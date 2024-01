Cuando Samsung me invitó a ver nuevos teléfonos en Nueva York, podría haber pasado un par de horas con toda la gama Galaxy S24, pero en lugar de eso me fui directamente a por el Galaxy S24 Ultra y perdí todo el tiempo jugando con el nuevo ultra-móvil de Samsung. He tenido el Galaxy S23 Ultra y el Galaxy S21 Ultra, y hace tiempo que me interesa la evolución del amplio conjunto de funciones de Samsung.

¿Qué aspecto tiene la IA en un teléfono Samsung? Al ser uno de los primeros teléfonos con Snapdragon 8 Gen 3, será la referencia tanto para las ambiciones de Qualcomm en materia de IA como para el enfoque de Google en Android.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Siguiente pregunta: ¿es el Galaxy S24 Ultra una bajada de nivel respecto al Galaxy S23 Ultra? Hemos oído hablar de la reducción del zoom de 10X a 5X. Sabemos que la pantalla es plana, no curva. No hemos oído hablar de grandes novedades, y Samsung no ha mejorado su diseño de software o hardware. Pero el Galaxy S24 Ultra costará 70€ más que el Galaxy S23 Ultra. ¿Vale tanto la pena?

De momento, soy optimista, por las mejores razones: longevidad y colaboración. Está claro que Samsung ha colaborado estrechamente con Google, tomando prestadas algunas funciones de software según las necesidades. El Galaxy S24 Ultra es el más parecido a Pixel de todos los teléfonos Galaxy, y aunque hay mucho margen de mejora, este es el teléfono Galaxy Ultra con más visión de futuro que la compañía ha ofrecido nunca.

Primera conclusión sobre el Galaxy S24 Ultra: supera las expectativas realistas

El Galaxy S23 Ultra no necesitaba una actualización. Es el smartphone más repleto de funciones de todos los tiempos. Por suerte, con el Galaxy S24 Ultra, Samsung no ha optado por su estrategia habitual de ¡más, más, más! En su lugar, el Galaxy S24 Ultra muestra moderación en favor de la calidad. Muestra cooperación, a cambio de longevidad. Demuestra que Samsung sigue siendo el fabricante de teléfonos más competitivo del mundo, con más margen de mejora.

¿Ha aumentado Samsung el zoom de 10X a 20X? No. En su lugar, tenemos un zoom más corto con un sensor de imagen más grande. Si haces cuentas, merece la pena el cambio. Si nos fijamos en las fotos tomadas por la nueva cámara, es fácil apreciar esta decisión inteligente. El resto de las cámaras no han cambiado mucho, y eso es bueno.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Más información. ¿Nos ha dado Samsung la pantalla más rápida y brillante de todos los smartphones? ¿Carga superrápida y una batería más grande? ¿Nuevas tecnologías innecesarias, como un sensor de temperatura? No. Hay nuevas funciones de inteligencia artificial, pero muchas de ellas vienen directamente de Google, lo que es una muy buena señal. De hecho, el Galaxy S24 Ultra recibe algunas funciones geniales de Pixel 8, como el fondo de pantalla Generative AI y el Magic Editor para fotos, que pensé que serían exclusivas de Pixel para siempre.

Más aún. En lugar de un aumento de zoom o una nueva hoja de especificaciones confusa, obtenemos una promesa de siete años de actualizaciones importantes del sistema operativo y parches de seguridad. Eso es enorme, incluso más de lo que ofrece Apple, y Samsung puede haber dado la vuelta a la mesa en la industria móvil al hacerlo.

Ahora que el mejor teléfono de Samsung recibirá las actualizaciones más recientes del sistema operativo durante los próximos siete años, espero que aumente su valor a largo plazo y que cambie la percepción "barata" de Android en general.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Por otro lado, si has estado esperando el próximo Galaxy S24 Ultra de Samsung, con la esperanza de encontrar algo totalmente nuevo, no te sentirás tan satisfecho como yo. El móvil parece idéntico al modelo del año pasado, hasta la colocación de las líneas de antena alrededor del marco.

Por supuesto, ese marco es ahora de titanio, pero a diferencia del iPhone 15 Pro Max de titanio de Apple, cuyo peso se parece más al del antiguo modelo iPhone 14 Pro que al del 14 Pro Max, más grande, Samsung no ha utilizado el titanio para perder peso. El Galaxy S24 Ultra es tan grande y pesado como siempre.

