La actualización de Google Gemini hace que pedir ayuda a la IA sea más parecido a llamar a un amigo

Las notificaciones de Gemini se parecen ahora a las llamadas telefónicas en algunos teléfonos

Esto debería hacer más fácil saber cuando Gemini está en vivo

Podría tratarse del lanzamiento anticipado de una función o de una prueba A/B.

La semana pasada, el servicio Gemini Live de Google recibió la actualización «Habla en directo sobre esto», que permite a la IA mantener una conversación en tiempo real contigo sobre las imágenes, archivos y vídeos de YouTube que aparecen en la pantalla de tu dispositivo. Ahora parece que Google está haciendo un sutil ajuste en la notificación del servicio para que parezca más que estás llamando por teléfono a un amigo que chateando con un robot.

Normalmente, cuando estás en un chat en directo con Gemini y no en la aplicación, la única señal en pantalla es un pequeño símbolo de notificación en la parte superior de la pantalla y un mensaje en el centro de notificaciones que indica que tu micrófono está encendido y que Gemini puede oírte y responderte. Ahora, según ha descubierto 9to5Google, algunos smartphones Pixel muestran esta notificación como si se tratara de una llamada telefónica, con un chip en pantalla más evidente que indica que estás en directo con Gemini y la opción de colgar o poner a Gemini en espera.

Aunque este cambio parece ofrecer algunas ventajas para el usuario -más adelante hablaremos de ello-, no podemos evitar pensar que se trata de un truco no tan sutil de Google para hacer que Gemini parezca más un amigo al que estás llamando que una IA etérea e impersonal.

Hay que señalar que la mayoría de la gente todavía no ha visto el cambio de estilo. Esto significa que podría haber sido implementado por accidente a unos pocos elegidos, o todavía está en la etapa de pruebas A / B. No hemos podido ver las notificaciones con estilo de llamada en ninguno de nuestros dispositivos, aunque 9to5Google afirma que aparecieron en un «Pixel 9 Pro con la versión beta 16.4 de la aplicación de Google», lo que sugiere que puede que este cambio aún no esté listo para el mercado masivo.

Llama a un amigo de AI

(Image credit: Philip Berne / Future)

Esperamos que este cambio en la notificación llegue a más dispositivos, ya que una de las principales ventajas es que sirve como recordatorio más constante de que Gemini está escuchando. La notificación anterior estaba más oculta, por lo que era fácil olvidar que seguías en un chat en directo con Gemini aunque hubieras salido de la aplicación (hasta que respondía aparentemente de la nada).

Ahora hay un recordatorio en pantalla constante y obvio de que la IA sigue al otro lado de la línea, con una opción sencilla para abandonar la conversación colgando o, si sólo quieres pausar la conversación, poner a la IA en espera (me pregunto cuál sería la música de espera preferida de Géminis).

Este conocimiento de la privacidad será especialmente útil a medida que Géminis aumente su capacidad de responder a estímulos en pantalla. Actualmente, su conjunto de funciones más limitado significa que no hay demasiadas razones para dejarlo funcionando en segundo plano, por lo que basta con terminar la conversación antes de salir de la aplicación. Pero a medida que Gemini mejore a la hora de ayudarte a entender una receta que estás leyendo, o de resumir un complejo vídeo científico, o de realizar algún otro truco que dependa de que «vea» una aplicación diferente en tu pantalla, probablemente será mucho más fácil olvidarse de apagar la IA cuando hayas terminado de usarla.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Al menos eso ocurriría con el antiguo estilo de notificación, y convertir la conversación en una llamada debería ser mucho más obvio, aunque tendremos que esperar para ver si este ajuste de estilo se generaliza en el futuro.