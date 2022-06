MacBook Air (M2, 2022): primeras impresiones al tenerlo en nuestras manos

Nuestro equipo de TechRadar (internacional) pudo tener el MacBook Air (M2, 2022) en sus manos justo después de su presentación oficial en la WWDC 2022 (opens in new tab).

En las últimas semanas, bueno, en realidad meses, se ha especulado mucho sobre este ligero y potente portátil. Se ha hablado mucho de él, desde decir que vendría en un amplio abanico de llamativos colores (opens in new tab), hasta comentar que existía la posibilidad de que no apareciera en el evento debido a los problemas de fabricación causados por los cierres de las fábricas por Covid-19 en China (opens in new tab). Nos alegra mucho que Apple al final haya conseguido tirar para adelante y cumplir con lo esperado, al menos en lo que respecta al lanzamiento del portátil, pero... ¿será el MacBook Air con chip M2 una actualización digna de su predecesor?

Por suerte, nuestros compañeros pudieron asistir en persona al evento, que ha sido uno de los primeros de Apple a los que se podía ir de forma presencial desde que empezó la pandemia, y han podido pasar un tiempo probando el nuevo MacBook Air (M2, 2022) para que desde TechRadar podamos contar a nuestros lectores de todo el mundo cómo ha sido la experiencia, y qué nos ha parecido el nuevo portátil.

El predecesor, el MacBook Air (M1, 2020) (opens in new tab), es el dispositivo que encabeza nuestro ranking de mejores portátiles del mercado (opens in new tab), y después de haber probado brevemente el MacBook Air 2022 (que equipa el recién anunciado chip M2 (opens in new tab)), creemos que este nuevo modelo podría convertirse también en todo un éxito para Apple.

MacBook Air (M2, 2022): precio y disponibilidad

El MacBook Air 2022 fue presentado durante la keynote de la WWDC 2022 de Apple, celebrada el 6 de junio de 2022.

Apple no ha concretado la fecha exacta en la que se pondrá a la venta el MacBook Air 2022 en España, de momento solo sabemos que será a lo largo del mes que viene, es decir, en algún momento de julio.

El MacBook Air 2022 parte de 1.519€ (opens in new tab)si optas por la configuración que cuenta con CPU de 8 núcleos y GPU de 8 núcleos, mientras que si prefieres una GPU de 10 núcleos, el MacBook Air 2022 parte de 1.869€ (opens in new tab).

Esos son los precios de partida, se puede aumentar la memoria y el almacenamiento dentro de cada variante si pagas un extra.

Esto significa que el nuevo MacBook Air ha subido de precio respecto a su predecesor, ya que el modelo anterior, con chip M1, parte de 1.219€. Eso es un aumento bastante notable en el precio, hablamos de mínimo 300€ de diferencia. Si bien es cierto que es relativamente comprensible, eso no quita que inevitablemente la maravillosa relación calidad-precio del MacBook Air (M1, 2020) ya no es la misma en este nuevo MacBook Air (M2, 2022), lo cual es una pena, ya que francamente, el bajo precio junto con el excelente rendimiento del modelo predecesor son los mejores puntos a favor, y los que le llevaron al primer puesto de los mejores portátiles del mercado.

MacBook Air (M2, 2022): diseño

Estamos ante uno de los rediseños más radicales que Apple le ha hecho a uno de sus icónicos productos. Y lo cierto es que sin dudas ha rejuvenecido y dado un nuevo aire al nuevo MacBook Air y, aunque hay quien pueda lamentar que ya no presente esa icónica "inclinación" propia del Air, ahora tiene un aspecto mucho más moderno y elegante.

Como su nombre indica, el MacBook Air (Air es aire en inglés) es el portátil más fino y ligero de Apple, y el nuevo modelo MacBook Air 2022 ha mejorado las cosas en ese sentido todavía más, ya que ha conseguido reducir el tamaño y el peso y aun así, se ha apañado para aumentar el tamaño de la pantalla.

Los ingenieros de la compañía han conseguido esto en parte reduciendo los marcos que rodean la pantalla hasta en un 30% arriba y abajo y un 20% en los laterales. La verdad es que los "gruesos" bordes de la pantalla del MacBook Air anterior ya empezaban a parecer bastante anticuados, sobre todo en comparación con rivales de gama alta con Windows como el Dell XPS 13 (opens in new tab), por lo que estos marcos más finos en el nuevo MacBook Air 2022 nos parecen un gran cambio en el diseño y hace que el portátil parezca mucho más moderno.

La webcam del MacBook Air ha sido mejorada a una de 1080p, para que esté a la altura de las que se encuentran en los nuevos MacBook Pro 2022 (opens in new tab), y este aumento de resolución (junto con la mejora de la imagen y el funcionamiento con poca luz que aporta el nuevo chip M2), será algo que apreciará cualquiera que suela hacer videollamadas o videoconferencias, ya sea para el trabajo o para contactar con amigos o familiares. Y en esta época en la que mucha gente teletrabaja, eso es algo muy importante.

Algo que gustará menos a más de uno, es que esta combinación de una webcam más grande y unos marcos más finos significa que hay un visible "notch" que rodea a la cámara y desciende hasta la barra de menús. Es el mismo notch que tiene el MacBook Pro de 14 pulgadas (2021) (opens in new tab)y el MacBook Pro de 16 pulgadas (2021) (opens in new tab), y cuando debutó con esos MacBooks, hubo bastante debate porque a muchos no les gustaba.

