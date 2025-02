¿Qué es DeepSeek? Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo rival de ChatGPT que ha arrasado en la App Store

A pesar de llevar varios años en desarrollo, DeepSeek parece haber llegado casi de la noche a la mañana, después de que el lanzamiento de su modelo R1 el 20 de enero tomara por asalto el mundo de la IA, principalmente porque ofrece un rendimiento que compite con ChatGPT-o1 sin cobrarte por usarlo. Su aplicación es actualmente número uno en la App Store del iPhone como resultado de su popularidad instantánea.

DeepSeek es una startup de IA de capital chino y ha desarrollado sus últimos LLM (llamados DeepSeek-V3 y DeepSeek-R1) para que estén a la altura de sus rivales ChatGPT-4o y ChatGPT-o1 al tiempo que cuestan una fracción del precio de sus conexiones API. Además, por su forma de funcionar, DeepSeek utiliza mucha menos potencia informática para procesar las consultas.

Algunos expertos en seguridad han expresado su preocupación por la privacidad de los datos al utilizar DeepSeek, ya que se trata de una empresa china. Obviamente, dada la reciente controversia legal en torno a TikTok, preocupa que cualquier dato que capte pueda caer en manos del estado chino.

DeepSeek ya ha sufrido algunos «ataques maliciosos» que han provocado cortes en el servicio y le han obligado a restringir quién puede registrarse. Mantente al día de todas las novedades con nuestro blog en directo sobre la interrupción.

¿Qué es DeepSeek?

DeepSeek es el nombre de la startup china creadora de los LLM DeepSeek-V3 y DeepSeek-R1, fundada en mayo de 2023 por Liang Wenfeng, una figura influyente en los sectores de los fondos de cobertura y la IA.

El primer producto de DeepSeek fue DeepSeek Coder, lanzado en noviembre de 2023. DeepSeek-V2 le siguió en mayo de 2024 con un plan de precios agresivamente barato que causó trastornos en el mercado chino de la IA, obligando a sus rivales a bajar sus precios.

Los modelos LLM actuales de la empresa son DeepSeek-V3 y DeepSeek-R1. Ambos presentan unas pruebas de rendimiento impresionantes en comparación con sus rivales, pero utilizan muchos menos recursos debido a la forma en que se han creado los LLM. DeepSeek-V3 es un modelo de propósito general, mientras que DeepSeek-R1 se centra en tareas de razonamiento.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

DeepSeek ha sido capaz de desarrollar los LLM rápidamente gracias a un innovador proceso de entrenamiento que se basa en el método de ensayo y error para mejorar. Así pues, en esencia, los modelos LLM de DeepSeek aprenden de forma similar al aprendizaje humano, recibiendo retroalimentación basada en sus acciones. También utilizan una arquitectura MoE (Mixture-of-Experts), de modo que solo activan una pequeña fracción de sus parámetros en un momento dado, lo que reduce significativamente el coste computacional y los hace más eficientes.

DeepSeek-V3 (Image credit: Apple/DeepSeek)

Resumen - ¿Qué es DeepSeek? DeepSeek ofrece una IA de calidad comparable a la de ChatGPT, pero su uso en forma de chatbot es totalmente gratuito. Le faltan algunas de las características de ChatGPT, sobre todo la creación de vídeos e imágenes con IA, pero esperamos que mejore con el tiempo.

Para utilizar DeepSeek como chatbot sólo tienes que dirigirte a DeepSeek.com y hacer clic en Empezar ahora. Tendrás que crear una cuenta para utilizarlo, pero puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google si lo deseas.



También puedes descargar la aplicación DeepSeek para iOS o Android y utilizar el chatbot en tu smartphone.

DeepSeek: ¿cuánto cuesta y es posible suscribirse?

No es necesario suscribirse a DeepSeek porque, al menos en su forma de chatbot, su uso es gratuito. El chatbot DeepSeek utiliza por defecto el modelo DeepSeek-V3, pero puede cambiar a su modelo R1 en cualquier momento, simplemente haciendo clic o tocando el botón «DeepThink (R1)» debajo de la barra de mensajes.

Si quieres utilizar DeepSeek de forma más profesional y utilizar las API para conectarse a DeepSeek para tareas como la codificación en segundo plano, entonces hay un cargo. Actualmente, es de sólo 0,55 dólares por tokens de entrada de misión y 2,19 dólares por millón de tokens de salida.

DeepSeek y ChatGPT: ¿cuáles son las principales diferencias?

Aunque su LLM sea superpotente, DeepSeek parece bastante básico en comparación con sus rivales en lo que a funciones se refiere. En cuanto a la conversación con el chatbot, es exactamente igual que con ChatGPT: basta con escribir algo en la barra de preguntas, como «Háblame de los estoicos», y obtendrás una respuesta, que puedes ampliar con preguntas de seguimiento, como «Explícamelo como si tuviera 6 años». Las respuestas de los dos chatbots son muy parecidas.

Lo que más notarás es que DeepSeek está limitado por no contener todos los extras que obtienes conChatGPT. Por ejemplo, te darás cuenta de que no puedes generar imágenes de IA o vídeo usando DeepSeek y no obtienes ninguna de las herramientas que ofrece ChatGPT, como Canvas o la posibilidad de interactuar con GPTs personalizados como «Insta Guru» y «DesignerGPT».