Como todo debe tener IA, Samsung incorpora algunas nuevas funciones de IA, pero no donde yo esperaba. Algunas de las funciones de IA más impactantes vienen directamente de Google, y no serán exclusivas de la familia Galaxy S24, como la nueva función de círculo a búsqueda que Google también está agregando a su línea Pixel 8. También puedes reformular los mensajes de texto salientes para cambiar el tono, o añadir el emoji apropiado con la facilidad de la IA.

Esperaba algunas mejoras de software reales. En realidad, esperaba una revisión a fondo, porque la interfaz de Samsung, especialmente Ajustes, se ha convertido en un atolladero de menús y submenús y botones ocultos. Es posible que muchas de las nuevas funciones de IA nunca lleguen a utilizarse porque están ocultas en capas profundas del menú Ajustes.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Por otro lado, muchas no se utilizan porque no son útiles. Hay herramientas de IA que simplemente reformatean el aspecto de tus notas de texto. Hay nuevas herramientas de traducción para llamadas telefónicas. Lamentablemente, como estadounidense protegido, es menos probable que necesite una herramienta de este tipo, aunque me gustaría tener más oportunidades. ¿Por qué tenemos IA para estas tareas, pero no para Bixby, la interfaz de voz de Samsung? Samsung no supo decirlo.

Puede que Samsung no haya solucionado los mayores problemas que tenía con los teléfonos Galaxy más antiguos, pero ha concedido algunas de las mayores peticiones que tenía para el Galaxy S24 Ultra, incluida mi esperanza de que Samsung ofreciera soporte para sus teléfonos durante siete años, al igual que Google. El S24 Ultra no es mejor en todos los sentidos, pero ha mejorado en los aspectos más importantes que podrían consolidar su dominio.

Diseño del Galaxy S24 Ultra: titanio, pero no más ligero

(Image credit: Future / Philip Berne)

Se parece exactamente al modelo del año pasado (y al iPhone 15 Pro Max)

En serio, hasta las líneas de la antena coinciden

La pantalla es plana, pero puede que no te des ni cuenta

(Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung ha adoptado plenamente la estética "slab" para su Galaxy S24 Ultra, y el teléfono es una sólida e imponente lámina de cristal por delante y por detrás. La pantalla sobrepasa los límites de los biseles y, aunque es un teléfono bonito para su tamaño, no se puede negar que se trata de un dispositivo enorme.

Si tienes bolsillos más pequeños o simplemente quieres un teléfono que sea más fácil de usar con una sola mano, echa un vistazo a los otros modelos Galaxy S24, o realmente cualquier otra cosa, porque este es el smartphone más grande que puedes comprar y que no se dobla por la mitad.

A los frikis de la telefonía nos gusta jugar a comparar los modelos del año pasado con los de este año para encontrar los cambios. Con el Galaxy S24 Ultra ese juego será más difícil que nunca, ya que el diseño de Samsung es casi idéntico al del año pasado. Incluso las líneas de antena del marco coinciden de cerca, algo que casi nunca ocurre. Los puntos de la cámara, los sensores y las protuberancias coinciden, y las diferencias son mínimas, como el cambio de la rejilla del altavoz en la parte inferior o el desplazamiento del orificio del micrófono.

Image 1 of 3 Galaxy S23 Ultra (izquierda) frente a Galaxy S24 Ultra (derecha) (Image credit: Future / Philip Berne) Galaxy S23 Ultra (abajo) frente a Galaxy S24 Ultra (arriba) (Image credit: Future / Philip Berne) Galaxy S23 Ultra (izquierda) frente a Galaxy S24 Ultra (derecha) (Image credit: Future / Philip Berne)

Los colores de este año son muy bonitos, y me gusta especialmente la opción violeta titanio, que contrasta maravillosamente con el brillante marco metálico y las lentes de la cámara. También puedes encontrar el S24 Ultra en negro titanio, amarillo titanio y gris titanio, que es el color titanio "natural" de Samsung para que coincida con el iPhone 15 Pro. Irónicamente, la parte de color real no es titanio, sino el nuevo Gorilla Glass Armor, que es una mejora respecto al Gorilla Glass Victus 2. Aun así, los colores combinan bien con el metal.

Titanio violeta, gris, amarillo y negro (de arriba a abajo) (Image credit: Future / Philip Berne)

Ojalá Samsung, al igual que Apple, hubiera aprovechado el marco de titanio para reducir el peso del Galaxy S24 Ultra. El nuevo iPhone 15 Pro Max pesa menos que antes, y está más o menos a medio camino entre el iPhone 14 Pro y el 14 Pro Max en términos de peso. Samsung no ha reducido el peso de su teléfono Ultra en absoluto, inexplicablemente. Tampoco tiene más batería ni una pantalla más grande. Para Samsung, el titanio no era una opción más ligera que el "aluminio blindado" del S23 Ultra.

