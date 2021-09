MacBook Air (M1, 2020): análisis

Análisis en dos minutos

El MacBook Air (M1 2020) es un enorme avance en el portátil fino y ligero de Apple. Además, viene con el procesador propio de la compañía, el Apple M1, que reemplaza a los Intel de modelos anteriores. La guinda del pastel es macOS 11 Big Sur, que viene preinstalado en el portátil.

Según Apple, el nuevo procesador aporta más rendimiento, así como una duración de la batería mayor. Habiendo puesto el MacBook Air a su máximo nivel, pudimos comprobar que realmente es cierto.

Afortunadamente, el MacBook Air (M1, 2020) sigue teniendo el mismo precio que su predecesor (1.129€) en un factor de forma más reducido. Aunque haya reemplazado al MacBook Air de 2020, ese sigue siendo una buena herramienta, pero el nuevo Air ofrece componentes mejorados, en concreto el procesador M1, sin coste adicional. Si no te has dejado conquistar por el modelo con Intel, este te hará cambiar de opinión.

Considerando el precio de competidores con Windows 10 como el HP Spectre x360 y el Dell XPS 13 (finales de 2020), que tienen precios muy altos, el Air parece hasta más competitivo.

También puedes ir a por un MacBook Air más potente y con más almacenamiento por 1.399€, y se puede configurar con más memoria y almacenamiento.

Apple ha sido acusada de preocuparse más del exterior de sus productos que de las funciones, pero con el MacBook Air (M1, 2020), nos parece todo lo contrario. Tiene cambios enormes en el interior, sobre todo el nuevo procesador M1, y en el exterior nada ha cambiado.

Bueno, este modelo parece (y se siente) como el último, y el anterior. Para aquellos a los que les encanta el look del MacBook Air, serán buenas noticias, pero a nosotros nos da la sensación de que se ha perdido una buena oportunidad. El MacBook Air M1 es un dispositivo revolucionario, pero nos habría encantado ver a Apple arriesgarse con el diseño, aunque hubiera sido hacerlo más fino, ligero, o haber reducido los bordes que rodean la pantalla.

El hecho es que HP y Dell han adelantado a Apple en cuanto a diseño ligero, fino y bonito; un hecho que habría sido impensable hace unos años.

Cuando se trata de rendimiento, no hay duda. El M1 ha probado ser una bestia que deja en evidencia a Intel en muchos aspectos. Durante nuestro tiempo con él, el MacBook Air (M1, 2020) nos dejó atónitos con su rendimiento.

Big Sur va de maravilla, el diseño visual del sistema operativo es un buen cambio, pero sigue siendo familiar. El hecho de que tanto las aplicaciones antiguas como las nuevas funcionen con el M1 es de agradecer, y hasta ahora no hemos tenido problemas con las apps hechas para Intel gracias a Rosetta 2, la herramienta que usa Apple para permitir que estas apps antiguas se abran correctamente en el M1. Además, el hecho de que puedas tener aplicaciones y juegos de iOS en el Mac es una gloria.

La batería también es fantástica, y el diseño sin ventilador es muy bueno, ya que el portátil no hace ningún ruido. Eso sí, tenemos nuestras dudas a cerca de cómo maneja el calor.

Al final, nos hubiera gustado que Apple hubiera sido más ambiciosa con el diseño del MacBook Air (M1, 2020) una reinvención total del hardware y software habrían hecho de este un dispositivo más prometedor.

(Image credit: Future)

Hoja de especificaciones Esta es la configuración del MacBook Air (M1, 2020) que nos enviaron a TechRadar para analizar: CPU: Apple M1 (8 núcleos)

Gráficos: GPU integrada de 7 núcleos

RAM: 8GB unificada PDDR4X-4266 MHz SDRAM

Pantalla: 13.3 pulgadas, 2,560 x 1,600 Retina True Tone (LED retroiluminado, IPS)

Almacenamiento: 256GB PCIe SSD

Puertos: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), jack 3.5mm

Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Cámara: 720p FaceTime HD

Peso: 1.29kg

Tamaño: 30.41 x 21.24 x 1.61cm

Precio y disponibilidad

Apple abrió las reservas del MacBook Air (M1, 2020) tal cual se anunció, y las unidades se enviaron a partir del 17 de noviembre de 2020.

Los precios para el MacBook Air (M1, 2020) parten de 1.129€. Como es costumbre, hay varios modelos con especificaciones más altas, y puedes configurarlo para adaptarlo a tus necesidades.