A nosotros, la verdad es que no nos importó demasiado el notch en esos portátiles, ya que Apple expandió la pantalla hacia arriba, dándole en realidad más espacio de pantalla, lo que nos pareció una buena compensación.

Y en el caso del MacBook Air (M2, 2022) pensamos lo mismo, al fin y al cabo, la pantalla es de 13,6 pulgadas, lo que es más grande que las 13,3 pulgadas del modelo anterior. La resolución también ha aumentado de 2.560 x 1.600 a 2.560 x 1.664. En otras palabras, esta pantalla más grande no ha perdido nitidez.

La nueva pantalla Liquid Retina también es 100 nits más brillante, lo que nos deja ahora con un total de 500 nits, y además soporta 1.000 millones de colores. En el tiempo que pasamos con el MacBook Air 2022 con tecnología M2, pudimos ver una mejora inmediata en la vivacidad de la pantalla. Sin embargo, no hay soporte para ProMotion (que es una tecnología que hace que las pantallas puedan llegar a tasas de refresco de 120Hz).

Otro gran cambio en el diseño, que ya hemos mencionado antes, es que el nuevo MacBook Air ya no presenta ese aspecto "inclinado" que era debido a que tenía antes una parte frontal más fina que la trasera. Ahora, la forma es uniforme, lo que hace que el aspecto sea ahora el mismo que vemos en todos los demás portátiles de Apple.

Bueno, y ahora hablemos de algo que mucha gente se estará preguntando, y la respuesta es: no, finalmente el nuevo MacBook Air 2022 no viene en un montón de colores pastel chulísimos (al estilo iMac (opens in new tab)), y sabemos que eso decepcionará a más de uno. Pero lo cierto es que sí presenta algún color nuevo, y aunque de primeras puedan sonar algo aburridos para algunos, podemos deciros que en persona la verdad es que se ven bonitos, pero sí, son discretos. Los colores en los que está disponible el nuevo MacBook Air son: Gris Espacial, Plata, Blanco Estrella y Medianoche.

En el evento de Apple pudimos ver todos los colores, y nuestro preferido, con diferencia, es el azul Medianoche. Cada color viene con los cables de alimentación a juego, un toque de estilo muy de Apple.

Más allá de los colores, el nuevo portátil cuenta con carga MagSafe (sí, ha vuelto), así como dos puertos Thunderbolt e incluso una conexión minijack para auriculares. Ese puerto de audio tiene sentido si se tiene en cuenta el mercado al que está dirigido en gran parte este producto: el ámbito educativo. Muchos estudiantes siguen usando auriculares con cable.

El MacBook Air (M2) también es tan delgado y ligero como esperábamos: solo tiene 11mm de grosor y un peso de 1,24 Kg.

El modelo básico del MacBook Air viene con un cargador de 30W, pero puedes optar por comprarlo con un adaptador de 67W, que te permitirá alcanzar el 80% de la capacidad de la batería en solo 20 minutos.

Hablemos del sonido. En vez de con un par de rejillas de altavoces, el nuevo MacBook Air integra dos woofers y dos tweeters entre el teclado y la pantalla. En teoría, esto debería mejorar la experiencia de sonido, pero no lo pudimos probar bien ya que cuando probamos el portátil estábamos en un lugar totalmente abarrotado de gente, por lo que ya os lo confirmaremos cuando la marca nos envíe una unidad y podamos hacer nuestro análisis en profundidad. A nivel estético, tiene un aspecto mucho más limpio, eso sí.

MacBook Air (M2, 2022): rendimiento

En el tiempo que estuvimos probando el MacBook Air, no pudimos probar a conciencia su rendimiento, pero lo que pudimos comprobar nos gustó. Tenían ejecutándose casi una docena de retransmisiones en 4K simultáneas con iMovie.

El nuevo chip M2 (opens in new tab) que equipa el MacBook Air 2022 es de segunda generación y es de 5 nanómetros. Según Apple, ofrece una CPU un 18% más rápida, una GPU un 35% más rápida (ahora con hasta 10 núcleos) y un motor neuronal un 40% más rápido que su predecesor. La variante básica del MacBook Air viene con una GPU de 8 núcleos, mientras que la superior tiene una de 10 núcleos.

La versión anterior del portátil venía con el chip M1 de Apple. Este es un SoC que combina la CPU, la GPU y otros componentes en un procesador de 8 núcleos capaz de un rendimiento sorprendente.

Ya en ese modelo de 2020 vimos que era mucho más potente que la versión anterior del MacBook Air con tecnología Intel, y funcionaba 3,5 veces más rápido en lo que respecta al rendimiento de la CPU y 5 veces más rápido en lo que respecta al rendimiento de la GPU. Ahora, en el nuevo MacBook Air con el chip M2, esto mejorará todavía más.

En nuestro breve tiempo con el MacBook Air, que ejecutaba macOS Monterey (opens in new tab) ya que el nuevo macOS Ventura (opens in new tab) no se lanzará hasta finales de este año, nos pareció rápido y respondía realmente bien, incluso con varias aplicaciones abiertas a la vez. Estuvimos jugamos un poco con el software Final Cut Pro, editando una película con múltiples fuentes 4K, y todo se ejecutó de forma brillante, y además, de forma completamente silenciosa gracias a la ausencia de ventiladores. El sistema también es compatible con vídeo 8K h.264 y, por primera vez, con el formato ProRes, aunque esto no pudimos probarlo.

Pronto analizaremos más a fondo el MacBook Air (M2, 2022), pero nuestra primera experiencia con él demuestra que Apple podría tener otro éxito en sus manos.