales con Windows 10, como el Dell XPS 15 (que encontrarás a continuación). Además de ejecutar aplicaciones de Mac tanto antiguas como nuevas, el MacBook Air es también compatible con apps iOS del iPhone y del iPad, por lo que tendrás acceso a muchísimas y geniales aplicaciones móviles así como juegos.

Aunque siempre hayas usado portátiles Windows, el Apple MacBook Air (M1, 2020) es un buen motivo para pasarte a macOS. Sí, realmente es así de bueno.

Imagen 1 de 4 (Image credit: Microsoft) Imagen 2 de 4 (Image credit: Microsoft) Imagen 3 de 4 (Image credit: Microsoft) Imagen 4 de 4 (Image credit: Microsoft)

2. Microsoft Surface Laptop 4 El mejor portátil con Windows Especificaciones CPU: Intel Core i5 – i7 11ª generación / AMD Ryzen 5 - 7 Gráfica: Intel Iris Xe / AMD Radeon RAM: 8GB – 32GB Pantalla: 13.5 pulgadas PixelSense (2,256 x 1,504) táctil Almacenamiento: 256GB – 1TB SSD LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Ver en Microsoft ES Ver en Microsoft ES Ver en Phone House ES Pros + Teclado muy cómodo + Pantalla fantástica Contras - No tiene suficientes puertos - La tela de Alcantara puede deteriorar con el tiempo

Si Apple nos impresionó con su MacBook Air (que ocupa el primer puesto de este ranking), Microsoft no se ha quedado nada atrás con su fantástico portátil Surface Laptop 4, y por eso está en lo más alto de esta lista de mejores portátiles en 2022. Al igual que los modelos anteriores, la calidad de construcción y su diseño son de la más alta gama, y su pantalla táctil PixelSense es magnífica y realmente destaca por encima de la competencia. (Por cierto, todavía estamos esperando un portátil de Apple que cuente con pantalla táctil).

El Microsoft Surface Laptop 4 también cuenta con un teclado maravilloso que es un placer de usar, así como varias especificaciones fantásticas que hacen que tanto el sistema operativo como todas las aplicaciones se ejecuten extremadamente bien. La duración de la batería también es destacable: dura unas 13 horas, y el precio es competitivo. Si estás buscando el mejor portátil en 2022 con Windows, este es el que buscas.

Imagen 1 de 3 (Image credit: Apple) Imagen 2 de 3 (Image credit: Apple) Imagen 3 de 3 (Image credit: Apple)

3. MacBook Pro 14 pulgadas (2021) El mejor portátil en 2022 para productividad Especificaciones CPU: Apple M1 Pro 8-núcleos– M1 Max 10-núcleos Gráfica: GPU integrada 14-núcleos / 32-núcleos RAM: hasta 64GB Pantalla: 14 pulgadas Liquid Retina XDR Almacenamiento: hasta 8TB LAS MEJORES OFERTAS DE HOY últimas unidades Ver en PcComponentes ES Comprobar Amazon Pros + Rendimiento fantástico + Mejor pantalla en un portátil Contras - la pantalla de 14 pulgadas puede resultar pequeña para algunos

El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas es fácilmente el portátil para trabajos de productividad que puedes comprar en 2022. Tanto para profesionales creativos como fotógrafos, editores de video y productores de música, el MacBook Pro de 14 pulgadas (2021) es una maravilla, gracias a que equipa los nuevos y potentes chips M1 Pro o M1 Max, que son capaces de manejar incluso las cargas de trabajo más intensivas con facilidad.

Y no solo eso, sino que además su pantalla Liquid Retina XDR con tecnología mini-LED es realmente impresionante y nos parece la mejor pantalla que podrás encontrar en un portátil a día de hoy. Además, cuenta con una webcam de 1080p y una selección de puertos mejorada. No es un portátil para cualquiera, ya que su precio y potencia están por encima de las necesidades (y posibilidades) de muchas personas, pero si necesitas un dispositivo excelente para trabajos creativos, no te arrepentirás de comprarte este modelo.

