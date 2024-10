Una próxima función del iPhone facilitará la detección de llamadas de spam

El spam y las llamadas fraudulentas son una molestia cada vez mayor, por lo que un servicio de identificación de llamadas fiable -y en particular uno que pueda marcar o bloquear automáticamente números fraudulentos conocidos- es casi esencial. Lamentablemente, esto no es algo que Apple ofrezca de forma nativa, y aunque hay algunos servicios de identificación de llamadas de terceros, pueden ser bastante imprecisos o tener un coste adicional. Pero, por fin, Apple está dando los primeros pasos hacia un servicio de este tipo.

La empresa ha anunciado (a través de Engadget) que, el año que viene, permitirá a las empresas inscritas en Apple Business Connect registrarse en el servicio Business Caller ID. Con ello, su nombre, logotipo y departamento aparecerán en la pantalla de llamada entrante cuando contacten con clientes.

Así será mucho más fácil diferenciar una llamada legítima de una de spam, ya que si no aparece el logotipo, hay muchas posibilidades de que se trate de una llamada no deseada. Si hay un logotipo, puedes juzgar si es algo que te interesa contestar en función de la empresa que llama.

Algunas herramientas de Apple Business Connect, como Business Caller ID (Image credit: Apple)

Un buen comienzo

Sigue sin ser una solución perfecta: las empresas tendrán que inscribirse, y podemos imaginar que muchas pequeñas no lo harán, aunque al menos es un servicio gratuito, por lo que no hay demasiada barrera de entrada. Y, por supuesto, esto sólo se aplica a las empresas, no a los números personales, por lo que no todas las llamadas auténticas serán identificadas.

Este sistema tampoco está diseñado para marcar o bloquear específicamente el spam y las llamadas fraudulentas, por lo que éstas seguirán sonando en tu teléfono.

Aun así, se trata de un gran paso en la dirección correcta por parte de Apple, del que probablemente se alegrarán quienes reciban con frecuencia llamadas de números desconocidos.

No está claro cuándo se lanzará el servicio de identificación de llamadas para empresas, pero cuanto antes mejor.