Precio del Galaxy S24 Ultra: más caro que su predecesor

(Image credit: Future / Philip Berne)

Cuesta 1.479 euros el modelo de 256 GB/12 GB

70€ más que el año pasado.

Esperemos que un soporte más largo mejore el valor de reventa

El precio de todo sube con el tiempo, y quizá el Galaxy S24 Ultra habría bajado de precio si siguiera siendo el teléfono más caro de Samsung, pero con un teléfono como el Galaxy Z Fold 5 en la cima, Samsung tenía margen para subir el precio. La empresa puede decir que no ha subido el precio, que solo ha eliminado el modelo de 128GB, pero esa explicación insulta mi inteligencia. Ha subido el precio, simple y llanamente.

¿Merece la pena el elevado precio del Galaxy S24 Ultra? No, si no vas a utilizar todas sus funciones avanzadas. Si solo quieres la mejor cámara, el Galaxy S24 Ultra te ofrece más opciones, pero encontrarás una cámara principal excelente en el iPhone 15 Pro o en el Google Pixel 8 Pro por cientos menos que en este Galaxy.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Cuando empiezas a incluir funciones que no puedes encontrar en ningún otro sitio, el valor se hace más evidente. Puedes usar el Galaxy S24 Ultra como sustituto de un portátil, gracias a Samsung DeX, y es muy cómodo, sobre todo si divides tu teléfono entre cuentas de trabajo y personales. Por no hablar del S Pen, que es útil no solo como herramienta de escritura, sino también como mando a distancia para la cámara, o incluso como lápiz táctil para jugar y deslizar por el teclado en pantalla.

Pero lo más importante es que siete años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad marcan una gran diferencia. No creo que muchos de los compradores del Galaxy S24 Ultra de este año vayan a tener el teléfono durante siete años, pero sí que querrán venderlo o cambiarlo por la próxima gran novedad. No estoy seguro de si un soporte más prolongado aumentará realmente el valor del teléfono, pero creo que tener un soporte peor que el de Apple hacía que el Galaxy pareciera menos valioso que el iPhone. Ahora eso es cosa del pasado.

Especificaciones del Galaxy S24 Ultra: de arriba a abajo

(Image credit: Future / Philip Berne)

Swipe to scroll horizontally Dimensiones: 163 x 79 x 8.6mm Peso: 233g Pantalla: OLED de 6,8 pulgadas Resolución: 1440 x 3088 píxeles, 500ppi CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy RAM: 12GB Almacenamiento: 256GB / 512GB / 1TB Sistema operativo: Android 14; One UI 6.1 Cámaras traseras: 200MP principal; 50MP zoom 5x; 10MP zoom 3X; 12MP ultra gran angular Cámara frontal: 12MP Colores: Gris titanio, negro titanio, violeta titanio; amarillo titanio

Pantalla del Galaxy S24 Ultra: mejor que la del iPhone

(Image credit: Future / Philip Berne)

No es la pantalla más grande, brillante, rápida o nítida.

Pero es mejor que la de cualquier iPhone

Los laterales planos hacen que los biseles parezcan más grandes, pero no lo son

La pantalla del Galaxy S24 Ultra es excelente, pero no ganará ningún premio en el anuario de teléfonos de este año. No es la pantalla más brillante, ya que el Google Pixel 8 Pro puede alcanzar picos de brillo más altos. No es la pantalla más rápida, ya que alcanza un máximo de 120Hz, mientras que muchos teléfonos pueden alcanzar 144Hz o más. No es la pantalla más nítida, ya que el OnePlus 12 es un poco más nítido en cuanto a densidad de píxeles. Samsung también sigue evitando Dolby Vision, así que si eres de Netflix, tus series pueden verse mejor en otra marca.

Pero seamos realistas: a Samsung solo le importa superar a otro teléfono del mercado, y el Galaxy S24 Ultra tiene mejor pantalla que el iPhone 15 Pro Max en todos los aspectos que cuentan. Es más brillante, más nítida y un poco más grande.

El Galaxy S23 Ultra (izquierda) tiene una curva más pronunciada que el Galaxy S24 Ultra (derecha) (Image credit: Future / Philip Berne)

Comparado con el Galaxy S23 Ultra, el S24 Ultra tiene una pantalla más plana, pero no lo notarías a menos que los tuvieras uno al lado del otro. En ese caso, el S23 Ultra parece tener un bisel más pequeño porque gran parte de ese borde está metido en la curva, pero el S24 Ultra tiene en realidad el bisel más pequeño que Samsung ha conseguido en un smartphone. La pantalla plana también debería facilitar la escritura con el lápiz, al menos cerca de los bordes.