Lee el análisis completo del MacBook Pro 14 pulgadas (2021)

Imagen 1 de 3 (Image credit: HP) Imagen 2 de 3 (Image credit: HP) Imagen 3 de 3 (Image credit: HP)

4. HP Spectre x360 (2021) El modelo actualizado de este año es un fantástico portátil de 13 pulgadas Especificaciones CPU: Intel Core i5 – i7 11ª generación Gráfica: Intel Iris Xe integrada RAM: 8GB – 16GB Pantalla: 13.3" FHD (1920 x 1080) IPS BrightView micro-edge WLED-retroiluminado multi-táctil – 13.3" 4K (3840 x 2160) UWVA BrightView micro-edge AMOLED multi-táctil Almacenamiento: 256GB – 2TB SSD LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Comprobar Amazon VIEW DEAL Pros + Diseño fantástico + Excelente duración de la batería Contras - Los ventiladores pueden llegar a hacer bastante ruido - Caro

El HP Spectre x360 lleva unos años siendo uno de los mejores portátiles del mercado, y su versión actualizada de 2021 sigue con esta racha. Viene ahora con un procesador Intel de 11ª generación, que ofrece un aumento importante en su rendimiento, y además equipa una gráfica integrada Intel Iris XE. Por lo que el HP Spectre x360 (2021) es mejor que nunca.

Sigue contando con su impecable diseño 2 en 1, que es de los mejores que se han visto en portátiles de este tipo, en parte gracias a su inmaculado y muy conseguido chasis, y su calidad de construcción solo es superada por el MacBook Air (M1, 2020).

Si bien su precio es bastante elevado, estarás adquiriendo excelentes extras, tales como características de seguridad formidables y altavoces Bang & Olufsen. Si te importa la estética tanto como el rendimiento y la calidad, este portátil está hecho para ti .

Lee el análisis completo del HP Spectre x360 (2021)

¡HP Spectre x360 en oferta! ¡HP Spectre x360 en oferta! Ahorra 100€ - ¡En la web oficial de HP tienen ahora el HP Spectre x360 en oferta! Con un procesador i7 de 11ª generación, podrás elegir entre una pantalla de 13.5 pulgadas o de 15.6" y una increíble resolución 4K. Según el modelo, el sistema operativo es Windows 11 o Windows 10. Precio: 1999€ 1899€.

Imagen 1 de 5 (Image credit: Dell) Imagen 2 de 5 (Image credit: Dell) Imagen 3 de 5 (Image credit: Dell) Imagen 4 de 5 (Image credit: Dell) Imagen 5 de 5 (Image credit: Dell)

5. Dell XPS 13 Dell lo vuelve a hacer Especificaciones CPU: hasta Intel Core i7-1165G7 11ª generación Gráfica: hasta Intel Iris Xe Integrada RAM: hasta 32GB 4267MHz LPDDR4x Pantalla: 13.4" FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge No Táctil - Mate 500-Nit – 13.4" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Táctil - Anti-Reflectante 500-Nit Almacenamiento: hasta 2TB M.2 PCIe NVMe LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Ver en Dell Home & Small Business Spain Comprobar Amazon Pros + Diseño impresionante + Fantástica pantalla 16:10 + Duración de la batería excelente Contras - Calidad de sonido muy normalita - Caro

¡Ahorra hasta 350€! ¡Descuentos de hasta 525€! ¡Ahorra hasta 350€! - Si está interesado en comprar el Dell XPS 13, este es el momento perfecto. En la página oficial de Dell hay descuentos IMPRESIONANTES en muchos modelos de este maravilloso portátil. Está en versión normal y en formato 2 en 1. Echa un vistazo a todas las ofertas disponibles. Precio: a partir de 799€.

