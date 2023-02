Apple MacBook Pro 16 pulgadas (2023): análisis

El MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) es otro triunfo de Apple. Está claro que la compañía se siente cómoda fabricando sus propios chips, y aunque el modelo 2023 no es la revolución que cambió el juego como lo fue el modelo 2021, sigue siendo una estación de trabajo portátil increíblemente potente con una pantalla y una duración de batería líderes del sector.

Apple MacBook Pro de 16 pulgadas (2023): análisis en dos minutos

El Apple MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) es a la vez sorprendente y completamente esperable. Apple nos dio a todos una sorpresa anunciándolo, junto con el MacBook Pro de 14 pulgadas (2023) y el Mac mini (2023), a través de un par de comunicados de prensa a finales de enero del 2023. No fue una de esas presentaciones por todo lo alto dirigida por Tim Cook desde la sede de la empresa en Cupertino.

Sin embargo, aunque el momento y la forma del lanzamiento fueron sorprendentes, no lo fue el hecho de que Apple diera continuidad a su increíblemente popular y aclamado por la crítica MacBook Pro de 16 pulgadas (2021). Tras el lanzamiento del chip M2 el año pasado, era solo cuestión de tiempo que viéramos los más potentes M2 Pro y M2 Max; aunque, a diferencia de su predecesor, el Apple MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) no es un rediseño completo con el que Apple se vaya a desmarcar de la competencia, sino más bien un refinamiento del hardware.

Por fuera, es básicamente igual que el modelo anterior, con una pantalla de 16,2 pulgadas, un cuerpo robusto con una gran selección de puertos (incluyendo un puerto HDMI, que ahora soporta hasta 8K a 60Hz, además de una ranura para tarjetas de memoria) y una webcam FaceTime 1080p. También tiene la misma pantalla Liquid Retina XDR de 16,2 pulgadas, con tecnología mini-LED y frecuencias de actualización adaptativas ProMotion de 120Hz para un desplazamiento y un movimiento suaves y con gran capacidad de respuesta. Pero, ¿para qué retocar? Sigue siendo la mejor pantalla que se puede conseguir en un portátil.

En el interior, el nuevo modelo ha sido equipado con el chip M2 Pro antes mencionado o con el más potente (y caro) M2 Max; dos nuevos chips de una Apple cada vez más segura de sí misma que demuestran una vez más que el control absoluto de la compañía sobre su hardware y software ha dado sus frutos, dando como resultado dispositivos que ofrecen un rendimiento potente y eficiente, con el software optimizado para sacar el máximo partido del hardware.

(Image credit: Future)

Durante el tiempo que pasamos analizando el Apple MacBook Pro de 16 pulgadas (2023), lo sometimos a todo tipo de tareas y no perdió ni un ápice de rendimiento, ni siquiera con la batería casi agotada, lo que solo afectó ligeramente a los resultados de algunas pruebas, pero no supuso una caída notable del rendimiento. Y, con más de 20 horas de batería, es un portátil que rara vez necesitarás enchufar a lo largo del día.

El único problema que tenemos con respecto al rendimiento del MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) es que el M2 Pro hace un trabajo tan bueno que es difícil ver en qué puede mejorar el M2 Max, aparte de, quizás, unas cifras más altas en los benchmarks.

Si necesitas una GPU potente, el M2 Max puede valer la pena, pero para la mayoría de la gente el M2 Pro será más que suficiente. A decir verdad, el M1 Pro y el M1 Max siguen teniendo un rendimiento excelente, y en mis pruebas comparativas el M2 Pro superó claramente al M1 Pro, pero no por un margen suficiente como para que merezca la pena cambiar del modelo anterior al nuevo. Es bastante revelador que en sus comunicados de prensa sobre los nuevos MacBooks, Apple comparara principalmente su rendimiento con el del MacBook Pro de 16 pulgadas basado en Intel más antiguo del 2019.

El precio va a ser una gran consideración, con el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) a partir de 3.049,00€, una gran inversión que no debería realizarse a la ligera. Sin embargo, si tienes el presupuesto y necesitas potencia, Apple tiene aquí otro campeón.

Apple MacBook Pro 16 pulgadas (2023): precio y disponibilidad

El MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) de Apple se presentó por sorpresa el 17 de enero (opens in new tab), y los pedidos anticipados se pusieron en marcha en cuanto se conoció la noticia. El nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas se empezó a enviar el 24 de enero del 2023, el mismo día desde el que está disponible para su compra en varios distribuidores.