Software del Galaxy S24 Ultra: más Google

No es ninguna sorpresa que las grandes características de software del Galaxy S24 Ultra tengan que ver con la IA, pero quizá sí lo sea de dónde procede gran parte de esa IA. No hay muchas características de otros teléfonos que me gustaría que el Galaxy robara, pero si tuviera que elegir, una de las principales sería la increíble aplicación Recorder de los teléfonos Pixel, que puede distinguir voces individuales y transcribir mientras graba.

Ya que estoy con el Pixel, el fondo de pantalla generativo de IA fue la característica que más eché de menos cuando lo dejé después de que terminara mi período de análisis.

Pero, ¡adivina qué! Samsung consiguió ambas funciones. La app Grabadora de voz de Samsung ahora etiqueta a los hablantes, transcribe e incluso resume las grabaciones, al igual que la app Grabadora del Google Pixel. Samsung también ofrece fondos de pantalla de IA generativa, y está claro que viene de Google, ya que las indicaciones al estilo MadLib son idénticas.

¿Seguimos? Samsung sacó el Editor Mágico del Pixel de Google Fotos. Lo realmente sorprendente es que el Galaxy S24 Ultra viene con Google Fotos, pero Samsung metió el Editor Mágico en su propia app Samsung Gallery. Las nuevas funciones de grabación no están en la app Grabadora de Google, ahora forman parte de Grabadora de Voz de Samsung.

Image 1 of 4 Cuando rote una imagen, el S24 Ultra generará una imagen para rellenar el nuevo espacio (Image credit: Future / Philip Berne) Dale tiempo para pensar (Image credit: Future / Philip Berne) Aquí está la imagen generada, con más roca y una sombra de brazo que es nueva (Image credit: Future / Philip Berne) Aquí está la imagen original para comparar (Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung incluso se ha sacado de la manga algunos trucos fotográficos. Gracias a la IA generativa del teléfono, ahora puedes ajustar y girar una foto, y el móvil rellenará el fondo si tu nueva inclinación no coincide con el encuadre original. Giré una foto de un excursionista apoyado en una roca y el Galaxy S24 Ultra fue lo suficientemente inteligente como para dibujar no sólo el resto de la roca, sino también partes no reveladas de la sombra del excursionista que se harían visibles. Estoy deseando jugar más con esto, no porque sea muy útil, sino porque siento curiosidad por lo que puede hacer el teléfono.

Algunos problemas...

Eso son las buenas noticias. La mala es que Samsung también ha introducido sus propias funciones de inteligencia artificial en el Galaxy S24 Ultra a través del teclado Samsung Keyboard, que pueden ser desde ligeramente útiles hasta potencialmente peligrosas.

Hay un nuevo motor de traducción a bordo, y puede manejar texto y audio, incluyendo audio en vivo durante una llamada telefónica. Puedes llamar a alguien que hable otro idioma y obtener una traducción en tiempo real mientras habla. Eso es mágico, si lo necesitas.

También hay una función para cambiar el tono de los mensajes de texto. Si escribes un mensaje y le pides al S24 Ultra que cambie el estilo de escritura, el teléfono te ofrecerá distintas variantes: profesional, educado, "social" cargado de hashtags, "emojify" deslumbrado con emojis y una opción informal.

Probé algunas frases para ver cómo las adaptaría el Galaxy S24 Ultra, algunas sensibles y otras coloquiales. Cuando le pregunté "¿cómo te sientes hoy?" al Galaxy S24 Ultra se le ocurrieron mensajes agradables y emojis agradables para que mi amigo se sintiera mejor. Cuando pedí ayuda para invitar a alguien a salir, el Galaxy S24 Ultra sugirió ir a tomar un café, lo que me pareció apropiadamente informal.

Cuando le pedí ayuda al S24 Ultra con un mensaje de texto para romper con alguien, ninguna de las respuestas se habría considerado sensible si hubieran sido enviadas de un humano a otro. Habrá que seguir practicando con esto.