Si eres suscriptor de ChatGPT Plus entonces hay una variedad de LLMs que puedes elegir cuando usas ChatGPT. En DeepSeek sólo tienes dos - DeepSeek-V3 es el predeterminado y si quieres utilizar su modelo de razonamiento avanzado tienes que tocar o hacer clic en el botón «DeepThink (R1)» antes de introducir tu pregunta.

ChatGPT (Image credit: Apple/OpenAI/DeepSeek)

También hay menos opciones en la configuración para personalizar en DeepSeek, por lo que no es tan fácil de afinar sus respuestas. En resumen, DeepSeek se parece mucho a ChatGPT, pero sin todas sus ventajas. Probamos DeepSeek y ChatGPT utilizando las mismas preguntas para ver cuál preferíamos.

DeepSeek y ChatGPT: principales diferencias DeepSeek: uso gratuito, API mucho más baratas, pero sólo funciones básicas de chatbot. ChatGPT: requiere una suscripción a Plus o Pro para funciones avanzadas.

Una de las mejores características de ChatGPT es su función de búsqueda, que recientemente se ha puesto a disposición de todos los usuarios de la versión gratuita. Esto le permite buscar en la web utilizando su enfoque conversacional. DeepSeek también cuenta con una función de búsqueda que funciona exactamente igual que la de ChatGPT.

Por último, puedes cargar imágenes en DeepSeek, pero sólo para extraer texto de ellas. ChatGPT, por su parte, es multimodal, por lo que puede cargar una imagen y responder a cualquier pregunta sobre ella que pueda tener.

DeepSeek y ChatGPT: ¿Cuáles son las principales diferencias?

La búsqueda por IA es uno de los usos más interesantes de un chatbot de IA que hemos visto hasta ahora. Te permite buscar en Internet utilizando el mismo tipo de mensajes conversacionales con los que normalmente interactúas con un chatbot.

Al igual que ChatGPT, DeepSeek tiene una función de búsqueda integrada en su chatbot. Sólo tienes que pulsar el botón Buscar (o hacer clic en él si utilizas la versión web) y cualquier pregunta que escribas se convertirá en una búsqueda web. No puede ser más fácil de usar.

Una vez realizada la búsqueda, por ejemplo de pizzerías en tu ciudad, puedes hacer preguntas de seguimiento, como «De esos, si tuvieras que elegir un restaurante, ¿cuál sería?».

DeepSeek (Image credit: DeepSeek)

DeepSeek responderá a tu pregunta recomendándote un único restaurante y exponiendo sus razones. Es esta capacidad de seguir la búsqueda inicial con más preguntas, como si se tratara de una conversación real, lo que hace que las herramientas de búsqueda con IA sean especialmente útiles.

Tanto ChatGPT como DeepSeek te permiten hacer clic para ver la fuente de una recomendación en particular, sin embargo, ChatGPT hace un mejor trabajo organizando todas sus fuentes para que sean más fáciles de consultar, y cuando haces clic en una se abre la barra lateral de Citas para facilitar el acceso. Por el contrario, DeepSeek es un poco más básico en la forma en que ofrece los resultados de búsqueda.

Cómo utilizar DeepSeek-R1 para un razonamiento más profundo

Para las preguntas más difíciles es posible que desee cambiar a la R1 LLM. (Image credit: DeepSeek)

DeepSeek-R1 es un modelo de razonamiento avanzado, que está a la par con el modelo ChatGPT-o1. Estos modelos son mejores en preguntas matemáticas y preguntas que requieren un pensamiento más profundo, por lo que suelen tardar más en responder, sin embargo, presentarán su razonamiento de una manera más accesible.

Para utilizar R1 en el chatbot DeepSeek, basta con pulsar el botón «DeepThink(R1)» antes de introducir la pregunta. El botón se encuentra en la barra de preguntas, junto al botón Buscar, y se resalta cuando se selecciona.

Cuando haga su pregunta notará que la respuesta será más lenta de lo normal, también notará que parece como si DeepSeek estuviera teniendo una conversación consigo mismo antes de dar su respuesta. Esto es para que pueda ver el proceso de razonamiento que pasó para entregarlo. Es fascinante.

Cómo cambiar de ChatGPT a DeepSeek

Una cosa a tener en cuenta antes de abandonar ChatGPT por DeepSeek es que no tendrás la posibilidad de subir imágenes para su análisis, generar imágenes o utilizar algunas de las herramientas de ruptura como Canvas que distinguen a ChatGPT.

Si todo lo que quieres hacer es hacer preguntas a un chatbot de IA, generar código o extraer texto de imágenes, entonces encontrarás que actualmente DeepSeek parecería satisfacer todas tus necesidades sin cobrarte nada.

También descubrimos que recibíamos algún que otro mensaje de «alta demanda» de DeepSeek que hacía que nuestra consulta fallara. Sin embargo, DeepSeek es actualmente completamente gratuito para su uso como un chatbot en el móvil y en la web, y eso es una gran ventaja para que tenga.