El anterior MacBook Pro de 16 pulgadas sufrió retrasos en los envíos de hasta unos meses, y aunque parte de esto podría atribuirse al entorno sin precedentes en el que se lanzó (con una pandemia mundial y una escasez mundial de chips), nosotros seguiríamos recomendando que hicieras tu pedido cuanto antes si quieres hacerte con el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas lo antes posible.

En cuanto al precio, el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) sufrió un ligero aumento generacional de precio. La versión M1 Pro del MacBook Pro de 16 pulgadas (2021) costó en su estreno 2.749€, y este portátil empieza en 3.049,00€ en España para la configuración básica: es decir, el chip M2 Pro, 16GB de memoria unificada y 512GB de almacenamiento SSD.

Si quieres aumentar la potencia de su cerebro, puedes conseguir una versión con el chip M2 Max, con una CPU de 12 núcleos y una GPU de 38 núcleos, 32GB de memoria unificada y 1TB de SSD por el módico precio de 4.199,00€.

Como es habitual, puedes configurar el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) para que incluya varias mejoras de especificaciones, de modo que puedas personalizar el portátil para que se adapte mejor a tus necesidades y presupuesto. Sin embargo, estas mejoras tienen un coste y pueden encarecer aún más un portátil que ya de por sí es bastante caro.

(Image credit: Future)

Si quieres el modelo de gama más alta, con 96GB de memoria y 8TB de almacenamiento, te costará 7.649,00€. Huelga decir que este tipo de potencia solo será necesaria para cargas de trabajo empresariales extremadamente intensivas.

El MacBook Pro de 16 pulgadas está firmemente orientado a creativos y profesionales que requieren mucha potencia, por lo que nunca iba a ser un producto económico, pero sigue siendo una gran inversión que mucha gente debería considerar detenidamente si la necesita o no. Nos impresionó mucho el rendimiento del modelo anterior, así que no nos cabe duda de que este nuevo modelo justificará su precio en lo que a rendimiento se refiere.

Valoración del precio: 3.5/5

Apple MacBook Pro 16 pulgadas (2023): Especificaciones

El MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) viene en tres configuraciones principales: dos con el chip M2 Pro y una con el chip M2 Max.

Swipe to scroll horizontally Especificaciones de las unidades de prueba del MacBook Pro 16 pulgadas (2023) MacBook Pro M2 Pro 512GB MacBook Pro M2 Pro 1TB MacBook Pro M2 Max Precio: 3.049,00€ 3.279,00 € 4.199,00 € CPU: Apple M2 Pro (12-core) Apple M2 Pro (12-core) Apple M2 Max (12-core) Gráfica: GPU integrada de 19 núcleos GPU integrada de 19 núcleos GPU integrada de 38 núcleos RAM: 16 GB de memoria unificada 16 GB de memoria unificada 16 GB de memoria unificada Pantalla: Pantalla Liquid Retina XDR de 16 pulgadas y 3456 x 2234 píxeles (mini LED, 1.000 nits de brillo sostenido, amplia gama de colores P3, tecnología ProMotion). Pantalla Liquid Retina XDR de 16 pulgadas y 3456 x 2234 píxeles (mini LED, 1.000 nits de brillo sostenido, amplia gama de colores P3, tecnología ProMotion). Pantalla Liquid Retina XDR de 16 pulgadas y 3456 x 2234 píxeles (mini LED, 1.000 nits de brillo sostenido, amplia gama de colores P3, tecnología ProMotion). Almacenamiento: 512GB SSD 1TB SSD 1TB Puertos: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC card slot, 3.5mm headphone jack, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC card slot, 3.5mm headphone jack, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC card slot, 3.5mm headphone jack, MagSafe 3 Inalámbrico: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Cámara: 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam Peso: 2.2kg 2.2kg 2.2kg Dimensiones: 356 x 248 x 17mm 356 x 248 x 17mm 356 x 248 x 17mm

Cada una de estas opciones puede configurarse para cambiar los chips, añadir más memoria (hasta 32GB con el M2 Pro y hasta 96GB con el M2 Max) y almacenamiento de hasta 8TB.

