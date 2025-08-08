ChatGPT está dentro de tu bandeja de entrada de Gmail y revisando tu calendario (con tu permiso)

El lanzamiento de GPT-5 de OpenAI incluyó la presentación de una nueva integración que permite a los usuarios de ChatGPT Pro vincular su Gmail, Google Calendar y Google Contacts directamente al chatbot.

ChatGPT puede resumir tu día, crear un horario y marcar los correos electrónicos importantes.

Aunque se trata de una función opcional que requiere la confirmación del usuario, es probable que surjan cuestiones relacionadas con la privacidad.

El espectáculo de GPT-5 puede haber eclipsado algunas de las otras noticias de OpenAI durante su transmisión en vivo el jueves, pero la demostración de la nueva capacidad de ChatGPT para examinar y analizar directamente los datos de Google de un usuario me llamó la atención como un momento importante en el desarrollo de ChatGPT y la batalla de OpenAI por la supremacía entre los chatbots de IA.

La nueva función permite a los usuarios de ChatGPT conectar el chatbot de IA a sus datos de Gmail, Contactos de Google y Calendario de Google. La demostración mostró cómo ChatGPT respondía a una solicitud para ver la agenda del día siguiente revisando el calendario y la bandeja de entrada del correo electrónico del usuario, y luego compilando rápidamente una agenda completa y compleja, incluyendo correos electrónicos importantes sin leer a los que responder.

Puede que esto no parezca un gran avance para cualquiera que ya esté abrumado con su lista digital de cosas por hacer, pero el hecho de que ChatGPT clasifique esa información y se la presente al usuario podría reducir su estrés, al menos a juzgar por la demostración.

Es fácil imaginar un resumen de tu día generado por IA, o un recordatorio para gestionar ese mensaje aun sin leer, lo que reduciría la carga mental al eliminar la tediosa tarea de clasificar y vincular los eventos programados con los correos electrónicos relevantes. Podrías decir: «¿Qué tengo hoy en mi agenda?» y ver tu calendario junto con ese correo electrónico marcado. Eso significaría no tener que alternar entre Gmail y tu calendario, esforzándote por ver qué es urgente.

Además, los datos podrían ayudar a ChatGPT a aprender más sobre ti y tus necesidades leyendo las invitaciones a reuniones que has enviado, los plazos que apenas has cumplido y las respuestas que has enviado en cuanto has recibido la invitación. Por ahora, esta opción solo está disponible para los usuarios de ChatGPT Pro, aunque OpenAI ha prometido que pronto estará disponible para un público más amplio.

ChatGPT no espiará tus mensajes

Dicho esto, la idea de transferir los datos de Gmail y Calendar a ChatGPT puede suscitar algunas dudas, y con razón. Gmail puede contener confirmaciones de citas médicas y planes secretos para encuentros románticos.

Sin embargo, no hay que preocuparse por compartir inadvertidamente esos detalles con ChatGPT. Es necesario dar el consentimiento para vincular las cuentas a ChatGPT y confirmar las acciones antes de que se produzcan, lo que evitará que se envíen correos electrónicos automáticamente.

Por otra parte, hay muchos bots de programación inteligentes y complementos de correo electrónico que extraen automáticamente los detalles de los eventos o te recuerdan las invitaciones perdidas. Pero la integración de ChatGPT añade una conversación real a la mezcla. No tienes que reenviar un correo electrónico ni establecer reglas complejas sobre cómo debe responder el sistema automatizado a determinados miembros de la familia. Solo tienes que escribir en lenguaje normal y actuará más como un secretario humano.

Suponiendo que estás de acuerdo con el concepto, puedes ver cómo aquellos que utilizan Google y ChatGPT podrían valorar la posibilidad de vincular ambos. Especialmente si, por una u otra razón, no eres fan de Google Gemini. Es posible que desees tener un chatbot con IA conectado a tu cuenta de Google, pero simplemente prefieras ChatGPT a Gemini. OpenAI quiere ofrecerte esa opción.

Si Google no tiene la exclusividad de vincular tu correo electrónico y tu calendario a un chatbot con IA, OpenAI puede aspirar a ganar en otras áreas en las que cree tener ventaja, como la potencia de GPT-5. Solo tienes que aceptar que ChatGPT vea a qué bodas vas a asistir en los próximos meses.