A estas alturas, dudamos que la gama Dell XPS pueda hacer algo mal. Sus actualizaciones anuales siempre consiguen un puesto en nuestra lista de mejores portátiles, y siguen mejorando. El Dell XPS 13 (2020) no es solo un dispositivo precioso. También tiene un rendimiento excelente, una pantalla fantástica y una buena duración de batería, además de otras características.

Al igual que su predecesor, tiene un precio bastante elevado, pero no es razón suficiente por la que desanimar a los fans de los Ultrabook. Este dispositivo está entre los mejores portátiles en 2022 y cada euro que pagues por él merece la pena.

Ver el análisis completo del Dell XPS 13 (2020).

Imagen 1 de 3 Razer Blade 14 (Image credit: Razer) Imagen 2 de 3 (Image credit: Razer) Imagen 3 de 3 (Image credit: Razer)

6. Razer Blade 14 El mejor portátil gaming en 2022 Especificaciones CPU: AMD Ryzen 9 5900HX Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3060 - RTX 3080 RAM: 16GB Pantalla: 14 pulgadas 144Hz Full HD – 14 pulgadas 165Hz QHD Almacenamiento: 1TB SSD LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Prime Ver en Amazon Pros + Tiene un chasis precioso + Fino y ligero Contras - Muy caro - No es el portátil gaming más potente que existe

2235.92€ Disponible en PcComponentes ¿Te gusta este fantástico portátil gaming? En PcComponentes está en la configuración que cuenta con procesador AMD Ryzen 9 5900X, 16GB de RAM, 1TB de almacenamiento SSD y la tarjeta gráfica RTX 3070. Precio: 2235.92€.

Este lujoso portátil gaming de Razer es fino y ligero, es innegable que le sobra clase y es un dispositivo perfecto para los gamers que necesitan llevarse su plataforma de juegos de un sitio a otro. El Razer Blade 14 cuenta con una construcción sólida, por lo que no tendrás que preocuparte de que se dañe durante tus viajes, y además es uno de los portátiles gaming más bonitos que hemos visto.

No nos entendáis mal, la apariencia del Razer Blade 14 no es su único atractivo, ya que también cuenta con los mejores componentes del mercado, lo que incluye el magnífico procesador AMD Ryzen 9 5900HX y hasta una tarjeta gráfica RTX 3080. Esto significa que podrás jugar cualquier juego AAA sacando el máximo provecho. Este es con diferencia, mirando el cómputo general de todas las características, el mejor portátil gaming disponible ahora mismo en el mercado, aunque claro, te costará mucho dinero.

Imagen 1 de 4 (Image credit: LG) Imagen 2 de 4 (Image credit: LG) Imagen 3 de 4 (Image credit: LG) Imagen 4 de 4 (Image credit: LG)

7. LG Gram 16 (2021) Un nuevo portátil súper ligero Especificaciones CPU: Intel Core i5 - i7 11ª generación Gráfica: Intel Iris Xe integrada RAM: 8 - 16GB Pantalla: 16 pulgadas WQXGA (2,560 x 1,600) IPS LCD Almacenamiento: 1TB SSD LAS MEJORES OFERTAS DE HOY últimas unidades Ver en PcComponentes ES Comprobar Amazon Pros + Extremadamente ligero + Excelente duración de batería Contras - Caro - Diseño algo plano

El LG Gram 16 es uno de los mejores portátiles lanzados en 2021. Es el primer modelo de la gama Gram de LG que equipa una pantalla de 16 pulgadas. Esta serie de LG destaca por sus diseños ultra-ligeros. Y es genial, porque podrás elegir el tamaño que prefieras: desde el compacto modelo de 14 pulgadas, hasta el grande de 17, pasando por el LG Gram de 16 pulgadas.

Tal y como suele pasar con estos portátiles de LG, mantiene su diseño ligero y cuenta con los mejores componentes móviles del mercado.

Esto incluye los nuevos procesadores de 11ª generación de Intel, y vienen acompañados de 16GB de RAM y veloces discos SSD, por lo que es un portátil brillante para el uso diario y multi-tarea. La duración de su batería también es fantástica y dura fácilmente 12 horas.