(Image credit: Future)

Apple MacBook Pro 16 pulgadas (2023): diseño

Mismo diseño que el modelo del 2021

La mejor pantalla que puede llevar un portátil

Muchos puertos

Desde el exterior, el Apple MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) es idéntico al MacBook Pro de 16 pulgadas (2021), con las mismas dimensiones de 1,68 x 35,57 x 24,81cm y un peso de 2,2kg para el modelo M2 Max (el modelo M2 Pro es algo más ligero, pero casi no se nota).

Si ya conoces el MacBook Pro de 16 pulgadas, sabrás que se trata de un portátil grande, voluminoso y pesado. Es una estación de trabajo portátil que ha sido construida para ser utilizada principalmente en un escritorio, y si estás buscando algo más transportable, considera el MacBook Pro de 14 pulgadas (2023), que ofrece las mismas especificaciones, pero en un paquete general más pequeño.

Sin embargo, el hecho de que el nuevo MacBook Pro tenga el mismo diseño que el anterior debe ser bienvenido, porque el modelo anterior solucionó varios problemas que he tenido con los MacBook Pro en el pasado, a saber, la variedad de puertos con los que vienen.

El MacBook Pro de 16 pulgadas viene con tres puertos Thunderbolt 4 (USB-C), un puerto HDMI de tamaño completo y una ranura para tarjetas de memoria SDXC. Esto supone una gran mejora con respecto a los dos puertos USB-C con los que venían los MacBook Pro más antiguos, y que el MacBook Air (M2, 2022) y el MacBook Pro de 13 pulgadas (M2, 2022) todavía incorporan.

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Esta variedad de puertos permite conectar un monitor o proyector a través de HDMI, o insertar una tarjeta de memoria, sin necesidad de utilizar un adaptador. Combinado con la larga duración de la batería (de la que hablaremos más adelante), es un portátil increíblemente fácil de llevar cuando se cambia de una oficina a otra o de un estudio a otro. En estos días de trabajo híbrido, en los que mucha gente divide su tiempo de trabajo entre la oficina y su casa, esto puede ser una verdadera ayuda, ya que no importa dónde vayas, podrás hacer uso de la potencia de este portátil.

Además, aunque el Apple MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) es sin duda un portátil grueso y pesado, su anchura y profundidad es aproximadamente la misma que la del MacBook Pro de 15 pulgadas, a pesar de tener una pantalla más grande. Para demostrarlo, hemos colocado el Apple MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) encima de un MacBook Pro de 15 pulgadas que utilizamos en la oficina, y aunque el Apple MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) es un poco más grueso (0,66 pulgadas frente a 0,61), por lo demás tiene un tamaño muy parecido al modelo de 15 pulgadas.

Al abrir ambos MacBooks, se puede ver cómo se ha conseguido: el MacBook Pro de 16 pulgadas tiene unos biseles que rodean la pantalla mucho más finos que el modelo de 15 pulgadas. Esto no solo hace que el MacBook Pro de 16 pulgadas parezca un portátil mucho más moderno, sino que también permite a Apple incluir una pantalla más grande sin que todo el portátil sea más grande.

(Image credit: Future)

Al igual que en el modelo anterior de 16 pulgadas del MacBook Pro (así como en los dos modelos de 14 pulgadas), hay un notch alrededor de la cámara web, que se sumerge en la pantalla. Esto causó un poco de revuelo cuando este diseño debutó en el 2021, con mucha gente diciendo que era una elección de diseño bastante fea y que distraía.

Cuando analizamos los modelos del 2021, no nos pareció así en absoluto, sino que nos pareció una forma muy inteligente de maximizar el espacio de la pantalla y apenas lo notamos en la mayoría de las aplicaciones. Dos años después, opinamos igual y, en los años transcurridos, el furor por el notch parece haberse calmado un poco. Claro, todavía no será del gusto de todos, pero realmente no es algo que te disuada de comprar este portátil.

La pantalla de 16,2 pulgadas se mantiene sin cambios, y eso significa que esta sigue siendo la mejor pantalla que encontrarás en un ordenador portátil, y punto. Se trata de una pantalla Liquid Retina XDR con tecnología mini-LED, que ofrece 1.600 nits de brillo HDR máximo y una relación de contraste de 1.000.000:1. Además de una amplia gama de colores P3, la pantalla de 16,2 pulgadas ofrece una calidad de imagen excelente. Junto con la amplia gama de colores P3 y mil millones de colores, se trata de una pantalla increíblemente brillante y vibrante. Lo usé en una oficina con mucha luz ambiental, incluida una fuerte iluminación cenital, y la pantalla se veía fantástica, con colores brillantes que parecían vivos y realistas, mientras que los negros eran ricos y profundos.