Image 1 of 5 La IA de Samsung puede cambiar tu estilo de escritura (Image credit: Future / Philip Berne) Opciones para "Hola, ¿cómo te sientes hoy?" (Image credit: Future / Philip Berne) Opciones para invitar a alguien a salir (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) Opciones (desaconsejadas) para un mensaje de texto de ruptura (Image credit: Future / Philip Berne)

Lamentablemente, Samsung aún no ha implementado los cambios más necesarios en su software y las cosas están llegando a un punto de inflexión. Me he estado quejando de la sobrecarga del software de Samsung, especialmente en los menús de Configuración, durante mucho tiempo. Nada ha mejorado.

En el peor movimiento posible, Samsung ha ocultado TODAS sus nuevas funciones importantes de IA no solo en el menú Configuración, sino en varios niveles en una opción de Inteligencia avanzada. Es como si a Samsung se le hubieran acabado las ideas; es simplemente meter todo en un cajón desastre. Tienes el intérprete de idiomas y el Editor Mágico junto a las espátulas de goma y el sacacorchos.

(Image credit: Future / Philip Berne)

¿Dónde están las mejoras de software? ¿Alguna mejora de software? Todavía veo a Bixby en el Galaxy S24 Ultra, pero por alguna razón Bixby, la única característica que realmente necesita un componente de IA, ha quedado completamente fuera de la conversación sobre IA. Esto necesita cambiar. Samsung necesita arreglar su interfaz, simplificar el software y hacer de Bixby una verdadera IA. Esos son los riesgos para el Galaxy S25 Ultra, suponiendo que Samsung lance un Ultra en 2025.

Cámaras del Galaxy S24 Ultra: cuando 5X es mejor que 10X

(Image credit: Future / Philip Berne)

Me centré en el zoom 5X para las pruebas

El sensor más grande y más MP marcan la diferencia

Las fotos se ven mucho mejor, aunque tienen un poco menos de detalle

Pasemos a la pregunta importante: ¿han empeorado las cámaras del Galaxy S24 Ultra? El Galaxy S23 Ultra del año pasado fue nuestro mejor teléfono con cámara, y aunque eso no se debió exclusivamente al objetivo con zoom de 10X, ciertamente ayudó a diferenciar al Galaxy S23 Ultra. Este año, Samsung ha reducido el zoom a 5X y nunca hubiera dicho que Samsung reduciría ninguna especificación de su teléfono Ultra al año siguiente. La pregunta es si todavía saca las mejores imágenes.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Con mi S23 Ultra en la mano, hico algunas fotos con ambos Ultra con un zoom de 10X. En el S23 Ultra, ese es el rango óptico. En el S24 Ultra, se utiliza un zoom digital, pero hay más que contar sobre eso.

El gran cambio es el tamaño del sensor. El nuevo sensor del objetivo con zoom de 5X es más del doble de grande. Consideremos esto por un momento. Si el sensor es más del doble de grande, entonces no importará usar un pequeño zoom digital para pasar de 5X a 10X. El sensor seguirá capturando más imágenes que antes, aunque técnicamente no ve tan lejos. Samsung también está utilizando un sensor de mucha mayor calidad que el año pasado.

El nuevo sensor de teleobjetivo tiene la friolera de 50MP, la segunda resolución más alta de cualquier cámara del S24 Ultra, después de la gran cámara principal de 200MP. El S23 Ultra solo usó unos miserables 10MP con su cámara de teleobjetivo 10X. Con un sensor de 50MP como este, Samsung combinará varios píxeles para formar una imagen final, por lo que cuantos más píxeles tenga, mayor será el potencial para que la imagen final se vea genial.

Galaxy S23 Ultra a 10X (izquierda) frente al Galaxy S24 Ultra a 10X (derecha) (Image credit: Future / Philip Berne)

¡La imagen final se ve genial! O al menos mucho mejor que antes. Al mirar las fotografías hechas con mi antiguo Galaxy S23 Ultra, definitivamente pude detectar más detalles finos, pero la foto estaba descolorida y desaturada. Hay mucho ruido y acuarela borrosa en las fotos 10X del S23 Ultra.

En el Galaxy S24 Ultra, no capté todos los detalles, pero las fotos en general son mucho mejores. La dinámica de la iluminación y el color mejoran enormemente y el ruido se reduce significativamente.

No tuve mucho tiempo para probarlo en el mundo real, ni para hacer fotos de la Luna y otros astros, que fue el verdadero puntazo del Galaxy S23 Ultra. Aun así, en mi breve tiempo práctico confirmé que Samsung no ha hecho que el Galaxy S24 Ultra sea peor que el Galaxy S23 Ultra. Los fans de Samsung pueden discutir sobre la hoja de especificaciones, pero los fotógrafos apreciarán las mejoras.