Es uno de los mejores portátiles para llevártelo de un lado a otro, aunque eso sí, es caro y el diseño algo sencillo.

Imagen 1 de 4 (Image credit: Acer) Imagen 2 de 4 (Image credit: Acer) Imagen 3 de 4 (Image credit: Acer) Imagen 4 de 4 (Image credit: Acer)

8. Acer Swift 3 El mejor portátil asequible del mundo Especificaciones CPU: hasta Intel Core i7-8565U Gráfica: Nvidia GeForce MX150, Intel HD 620 Integrada o AMD Radeon Vega 8 RAM: 4GB – 8GB Pantalla: 14 pulgadas FHD (1,920 x 1,080) ComfyView IPS – 15.6" Full HD (1920 x 1080) Almacenamiento: 128GB – 1 TB HDD, Memoria Intel Optane 16 GB LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Ver en Amazon últimas unidades Ver en PcComponentes ES Prime Ver en Amazon Pros + Teclado y panel táctil magníficos + Rendimiento excelente + Precio muy razonable Contras - Apariencia algo sencilla

Detrás del modesto exterior del Acer Swift 3, encontrarás un portátil excelente que ofrece potencia para trabajar y estudiar. El Swift 3 (que no debemos confundir con el Switch 3 que es otro modelo de Acer) no es nada caro, y ofrece una estructura simple pero hecha de aluminio, además de componentes robustos.

En cuanto a su rendimiento, se acerca bastante al Microsoft Surface, que es mucho más caro. Su pantalla tiene una resolución algo menor, pero por lo demás estos dos modelos son bastante similares, siendo la mayor diferencia, la que encontramos en el precio.

Además, este portátil resulta increíble de usar, gracias a su gran panel táctil y a su teclado retroiluminado que ofrece una experiencia muy agradable a la hora de teclear. Si vas a escribir mucho, ya sea desplazándote o en la oficina, este es uno de los mejores portátiles asequibles que puedes comprar en 2022.

Imagen 1 de 3 (Image credit: Asus) Imagen 2 de 3 (Image credit: Asus) Imagen 3 de 3 (Image credit: Asus)

9. Asus ZenBook 13 (2021) Un increíble Ultrabook de Asus Especificaciones CPU: Intel Core i3 – i7 de 11ª generación/ AMD Ryzen 5000 Gráfica: Intel UHD integrada/ AMD Radeon RAM: 8GB - 32GB Pantalla: 13.3 pulgadas, OLED 1080p, 400 nits Almacenamiento: 256GB - 1TB SSD LAS MEJORES OFERTAS DE HOY últimas unidades Ver en PcComponentes ES últimas unidades Ver en PcComponentes ES Comprobar Amazon Pros + Maravillosa pantalla OLED + Duración de batería fenomenal Contras - No tiene conexión de audio minijack - Los gráficos Radeon son de bajo rendimiento

El Asus ZenBook 13 es un portátil increíble, y el modelo de este año viene con la mejor tecnología disponible en el mercado. Podras elegir entre un procesador AMD de la serie Ryzen 5000 y los Intel de 11ª generación. También viene con una fantástica pantalla OLED de 13.3 pulgadas y una de las mejores baterías que hay.

Además, tiene hasta 32GB de RAM y hasta 1TB de almacenamiento SSD, por lo que el rendimiento de este portátil es maravilloso.

También es un dispositivos realmente fino y ligero, y su diseño es muy estiloso, por lo tanto te encantará tanto llevártelo de un lado a otro como enseñarlo. Además, el precio está muy bien para lo que ofrece en comparación con otros rivales del mercado como el Dell XPS 13. El único inconveniente que encontramos es que no tiene conexión de audio minijack, cosa que es una pena y seguramente debido a lo fino que es. También hay que decir que cuando lo pusimos a prueba nos pareció que los gráficos de AMD no rinden igual de bien que los de Intel.