En esta época del año en la que escribimos estas líneas no hay mucha luz solar, pero cuando lo usamos en el exterior, la pantalla se mantuvo brillante y vibrante.

En cuanto al resto del diseño, el Apple MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) tiene un teclado grande y cómodo. Como parte de nuestro proceso de análisis, hemos escrito parte de este artículo con el teclado y no hemos tenido ningún problema. El teclado está retroiluminado, así que incluso cuando se hizo de noche y la luz se fue, pudimos seguir tecleando sin problemas.

El teclado también viene con un botón Touch ID que te permite iniciar sesión en macOS, así como pagar artículos con Apple Pay, simplemente colocando el dedo encima del botón. Como de costumbre, el proceso es rápido y preciso (puedes configurarlo la primera vez que uses el portátil) y, lo que es más importante, seguro.

El trackpad situado debajo del teclado es grande y sensible, y aunque muchos creativos prefieran usar un ratón, funciona bien cuando lo necesitas.

En general, el Apple MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) no cambia nada en cuanto a diseño respecto a su predecesor, pero francamente, no lo necesita. La selección de puertos es genial, y sigue teniendo la mejor pantalla que se puede conseguir en un portátil. Apple se ha resistido a la tendencia de añadir funciones de pantalla táctil, pero la verdad sea dicha, no las echarás de menos.

Ten en cuenta, sin embargo, que es un portátil grande y voluminoso, comparado con otros como el MacBook Air o el Dell XPS 15.

Valoración del diseño: 4.5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Pro 16 pulgadas (2023): rendimiento

Excelente rendimiento

No se ralentiza con la batería baja

Benchmarks A continuación te mostramos el rendimiento del MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) en nuestro conjunto de pruebas comparativas: Cinebench R23 CPU: Mono-núcleo: 1.644; Multi-núcleo: 14.700 Geekbench 5 Mono-núcleo: 1.961; Multi-núcleo: 15.061 PugentBench Photoshop: 1,060 Premier Pro: 1,095 Blender Monster: 123,97; Junkshop: 71,94; Aula: 55.42 Duración de la batería (prueba de vídeo de TechRadar): 19 horas y 39 minutos

La configuración básica del MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M2 Pro viene con una CPU de 10 núcleos (ampliable a 12 núcleos), una GPU de 16 núcleos (ampliable a 19 núcleos), 16GB de memoria y 512GB de almacenamiento SSD, mientras que el modelo M2 Max MacBook Pro de 16 pulgadas empieza con una CPU de 12 núcleos, una GPU de 30 núcleos (ampliable a 38 núcleos), 32GB de memoria y una unidad de 1TB.

Puedes ampliar las especificaciones del modelo M2 Pro hasta 32GB de memoria y las del modelo M2 Max hasta unos enormes 96GB. El M2 Pro ofrece 200GB/s de ancho de banda de memoria unificada, mientras que el M2 Max va más allá con 400GB/s. Ambas versiones pueden ampliarse hasta la friolera de 8TB de espacio de almacenamiento. Si tienes el presupuesto suficiente para llevar al máximo el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023), tendrás una estación de trabajo móvil realmente potente que puede rivalizar con los potentes PC de sobremesa. Realmente parece que los días en los que había que estar pegado a un escritorio para realizar cargas de trabajo computacionales intensivas se han acabado.

Los chips M2 Pro y M2 Max son, sobre el papel, un gran paso adelante con respecto a los chips M1 Pro y M1 Max que venían con el MacBook Pro de 16 pulgadas (2021). Apple afirma que el M2 Pro ofrece un rendimiento de GPU un 30% más rápido que el M1 Pro y el doble de ancho de banda de memoria que el chip M2, que se lanzó el año pasado.

El M2 Max, según Apple, ofrece un rendimiento de GPU un 30% más rápido en comparación con el M1 Max gracias al mayor número de núcleos de GPU, y cuatro veces el ancho de banda de memoria del M2, lo que lleva a la compañía a afirmar que es el "chip más potente y eficiente del mundo para un portátil profesional."