El modelo básico tiene un procesador M1 de 8 núcleos con GPU de 7 núcleos, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento.

También hay un modelo más potente, con un precio de 1.399€, que tiene un M1 de 8 núcleos con GPU también de 8 núcleos, 8GB de RAM y 512GB de almacenamiento. Por ese extra de dinero, tienes un núcleo más en la GPU y el doble de almacenamiento.

También puedes configurar modelos de 16GB de RAM (por 230€ más), y hasta 2TB de almacenamiento SSD (por 920€).

Por comprar, el MacBook Air (2020) se lanzó por el mismo precio base, que fue inferior al que tuvo en su día el MacBook Air de 2019.

Así que te estás levando el MacBook Air (M1,2020) por el mismo precio que el modelo anterior, y te lo agradecemos, Apple. Si compraste un Macbook Air hace unos meses, puede sentar mal que ya lo hayan reemplazado.

Ese precio de partida de 1.129€ no es solo el más económico si quieres un portátil de Apple, sino que es increíblemente competitivo entre otros portátiles con Windows 10, como el Dell XPS 13. Si pensabas que los portátiles de Apple eran caros comparados a su competencia más directa, estabas equivocado.

(Image credit: Future)

Diseño

Gracias a ese precio, el MacBook Air (M1, 2020) está ayudando a la gente a cambiar su visión de los MacBooks, pero también del MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) y del Mac mini (M1, 2020).

Los más escépticos suelen decir que Apple hace productos muy bonitos, pero que no ofrecen nada revolucionario cuando se trata de hardware. En este caso, es totalmente lo contrario.

Con este portátil, Apple ha hecho grandes cambios en el interior, cambiando al chip M1 y construyendo macOS Big Sur desde cero, a la par que mantenía en diseño actual del dispositivo sin alteraciones. Esto son buenas y malas noticias.

(Image credit: Future)

Primero las buenas. Para muchos, el icónico diseño del MaBook Air es prácticamente perfecto, así que no necesitan ningún cambio radical. Si nos centramos en el revolucionario hardware del portátil y no en el diseño, Apple ha hecho algo que muchos criticaban por no hacerlo: centrarse en la parte menos glamurosa, aunque esencial.

¿Cuáles son las malas noticias? Bueno, como el MacBook Air (M1, 2020), junto con macOS Big Sur, prometen tal revolución, el hecho de que se vean (y se sientan) exactamente iguales que el modelo anterior hace que nos sintamos un poco decepcionados, por decirlo suavemente.

Las dimensiones del MacBook Air son 0.41–1.61 x 30.41 x 21.24cm y pesa 1,29kg: exactamente lo mismo que el modelo del año pasado (y del anterior), e incluso casi del de 2018, que era algo más ligero.

Por fuera, es igual que los tres anteriores, y chafa bastante la ilusión al abrir la caja del MacBook Air (M1, 2020), sobre todo si ya has tenido alguno antes.

Hubo rumores de que el nuevo procesador de Apple permitiría dispositivos más ligeros, pero no es el caso. Un cambio en el diseño que sí ha permitido en M1 ha sido el no tener ventiladores. Los componentes internos se mantienen suficientemente fríos sin necesidad de ventiladores. Hay dudas sobre esto (lo hablaremos más adelante), pero hace que el MacBook Air (M1, 2020) sea extremadamente silencioso, es impresionante.

La falta de ventiladores podría haber permitido a Apple hacer el nuevo MacBook Air más fino y ligero, así que es interesante que se haya quedado igual en tamaño y peso que sus predecesores.

(Image credit: Future)

Cuando abres el MacBook Air (M1, 2020), se te presenta de nuevo algo familiar (para bien). Lo mejor en diseño de los anteriores MacBooks, el Magic Keyboard, también está en este. Es un teclado fantástico para trabajar, con una magnífica respuesta a pesar de lo planas que sean las teclas.

El botón del Touch ID se ha situado de nuevo en la esquina superior derecha. Tenemos problemas en muchos escáneres en portátiles Windows para iniciar sesión, pero el Touch ID funciona casi todas las veces incluso si no cubrimos el escáner con el dedo totalmente.

La pantalla también es ‘la misma’ que tenía el MacBook Air de 2020, excepto por una cosa. Sigue siendo un panel Retina LED de 13,3 pulgadas con brillo de 400 nits y una resolución de 2560 x 1600, y trae la tecnología True Tone de Apple, que ajusta el color automáticamente basándose en la luz que hay en el ambiente.