Pero independientemente de este par de cositas, es Asus ZenBook 13 es un portátil increíble, ultra-ligero y ultra-fino y te encantará sin dudas.

Imagen 1 de 4 (Image credit: Asus) Imagen 2 de 4 (Image credit: Asus) Imagen 3 de 4 (Image credit: Asus) Imagen 4 de 4 (Image credit: Asus)

10. Asus TUF Dash F15 El rey de los portátiles gaming asequibles Especificaciones CPU: hasta Intel Core i7-11375H Gráfica: hasta NVIDIA GeForce RTX 3070 RAM: hasta 16GB DDR4-3200 Pantalla: hasta 15.6" WQHD anti-reflectiva 165Hz IPS con Adaptive Sync Almacenamiento: hasta 1TB SSD LAS MEJORES OFERTAS DE HOY últimas unidades Ver en PcComponentes ES últimas unidades Ver en PcComponentes ES Ver en Amazon Pros + Muy buena duración de la batería + Potente rendimiento gaming Contras - No tiene webcam - No se puede cambiar el color de las luces del teclado

Si el Razer Blade 4 está por encima de tu presupuesto, entonces el Asus TUF Dash F15 será la mejor opción para ti. Este portátil te permitirá jugar a los mejores juegos, sin dejarte en bancarrota.

Los modelos de la serie Asus TUF llevan tiempo triunfando gracias a su excelente relación calidad-precio, y el Asus TUF Dash F15 sigue con esa tradición. Cuenta con una fantástica calidad de construcción, una duración de batería estupenda para un portátil gaming, y un diseño fino y ligero impresionante. Este portátil es fácilmente uno de los mejores portátiles gaming asequibles del mercado ahora mismo.

También cuenta con procesadores Intel Tiger Lake, GPUs Nvidia RTX 3000 y pantalla de hasta 240Hz y resolución 1080p.

Imagen 1 de 5 (Image credit: Lenovo) Imagen 2 de 5 (Image credit: Lenovo) Imagen 3 de 5 (Image credit: Lenovo) Imagen 4 de 5 (Image credit: Lenovo) Imagen 5 de 5 (Image credit: Lenovo)

11. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 El mejor 2 en 1 Especificaciones CPU: Intel Core i5 – i7 de 11ª generación Gráfica: Intel Iris Xe Graphics RAM: 8GB - 32GB Pantalla: 14 pulgadas, 1920 x 1200p, IPS pantalla táctil Almacenamiento: hasta 2TB SSD LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Ver en Amazon Pros + Rendimiento excelente + Duración de batería increíble Contras - Es caro comparado con otros 2 en 1

El Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 es el último portátil 2 en 1 de gama alta de Lenovo, y gracias a su procesadores Intel Tiger Lake de 11ª generación y a su certificación Intel EVO, se ha convertido en el mejor portátil 2 en 1 que hemos puesto a prueba.

Este dispositivo cuenta también con una excelente pantalla táctil 16:10, un lápiz óptico incorporado y una increíble duración de batería, y lo cierto es que es prácticamente imposible encontrar inconvenientes en el Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6. La cantidad de puertos con los que cuenta deja por los suelos al MacBook Air en este aspecto, pero no cuenta con una ranura para tarjetas de memoria microSD.

Es cierto que no tiene el diseño más llamativo del mercado, pero el Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 es uno de los mejores portátiles del mercado en 2022 sin ninguna duda, sobre todo si buscas un dispositivo que se pueda usar como portátil tradicional y como tablet.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 en la página web oficial de la compañía EN OFERTA EN LA PÁGINA WEB DE LENOVO Puedes comprar el Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 en la página web oficial de la compañía.

Si usas este cupón de descuento: VBCTOPROMO, podrás ahorrar 41.78€. Precio: 2089€ 2047.22€.