Eficiencia es una palabra clave aquí: es un gran tema al que Apple vuelve una y otra vez cuando habla de los chips M2 Pro y M2 Max, y con razón, ya que realmente creo que es el área principal en la que Apple tiene ventaja sobre Intel y AMD en la fabricación de chips.

Esto significa que los MacBooks equipados con M2 Pro y M2 Max pueden ofrecer un rendimiento impresionante sin agotar la batería. Y lo que es más importante, el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) tampoco reduce su rendimiento cuando consume batería. Otros portátiles de estaciones de trabajo suelen entrar en un estado de menor potencia cuando están en batería para conservar la vida útil de la batería, y aunque eso significa que es de esperar que consigas unas cuantas horas más antes de tener que enchufarlo, el rendimiento se ralentiza, lo que puede tener un impacto en cualquier tarea que quieras realizar sin que el portátil esté enchufado.

(Image credit: Future)

La buena noticia aquí es que Apple ha conseguido lo mejor de ambos mundos, sin un impacto notable en el rendimiento cuando el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) está desenchufado y funcionando con batería. Durante el tiempo que pasamos con el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas, lo utilizamos tanto enchufado como con batería, y no notamos ningún cambio en el rendimiento, ni siquiera al ejecutar tareas complejas de edición de vídeo. Aunque las pruebas de rendimiento que puedes ver a la derecha se realizaron con el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) enchufado, también realizamos las mismas pruebas con él desenchufado, y observamos un impacto casi imperceptible en el rendimiento.

Esto ha dado lugar a una estación de trabajo móvil muy impresionante que realmente se puede utilizar mientras se está fuera de casa sin sacrificar el rendimiento.

Otra ventaja de la búsqueda de eficiencia de Apple con sus chips M2 es que el MacBook Pro de 16 pulgadas es prácticamente silencioso. Como el M2 Pro que alberga el MacBook Pro 16" 2023 que Apple nos envió para analizar, gestiona eficientemente su consumo de energía, parece que rara vez se calienta lo suficiente como para que entren en funcionamiento los ventiladores del MacBook.

Para cualquiera que no soporte el molesto zumbido de los ventiladores trabajando horas extras, esta será una buena noticia. Es especialmente útil para músicos, productores y cineastas que necesitan oír su trabajo con claridad y sin interferencias, y si utilizas la matriz de tres micrófonos incluida para hacer grabaciones ad hoc o participar en videollamadas, el MacBook no emitirá ningún ruido de fondo.

Hablando de la matriz de micrófonos (que Apple afirma que es de "calidad de estudio"), nos pareció muy buena, con una excelente cancelación de ruido, y ofrece el mismo nivel de calidad que la matriz que se encuentra en el modelo 2021. Aunque no te gustaría hacer grabaciones profesionales con él, es lo suficientemente claro como para grabar improvisaciones y podcasts, y significa que no necesitas cargar con un micrófono externo para esos fines.

El sistema de sonido de seis altavoces también ofrece una excelente calidad de sonido, y evita la calidad metálica que me ha frustrado en otros portátiles. De nuevo, aunque los altavoces no sustituirán a los altavoces y monitores de calidad de estudio, significa que puedes conseguir una reproducción de sonido muy buena sin tener que enchufar el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) a nada. La productividad sobre la marcha es otro tema clave.

(Image credit: Future)

La webcam FaceTime HD es la misma cámara de 1080p del modelo anterior, y tiene una gran claridad de imagen, incluso en condiciones de poca luz. Estamos seguros de que el M2 Pro ofrece algo más de potencia de procesamiento para ayudar con la calidad de vídeo (como lo hizo el M1 Pro), pero no vimos ninguna diferencia reseñable entre la calidad de la cámara web de los modelos 2021 y 2023.

El resto del rendimiento del MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) también es impresionante. El modelo que analizamos viene con el M2 Pro, 32GB de memoria y 2TB de SSD. Aunque nos hubiera gustado probar el modelo M2 Max (y esperamos hacerlo más adelante), el modelo M2 Pro va a ser mucho más popular entre la mayoría de la gente, ya que es más asequible, al tiempo que promete el tipo de rendimiento que la mayoría de la gente necesita. Los 32GB de memoria también son una buena opción para la mayoría. Nosotros recomendaríamos 32GB como mínimo a los creativos, pues el modelo de 16 GB es más barato, pero no está tan preparado para el futuro.

