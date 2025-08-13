GPT-5 acaba de recibir una importante actualización, y Sam Altman ha solucionado la principal queja de los usuarios Plus
¿3.000 mensajes a la semana? Así sí
- GPT-5 ahora cuenta con múltiples modos de pensamiento entre los que elegir
- Sam Altman también ha confirmado un aumento en los límites de velocidad para los suscriptores de ChatGPT Plus
- GPT-5 se lanzó hace menos de una semana y ha sido objeto de críticas generalizadas
GPT-5 acaba de recibir su primer cambio importante, y ahora los usuarios pueden seleccionar entre diferentes modos al utilizar el nuevo modelo en ChatGPT.
Según ha confirmado hoy el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en X, los usuarios de ChatGPT ahora pueden elegir entre Auto, Fast, Thinking y Thinking-mini al utilizar GPT-5.
Cada nuevo modo ofrece una forma diferente para que GPT-5, como habrás adivinado, piense. «Auto» permite a GPT-5 decidir por sí mismo cuánto tiempo pensar, «Fast» te da respuestas instantáneas, «Thinking-mini» piensa rápidamente y «Thinking» tardará más en pensar para dar mejores respuestas.
El cambio se produce tras las críticas masivas relacionadas con el rendimiento de GPT-5 y ahora ofrecerá a los usuarios varios niveles de rendimiento entre los que elegir. Aún no hemos probado todos los nuevos modos de pensamiento; sin embargo, cuando OpenAI decidió limitar las opciones y eliminar los modelos antiguos, la falta de variedad fue objeto de críticas generalizadas.
Desde entonces, OpenAI ha dado marcha atrás en esas decisiones, volviendo a poner a disposición de los suscriptores de pago el modelo 4o, y la incorporación de la opción de múltiples capacidades de pensamiento en GPT-5 no hace más que consolidar este cambio de rumbo.
Updates to ChatGPT:You can now choose between “Auto”, “Fast”, and “Thinking” for GPT-5. Most users will want Auto, but the additional control will be useful for some people.Rate limits are now 3,000 messages/week with GPT-5 Thinking, and then extra capacity on GPT-5 Thinking…August 13, 2025
¿3000 mensajes a la semana? ¡Sí, por favor!
Los nuevos modos de pensamiento no son los únicos cambios que se avecinan para GPT-5. Altman también anunció el aumento de los límites de velocidad para el nuevo modelo de IA tras el descontento de los usuarios de ChatGPT Plus, que pagan 20 $/20 £ al mes para acceder al nivel premium.
En el momento del lanzamiento, el modelo Thinking de GPT-5 estaba limitado a 200 mensajes por semana para los suscriptores de Plus, pero ahora Altman afirma que los límites de velocidad se han aumentado a 3000 por semana. También señala que «el límite de contexto para GPT-5 Thinking es de 196 000 tokens. Es posible que tengamos que actualizar los límites de velocidad con el tiempo, dependiendo del uso».
A principios de esta semana, Altman dijo que ChatGPT-5 Pro también podría llegar a los suscriptores de Plus, aunque ahora parece haber dado marcha atrás, afirmando que «no tenemos la capacidad computacional para hacerlo en este momento».
GPT-5 aún no lleva ni una semana en el mercado, pero OpenAI ya ha comenzado a corregir los errores del lanzamiento inicial. Con nuevos límites de velocidad y más opciones en cuanto al tiempo que tarda el modelo de IA en responder con un proceso de pensamiento más o menos complejo, la empresa está tratando de recuperar la confianza de su base de usuarios.