Imagen 1 de 4 (Image credit: HP) Imagen 2 de 4 (Image credit: HP) Imagen 3 de 4 (Image credit: HP) Imagen 4 de 4 (Image credit: HP)

12. HP Envy x360 13 (2020) El mejor 2 en 1 asequible Especificaciones CPU: AMD Ryzen 5 4500U Gráfica: Gráficos Radeon integrada RAM: 8GB Pantalla: 13.3" diagonal FHD IPS (1,920 x 1,080) Almacenamiento: 256 GB – 1TB SSD LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Comprobar Amazon Pros + Excelente duración de batería + Carga rápida Contras - El mecanismo de la tapa de los puertos USB parece endeble y es incómoda - No hay variante con pantalla 4K

100€ de descuento en la tienda oficial de HP En oferta en la web de HP 100€ de descuento en la tienda oficial de HP Consigue el HP Envy x360 13 con procesador AMD Ryzen 7 5800U, 16GB de RAM y 512GB SSD en la tienda oficial de HP por 999€ (precio habitual 1099€).

El excelente HP Envy x360 13 (2020) es la prueba de que puedes tener un dispositivo 2 en 1 que se sienta realmente premium y con un diseño precioso, sin tener que pagar una fortuna. Al igual que todos los últimos modelos de HP, el HP Envy x360 13 (2020) es precioso a la vista, y cuenta con una pantalla increíble, así como con los mejores altavoces que hemos probado en un portátil.

Si buscas uno de los mejores dispositivos del mundo, que además sea versátil y permita ser usado como una tablet, entonces el HP Envy x360 13 (2020) es una opción genial, y ofrece además modernos componentes de AMD así como una excelente duración de batería.

(Image credit: Asus)

13. Asus Chromebook Flip Uno de los mejores Chromebook Especificaciones CPU: Intel Core M3-8100Y / i3 – i5 10ª generación Gráfica: Intel UHD Graphics RAM: 8GB – 16GB 2133MHz LPDDR3 Pantalla: 14” LED-retroiluminada Full HD (1920 x 1080) 16:9 Almacenamiento: 512GB / 256GB / 128GB PCIe® NVMe 3.0x 2 M.2 SSD LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Ver en Amazon últimas unidades Ver en PcComponentes ES Pros + Rendimiento excelente + Estructura y características premium + Teclado impresionante Contras - Los altavoces dejan que desear

La gama Asus Chromebook Flip cuenta con muchos modelos, por lo que podrás elegir el que mejor se adapte a tu presupuesto. Toda la gama demuestra que este tipo de dispositivos pueden ser elegantes y muy satisfactorios de usar.

Con sus procesadores Intel Core y su pantalla Full HD, los Asus Chromebook Flip ofrecen un buen rendimiento para las tareas diarias y una gran relación calidad-precio. Son finos, ligeros y tienen una calidad de construcción excelente.

Uno de los modelos de más alta gama dentro de esta serie es el Asus Chromebook Flip C436F, que es un Chromebook premium en toda regla y combina un excelente rendimiento, unas especificaciones increíbles, una estructura premium y un buen precio para todo lo que ofrece.

Al probar este Chromebook nos impresionó mucho su maravilloso diseño, que incluye una estructura hecha de una aleación de magnesio, una pantalla fantástica de 1080p y un estupendo teclado.

Si estás buscando una máquina con ChromeOS ligera y con más potencia que el resto, el Chromebook Flip C436F es uno de los mejores Chromebooks en 2022.

ASUS Chromebook Flip Z3400FT está en Amazon ASUS Chromebook Flip Z3400FT en Amazon El ASUS Chromebook Flip Z3400FT está en Amazon. Viene con el procesador Intel Core M3-8100Y, 8GB RAM, 64GB de almacenamiento, además de una pantalla táctil FullHD de 14 pulgadas. Precio: 399€.