Aunque Apple ha dado algunos pasos positivos en la capacidad de reparación de sus productos, la memoria unificada de los chips M2 Pro y M2 Max está soldada directamente a los chips, lo que significa que no se pueden actualizar. Si vas a comprar un MacBook Pro de 16 pulgadas con el objetivo de que sea tu portátil de productividad principal durante la próxima media década o así (y con este precio, realmente deberías considerarlo una inversión a largo plazo), entonces conseguir la mayor cantidad de memoria que puedas permitirte es el camino a seguir.

El MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) viene con macOS Ventura preinstalado, y es rápido y sensible. Desde el lanzamiento del chip M1 en el 2020, Apple ha estado haciendo un gran trabajo animando a los desarrolladores de aplicaciones a hacer versiones de sus productos que funcionen de forma nativa en los chips M1 y M2, y en 2023, el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas se ha lanzado con una enorme colección de aplicaciones que han sido ajustadas para funcionar en los M2 Pro y M2 Max, lo que lleva a una experiencia impecable (y de la que suponemos que Microsoft está envidiosa, teniendo en cuenta sus problemas para conseguir que tanto los desarrolladores como los clientes adoren Windows en ARM). Aunque todavía hay algunas aplicaciones Mac que sólo son compatibles con Intel, una vez más la herramienta Rosetta 2 de Apple viene al rescate, y después de instalarla, se ejecutará automáticamente cuando cargues una aplicación sólo para Intel y se asegurará de que se ejecuta en el nuevo hardware, sin ningún impacto perceptible en el rendimiento.

Mientras analizábamos el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023), lo sometimos a una serie de pruebas reales para comprobar su rendimiento. Teníamos activados los navegadores Safari y Chrome, con varias pestañas en cada uno de ellos, realizamos edición fotográfica y edición de vídeo en Adobe Photoshop y Premiere Pro respectivamente, y conectamos un teclado MIDI para grabar varios proyectos multipista en GarageBand y Ableton Live, utilizando instrumentos virtuales y efectos del reciente paquete Komplete Kontrol de Native Instrument, y el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) mantuvo el ritmo sin problemas, incluso con varios flujos de vídeo 8K sin procesar en Premiere Pro. Sin necesidad de renderizar previsualizaciones, puedes añadir efectos rápidamente y reproducirlos al instante para ver cómo quedarán en tu creación final, y esto tiene el potencial de acelerar drásticamente tu flujo de trabajo.

El puerto HDMI ahora admite 240Hz y 4K, y 8K hasta 60Hz. Por tanto, puedes conectar el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) a cualquiera de los mejores monitores disponibles ahora mismo y tendrás una experiencia excelente.

(Image credit: Future)

Sin embargo, aunque suene repetido, la pantalla integrada es lo que más destaca aquí, con la pantalla Liquid Retina XDR que hace que tu propio trabajo, así como cualquier medio que reproduzcas (cargamos Apple TV +), se vea fenomenal. La frecuencia de actualización ProMotion de 120Hz mantiene la fluidez y la capacidad de respuesta de macOS Ventura y las aplicaciones. Desplazarse por páginas web con mucho contenido multimedia es una delicia con esta pantalla. Es tan buena que si te decides por el modelo de 16 pulgadas en lugar del MacBook Pro de 14 pulgadas, te alegrarás de haberlo hecho, ya que la pantalla más grande realmente muestra la tecnología de Apple, y hace que el diseño más voluminoso sea un precio que vale la pena pagar.

Aunque no hemos tenido la oportunidad de probar el modelo de 14 pulgadas, supongo que el rendimiento será bastante similar entre los dos, puesto que utilizan esencialmente el mismo hardware.

En general, el rendimiento es excelente, pero si tienes el modelo M1 Pro o M1 Max del 2021, no sientas que tienes que actualizarlo.

Valoración del rendimiento: 5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Pro 16 pulgadas (2023): batería

Apple afirma que la batería del MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) dura hasta 22 horas, cuatro horas más que la del modelo de 14 pulgadas (debido a que la batería física es más pequeña).

A ese tipo de alarde para una potente estación de trabajo normalmente contestaríamos un descreído "sí, claro", pero después de haber quedado impresionados por la duración de la batería del MacBook Pro de 16 pulgadas (2021), que duró 18 horas y 48 minutos en la prueba comparativa de duración de batería de TechRadar, teníamos grandes esperanzas puestas en el nuevo modelo.