(Image credit: Future)

Esa cosa es el soporte de la gama de color P3, que resulta ser más precisa y con imágenes más reales. El soporte P3 se solía ver solo en los modelos de MacBook Pro, así que es genial que Apple haya traído esta función a la línea más económica de Macbook. Si eres un fotógrafo o editor de vídeo que requiera de colores precisos, no tendrás que ir necesariamente a por un MacBook Pro.

La pantalla también está rodeada de esos enormes marcos que han formado parte del diseño del MacBook Air durante décadas, y de los que estamos ya algo cansados. Dispositivos como el Del XPS 13 y el Huawei MateBook X (2020) ofrecen unos marcos increíblemente reducidos, y no solo hace que parezca más moderno, sino que demuestra que los fabricantes pueden reducir el tamaño general del portátil ofreciendo el mismo tamaño de pantalla.

Sí, has leído bien, creemos que Huawei ha superado a Apple en cuanto a diseño fino y ligero de portátil. Corren tiempos extraños.

La cámara sobre la pantalla tampoco ha cambiado desde la última vez, sigue siendo una FaceTime de 720p. Nos parece algo desfasada, ya que muchos ofrecen ya 1080p, y cada vez trabajamos más desde casa, nos hubiera gustado que Apple le diera un empujoncito a la cámara.

Aún así, la compañía dice que gracias al chip M1, el procesador de señal de imagen ha sido mejorado, dándole a la cámara una mejor reducción de ruido y rango dinámico, junto con balance de blancos automático. Solo hemos usado la cámara un tiempo, y nos parecía buena, pero tampoco para echar cohetes.

En cuanto a puertos, también lo mismo: dos Thunderbolt 3 y un jack de audio. Los primeros soportan carga, y se pueden usar para conectar un monitor externo y transferir datos hasta a 40Gb/s. Nos alegra ver que el movimiento de Apple hacia su propio procesador M1 (en lugar del de Intel) no haya significado la pérdida de los puertos Thunderbolt, ya que son fabricados por Intel.

(Image credit: Future)

Benchmarks Este es el rendimiento del MacBook Air (M1,2020) en las pruebas benchmark que hemos realizado: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1,493; Multi-core: 6,586

Geekbench 5 Single-Core: 1,729; Multi-Core: 7,583

Battery Life (test de películas de TechRadar movie test): 11 horas y 15 minutos

Rendimiento

En cuanto empezamos a usar el MacBook Air (M1, 2020) nos impresionó. Se enciente rapidísimo (otro beneficio del M1), Big Sur es rápido y fluido, y el nuevo look que tiene el sistema operativo de verdad que impresiona. La interfaz es más moderna, con colores brillantes que resaltan la pantalla del MacBook Air. También está menos abarrotado de cosas: ya no hay tantos iconos y opciones, y el Control Centre se ha rediseñado basándose en iOS. Luce muy simple, y es fácil de usar.

Todas las aplicaciones que sueles usar en macOS con un MacBook de Intel funcionan en el nuevo MacBook Air (M1, 2020), gracias a la magia de un software creado por Apple llamado Rosetta 2, que permite a las apps funcionar con la nueva arquitectura.

No solo puedes abrir prácticamente todas las aplicaciones que existen en Mac en el MacBook Air (M1, 2020), sino que gracias a que el chip M1 usa casi la misma arquitectura que los iPhones, puedes también abrir cualquier app o juego de iOS. Esto aporta una enorme cantidad de herramientas al MacBook, y es genial. Las apps y juegos de iOS son más ricos y gráficamente más impresionantes que nunca, y tener acceso a ellos cambia las reglas del juego (nunca mejor dicho). Hemos probado un par, y funcionan perfectamente en el MacBook Air (M1, 2020). De repente, el MacBook se ha vuelto una herramienta gaming fantástica.

Pudimos tener un par de aplicaciones abiertas a la vez, pasar de una a otra con facilidad, y el MacBook Air iba de perlas. En nuestras pruebas es rápido y muy capaz: mover archivos de 14GB a un SSD externo tarda menos de un minuto, por ejemplo. De verdad que es un portátil rapidísimo.

Apple dice que el nuevo MacBook Air es hasta tres veces más rápido que otros portátiles de su clase, y más rápido que el 98% de los portátiles que se vendieron el año anterior. También dicen que el motor neuronal es nueve veces más rápido que en el anterior MacBook Air, y su SSD es hasta dos veces más rápido gracias al M1 y la última tecnología flash.

