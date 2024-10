El MacBook Pro M4 llega con la potencia del M4 Max y promete 24 horas de batería

Tu MacBook Pro por fin tiene la CPU que se merece. Claro, el potente portátil de Apple casi siempre tiene lo mejor y más brillante de la línea de silicio de Apple, pero después de que el iPad Pro fuera bendecido con el M4 mientras que la línea MacBook Pro seguía estancada en el territorio M3, algo parecía fuera de sincronía.

Eso se acaba hoy con los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, que no solo reciben nuevas CPU M4 de 3 nanómetros, sino también un par de nuevos sabores aún más potentes: los flamantes M4 Pro y M4 Max.

Como suele ser habitual, sólo el MacBook Pro de 14 pulgadas será compatible con la CPU M4 de nivel básico. Tanto el MacBook Pro de 14 pulgadas como el de 16 se ofrecerán en configuraciones con las más potentes M4 Pro y M4 Max.

El M4 Max lleva al límite las posibilidades de rendimiento con una CPU de hasta 16 núcleos, una GPU de hasta 40 núcleos y soporte para hasta 128 GB de memoria unificada. El MacBook Pro M4 incorpora un puerto Thunderbolt 4 adicional, lo que eleva el total a tres.

Tanto el MacBook Pro M4 Pro como el nuevo MacBook Pro M4 Max son compatibles con Thunderbolt 5 para un rendimiento de 120gbps. Y al igual que el Mac mini M4 y el nuevo iMac M4, el MacBook Pro con M4 de 14 pulgadas empieza con 16GB de RAM. El MacBook Pro de 16 pulgadas con M4 comenzará con 24GB de RAM.

(Image credit: Apple)

Tu cara me suena

Aparte de ese tentador rendimiento, sólo hay un puñado de cambios importantes en las características. No, no en el diseño, ya que estos MacBook Pro parecen casi idénticos a sus predecesores. Sin embargo, ahora cuentan con la nueva cámara Centerstage de 12MP, que utiliza partes enmarcadas de un objetivo ultra gran angular para seguirte y que nunca estés fuera de cuadro durante una videollamada.

Ambos portátiles siguen teniendo una pantalla Liquid Retina XDR, pero Apple ofrece ahora un recubrimiento de pantalla de nanotextura (que también se encuentra en el nuevo iMac M4) que ayuda a difuminar la luz directa y convierte al MacBook Pro M4 en un mejor aliado para el trabajo en exteriores. La nueva capacidad de llegar a los 1.000 nits con contenido SDR también podría darte un empujón bajo la luz directa del sol. Todavía puedes conseguir hasta 1.600 nits con contenido HDR, y estos también pueden conectarse a dos pantallas de alta resolución a la vez.

(Image credit: Apple)

A pesar de la potencia extra del M4, Apple promete ahora hasta 24 horas de duración de la batería. No está claro qué actividad podría proporcionar esa longevidad, aunque es probable que sea la reproducción de vídeo y no las cargas de trabajo intensas de vídeo y renderizado 3D. En pocas palabras, el kilometraje puede variar.

Aunque no he tenido en mis manos estos nuevos sistemas, sí he visto uno en acción, editando una imagen 3D de un coche de carreras en Substance 3D Viewer. En ella, cambiamos el color del coche de negro a rojo y las llantas de negro a un dorado reluciente. Aunque la imagen de 400 MB estaba compuesta por millones de vértices, los cambios se completaron en segundos.

(Image credit: Apple)

También vi algunos juegos de consola en el MacBook Pro, que ejecutaba perfectamente Control de 505 Games. Pude ver preciosos reflejos en tiempo real en el agua y una explosión espectacular cuando lancé una bomba.

Al igual que otros MacBooks que funcionan con chips de Apple, estos nuevos MacBook Pro ejecutarán Apple Intelligence, compatible con cualquier versión de la IA Generativa propia de Apple que esté disponible en el momento de la entrega.

El MacBook Pro M4 de 14 pulgadas está desde 1.929,00 € con una CPU de 10 núcleos, una GPU de 10 núcleos, 16GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. El MacBook Pro de 16 pulgadas con M4 Pro comienza en 2.949,00 € con una CPU de 14 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24GB de RAM y 512GB de almacenamiento. El MacBook Pro M4 de 14 pulgadas se puede configurar hasta con una CPU de 14 núcleos, una GPU de 32 núcleos, 36GB de RAM y 1TB de almacenamiento por 3.849,00 €. El MacBook Pro M4 de 16 pulgadas puede configurarse con una CPU de 14 núcleos, una GPU de 32 núcleos, 36GB de RAM y 1TB de almacenamiento por 4.149,00 €.



Ambos tamaños de MacBook Pro están disponibles en plata y negro espacial y se pueden reservar a partir de hoy (30 de octubre). Se enviarán el 8 de noviembre.