Y no nos equivocamos, ya que el Apple MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) duró la friolera de 19 horas y 39 minutos en la misma prueba, que consiste en reproducir en bucle un archivo de vídeo de 1080p hasta que se agota la batería. Con algunos retoques aquí y allá (como bajar el brillo de la pantalla, apagar el Wi-Fi y el teclado retroiluminado) podemos deducir fácilmente que llega hasta las 22 horas prometidas.

Obviamente, con cargas de trabajo más intensivas, la batería se agotará mucho más rápido, pero esto es, no obstante, extremadamente impresionante, y deja atrás al modelo Intel de 2019, y prácticamente a cualquier competidor de Windows 11.

El MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) se carga a través de un cargador MagSafe que encaja en el puerto propietario a través de imanes, lo que hace que sea fácil de enchufar y seguro si se extrae. Usando eso y el gran adaptador de corriente USB-C de 140W, el MacBook se carga rápidamente: tardó menos de una hora en pasar de vacío al 100 %.

También puedes cargar el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) mediante un cable USB-C, y aunque esto será más lento, significa que tienes la opción de cargarlo con un cargador común si dejas el cable MagSafe en casa o en la oficina.

Valoración de la batería: 5/5

¿Deberías comprar el MacBook Pro 16 pulgadas (2023)?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Pro 16 pulgadas (2023) Attributes Notes Rating Precio Incremento de unos 250€ respecto al modelo anterior 3.5/5 Diseño No hay nuevo diseño, pero la pantalla sigue siendo la mejor en un portátil 4.5/5 Rendimiento Rendimiento increíble, incluso con batería baja 5/5 Batería Las casi 20 horas de duración de la batería son impresionantes 5/5

Cómpralo si...

Quieres la mejor pantalla en un portátil No nos cansamos de repetir lo buena que es la pantalla del MacBook Pro de 16 pulgadas, y el modelo más grande de Apple la muestra en todo su esplendor.

Quieres una estación de trabajo móvil que dure horas La duración de la batería de esta cosa es increíble. Podrías pasar dos días de trabajo, o incluso algunos vuelos de larga distancia, con una sola carga.

Estás buscando actualizar tu MacBook Pro de 16 pulgadas con Intel El MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) mejora al modelo de 2019 basado en Intel en todos los aspectos, desde el rendimiento hasta la duración de la batería, la pantalla y la selección de puertos. Es un salto enorme.

No lo compres si...

Quieres un portátil fino y transportable La gran pantalla y la gran cantidad de puertos tienen un precio: la portabilidad. Se trata de un portátil grande y voluminoso con el que algunos pueden tener problemas. Echa un vistazo al modelo de 14 pulgadas.

No necesitas tanta potencia Incluso el modelo básico del MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) es increíblemente potente, y no todo el mundo va a sacarle el máximo partido. A menos que vayas a realizar grandes cargas de trabajo creativo, hay portátiles con mejor relación calidad-precio.

Tienes el modelo 2021 Mira, lo entendemos, algunas personas siempre quieren lo último en tecnología. Sin embargo, si tienes el modelo 2021, deberías pensártelo dos veces antes de comprar la versión 2023: es más potente, pero no tanto como para que la actualización merezca la pena.

Cómo probamos el Apple MacBook Pro 16 pulgadas (2023)

(Image credit: Future)

Pasamos unas 20 horas utilizando el MacBook Pro para trabajo general.

Escribimos partes de esta reseña, editamos vídeos 8K e hicimos música con él.

Hemos ejecutado nuestra serie habitual de pruebas de rendimiento estandarizadas.

Hemos estado utilizando el Apple MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) de forma intermitente durante unos cuatro días, junto con el Mac mini (2023), desde que Apple nos lo envió para su análisis. Durante ese tiempo lo hemos utilizado como portátil de trabajo principal, y hemos escrito partes de este análisis en él.

También lo utilizamos para varios proyectos creativos, como la edición de vídeo 8K en Adobe Premiere Pro y la creación de música multipista tanto en GarageBand como en Ableton Live, realizando algunos de los casos de uso creativo que Apple previó para el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023).

Llevamos más de una década analizando MacBooks y hemos probado exhaustivamente todos los modelos anteriores del MacBook Pro de 16 pulgadas para TechRadar, utilizando esta experiencia para comparar el último modelo con sus predecesores, así como con los portátiles basados en Windows.

Primer análisis: enero del 2023