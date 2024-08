EVO banco no funciona: la aplicación no carga - Esto es lo que sabemos

EVO banco está fallando.

Si estás intentando entrar en EVO banco desde tu móvil, y al abrir la aplicación ves que esta no carga y no se te abre, que sepas que no eres el único.

Parece que el banco puramente digital EVO está dando problemas esta mañana del 1 de Agosto, desde poco antes de las 9:00h, tal y como podemos ver en la página de rastreo de incidencias DownDetector.

(Image credit: downdetector)

Todavía no está claro si este problema está afectando a todos los usuarios o si es solo a algunos.

Por suerte, EVO banco ya se ha pronunciado en redes sociales y ha contestado a los usuarios que han ido informando del problema. La respuesta que están dando es la siguiente: "Sentimos mucho las molestias ocasionadas, ya lo hemos detectado y estamos trabajando para solventarlo a la mayor brevedad posible. Un saludo".

Sea como sea, si estás teniendo este problema y en tu móvil la aplicación de EVO banco no funciona, que sepas que es un problema generalizado, y ahórrate empezar a reiniciar tu móvil, volver a descargar la aplicación, o encender y apagar tu Wi-Fi o tu conexión de datos, ya que lo único que se puede hacer de momento es esperar a que arreglen el servicio.