Imagen 1 de 6 (Image credit: Lenovo) Imagen 2 de 6 (Image credit: Lenovo) Imagen 3 de 6 (Image credit: Lenovo) Imagen 4 de 6 (Image credit: Lenovo) Imagen 5 de 6 (Image credit: Lenovo) Imagen 6 de 6 (Image credit: Lenovo)

14. Lenovo IdeaPad Duet Chromebook El mejor Chromebook asequible Especificaciones CPU: Procesador MediaTek Helio P60T Gráfica: ARM G72 MP3 800GHz RAM: 4 GB LPDDR4X Pantalla: 10.1" FHD (1920 x 1200) IPS, brillante, táctil, 400 nits Almacenamiento: 64 GB eMMC LAS MEJORES OFERTAS DE HOY últimas unidades Ver en PcComponentes ES Ver en Phone House ES Prime Ver en Amazon Pros + Ligero y portable + Larga duración de la batería + Muy asequible Contras - Teclado diminuto y panel táctil meticuloso - El cargador y los auriculares comparten el mismo puerto

Lenovo no solo hace algunos de los mejores portátiles Windows del mundo, sino que también hace fantásticos Chromebook, y este Lenovo IdeaPad Duet Chromebook demuestra lo bueno que puede llegar a ser un dispositivo que ejecuta ChromeOS. Puede usarlo como portátil o como tablet, y cuenta con especificaciones impresionantes.

¿Me compro un Chromebook o una tablet? Por suerte, ya no tendrás que tomar esa decisión gracias al fantástico Lenovo IdeaPad Duet Chromebook. Este dispositivo te ofrece ambas cosas y te da la versatilidad que nos aporta el ChromeOS a la vez que te limita mucho menos que muchas de las mejores tablets de Windows.

Como suele pasar en los mejores Chromebooks, su batería tiene una larga duración de unas 22 horas, por lo que podrás usarlo toda la noche, trabajar durante el día y hasta la tarde, y que aún así todavía te quede batería.

Para poder ser vendido a este precio, está claro que tiene que hacer algunos recortes: el teclado es diminuto, el panel táctil no es muy fiable y el cargador y los auriculares comparten el mismo puerto. Aún así, si buscas algo asequible, estos inconvenientes no deberían echarte para atrás.

Imagen 1 de 4 (Image credit: Asus) Imagen 2 de 4 El Asus VivoBook S15 es el mejor portátil asequible (Image credit: Asus) El Asus VivoBook S15 es el mejor portátil de gama media Imagen 3 de 4 (Image credit: Asus) Imagen 4 de 4 (Image credit: Asus)

15. Asus VivoBook S15 El mejor portátil asequible de 15 pulgadas Especificaciones CPU: Intel Core i5 – i7 Gráfica: Intel UHD integrada RAM: 8GB DDR4 Pantalla: 15.6 pulgadas FullHD (1920 x 1080) Almacenamiento: 512GB SSD LAS MEJORES OFERTAS DE HOY últimas unidades Ver en PcComponentes ES Prime Ver en Amazon Ver en Phone House ES Pros + Pantalla de 15.6 pulgadas brillante y colorida + Solo pesa 1.8Kg Contras - Duración de la batería de la media - El panel táctil es algo raro

El nuevo Asus VivoBook S15 lleva poco tiempo en el mercado, y ha entrado directo en nuestra lista de mejores portátiles debido a que combina un diseño fino y ligero con un gran rendimiento, a un precio excelente.

Si buscas un portátil de gama media que no cueste demasiado, pero que rinda muy bien, entonces este portátil es perfecto para ti.

Gracias a su potente procesador Intel, sus 8GB de RAM y su rápido disco duro SSD, este portátil puede casi con todo, exceptuando los juegos. Su pantalla de 15.6 pulgadas tiene buen brillo y colores vivos, y tiene muchos puertos que te permiten conectar fácilmente tus periféricos preferidos.

Hay que decir que no tiene la mejor duración de batería, y además tiene un nuevo tipo de panel táctil que es más bien una mini pantalla táctil, y lleva un tiempo acostumbrarse a ella.