Algo para destacar es el diseño sin ventiladores del MacBook Air (M1, 2020), que podría traducirse en una reducción del rendimiento cuando el portátil trabaja bajo presión durante mucho tiempo. Como no hay ventiladores que bajen su temperatura, lo único que lo puede hacer es la reducción de potencia de sus componentes.

De hecho, es por eso por lo que muchos querrán el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas. Tiene el mismo procesador que el MacBook Air, pero tiene refrigeración, así que lo podemos usar durante mucho tiempo en tareas pesadas sin que se sobrecaliente.

Aún así, en nuestras pruebas no hemos notado que baje el rendimiento (como puedes ver en los benchmark), y el MacBook Air (M1, 2020) se quedó muy a la par del más caro MacBook Pro (M1, 2020).

Tanto en Geekbench 5 como en Cinebench, el rendimiento de un solo núcleo del MacBook Air era muy similar al del MacBook Pro, y el multinúcleo tampoco había mucha diferencia.

Son muy buenas noticias para el MacBook Air (y algo menos buenas para el MacBook Pro M1 de 13 pulgadas). Como el MacBook Air (M1, 2020) es tan buen portátil, hace que el MacBook Pro sea casi innecesario. El rendimiento era casi similar en el uso diario, incluso pudimos trastear algo de edición 8K en el Final Cut Pro, y aunque Apple acentuaba las capacidades 4K que tiene el Air, con el 8K no se queda corto, manejando varias fuentes 8K con facilidad. Impresionante.

Así que con ese rendimiento y el soporte para la gama de colores P3, el MacBook Air (M1, 2020) es una gran elección para editores de vídeo que quieren un portátil más económico que el MacBook Pro. Hace más difícil justificar la compra de un Pro, aunque tenga un par de cosas de las que el Air carece, como la TouchBar y una mejor refrigeración. Al tener los dos MacBooks trabajando al máximo, vemos que la balanza se inclina a favor del Pro, pero para la mayoría de los usuarios, el MacBook Air (M1, 2020) ofrece una barbaridad de potencia y rendimiento.

Batería

En cuanto a la batería, sabemos que el nuevo procesador de Apple es mucho más eficiente, así que no nos sorprende que el nuevo MacBook Air tenga la mayor duración de batería que cualquier MacBook Air hasta la fecha: hasta 15 horas de navegación web sin enchufarlo, y hasta 18 horas de reproducción de vídeo (según Apple).

La batería del MacBook Air nos ha dejado impresionados. Incluso después de un par de horas de trabajo (y navegar por la web), la batería sólo cayó un par de puntos porcentuales, y aunque lo dejes en standby un día entero, el nivel de batería se mantendrá alto.

En nuestras pruebas de batería, pusimos un vídeo en 1080p al 50% de brillo hasta que se agotó la batería, y el MacBook Air (M1, 2020) duró unas increíbles 11 horas y 15 minutos.

Es bastante más que el modelo anterior en las mismas pruebas (7 horas y 55 minutos), y gana al último Dell XPS 13 (11 horas y 1 minuto).

Esto quiere decir que será más fácil. que aguante una jornada de trabajo (y más) sin necesidad de cargar el MacBook Air, aunque la batería se resentirá más si te pones con tareas más intensivas.

No llega a las tremendas 13 horas y 22 minutos del nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con el M1, pero no creemos que nadie vaya a tener quejas con lo que dura el MacBook Air (M1, 2020).

Cómpralo si...

Quieres un MacBook económico

El MacBook Air (M1, 2020) no es solo uno de los mejores portátiles que ha hecho Apple, sino que es el más económico.

Quieres un portátil potente, fino y ligero

El rendimiento del MacBook Air (M1, 2020) es realmente impresionante, tanto que para mucha gente, comprar el MacBook Pro no merezca la pena.

Quieres una batería que aguante todo el día

El MacBook Air (M1, 2020) tiene una batería fantástica, y podrá aguantar toda la jornada escolar o laboral con mucha facilidad. Algo verdaderamente impresionante.

No lo compres si...

Quieres un portátil verdaderamente económico

El MacBook Air (M1, 2020) tiene mucho valor, pero sigue siendo muy caro. Hay muchos portátiles muy buenos por ahí que ofrecen un rendimiento muy bueno por bastante menos dinero.

No te gustan los Macs

El MacBook Air no tiene un diseño revolucionario, y no trata de llevarse a su territorio a los usuarios de Windows. Si no eras fan de los MacBook Air, el modelo de 2020 tampoco te va a hacer cambiar de opinión.