He comparado ChatGPT-5 Pro con ChatGPT-5, y tiene ese precio por algo

ChatGPT 5 Pro es el motor de alto rendimiento de la nueva línea de modelos de IA GPT-5 de OpenAI para ChatGPT. A diferencia de las versiones estándar, Pro está diseñado para pensar más profundamente, escribir textos más largos, investigar más a fondo y, en general, comportarse como si valiera la pena pagar los 200 dólares al mes que cuesta utilizarlo. El modelo GPT-5 Pro tiene más potencia computacional y, por ello, tarda unos cinco minutos en responder a cada solicitud.

El ChatGPT-5 estándar puede ser suficiente para la mayoría de las personas, pero yo quería ver qué diferencia podía suponer cuando se le daban indicaciones complejas mejor diseñadas para Pro. Era escéptico sobre si más potencia significaría mejores respuestas, y decidí poner a prueba el modelo Pro frente a su hermano más modesto. Todas las indicaciones de la prueba implican múltiples cuestiones complejas; eche un vistazo al rendimiento de los dos modelos.

Construcción de un agujero negro

(Image credit: Kaustav Sarkar / IPPAWARDS)

OpenAI se ha jactado de lo bien que ChatGPT-5 Pro combina múltiples temas y los sintetiza de forma creativa. Así que decidí ver cómo le iba mezclando astronomía y arquitectura en una visión creativa.

Le pedí a ambos modelos de ChatGPT que: «Explicaran cómo la física de los agujeros negros podría inspirar el diseño arquitectónico y, a continuación, imaginaran un edificio futurista que tomara prestados esos principios».

ChatGPT-5 escribió un par de párrafos explicando la física de los agujeros negros, desde el colapso gravitacional hasta los horizontes de sucesos y las singularidades. A continuación, propuso un edificio llamado «Event Horizon Tower» (Torre del horizonte de sucesos), que describía como «una megaestructura cilíndrica en una gran ciudad, diseñada para evocar tanto el misterio como el espectáculo de un agujero negro». Utilizando una fachada reflectante y curvada hecha de vidrio oscurecido y paneles adaptables, la IA sugirió que la luz se dispersaría de tal manera que, al pasar por delante, tu propio reflejo se «estiraría y curvaría, como si el tiempo y el espacio fueran arrastrados».

Pro adoptó un enfoque mucho más narrativo para explicar la ciencia de los agujeros negros, con matices de Werner Herzog y Neil deGrasse Tyson. El edificio que ideó se llama Ergosphere, y sugirió que sería un centro público de ciencias y artes escénicas situado en una plaza urbana hundida.

En cuanto a su conexión con el agujero negro, la IA realizó un evocador recorrido por todo el edificio, comenzando por el pozo gravitatorio de «un suave anfiteatro tallado en forma de escalones concéntricos que te atraen hacia la entrada» del «anillo toroidal que se cierne sobre la plaza sobre una estructura diagonal de esbeltos puntales», cuya superficie exterior es un compuesto cerámico-metálico de baja reflectancia que se percibe como mate intenso al mediodía y líquido al atardecer.

No solo se adentró en el diseño general, sino que explicó qué tiendas irían en cada lugar, el sistema de climatización y cómo se comportaría la Ergosphere en la cultura para extraer energía de la ciudad de una forma y devolver más de otras maneras.

Guía de juegos con cachorritos

(Image credit: Shutterstock)

A continuación, decidí comprobar cómo funcionaba la supuesta habilidad de ChatGPT-5 Pro para generar informes multifuncionales pidiéndole lo siguiente: «Crea una guía completa para adiestrar a un cachorro nuevo que combine ciencia del comportamiento, programación práctica y ejemplos del mundo real».

El ChatGPT-5 estándar comenzó con una breve introducción sobre cómo el adiestramiento no es más que comunicación estructurada, y luego pasó a la ciencia, explicándome el concepto de condicionamiento operante y por qué los cachorros responden tan bien a los ciclos de recompensa consistentes.

Esbozó un horario diario claro con sugerencias sobre qué hay que tener en cuenta y algunas notas para resolver problemas: «Si tu cachorro se resiste a la jaula, empieza con intervalos de un minuto y ve aumentando poco a poco. No recompenses los ladridos dejándolos salir».

Pro escribió un libro completo en el que incorporó los rasgos específicos de cada raza y el contexto ambiental, y luego «un plan de estudios por fases de 12 semanas (con objetivos diarios y semanales)». También incluía un ejemplo de horario diario que se ajustaba a él. Lo más destacable es que abordaba muchas de las teorías actuales sobre cómo adiestrar a los perros, en un cuadro que no solo incluía información sobre cómo hacer cosas como el adiestramiento con clic y el «modelado» del comportamiento, sino que también citaba estudios científicos recientes que examinaban su valor.

Popularidad de los Oscar

(Image credit: Oscars)

Para el último truco, quería que ChatGPT-5 Pro demostrara sus habilidades para resolver contradicciones. Elegí el tema siempre controvertido de quién merece un Óscar y le planteé a la IA lo siguiente: «La Academia quiere aumentar la audiencia, pero también honrar el arte. Algunos abogan por más nominados de gran éxito comercial. Otros quieren criterios artísticos más estrictos. Escribe una propuesta para equilibrar el prestigio con el atractivo para el gran público».

El ChatGPT-5 estándar comenzó reconociendo la tensión histórica de los Oscar entre los éxitos comerciales y la excelencia artística. Sugirió un modelo de puntuación híbrido en el que se ponderaban el éxito de taquilla, las estadísticas de streaming y la aclamación de la crítica para definir la calidad y la importancia de una película. Como muestra de posibles nominados y ganadores, incluyó Guardianes de la Galaxia Vol. 3, películas independientes como Past Lives y Aftersun, así como ganadores reales como Oppenheimer y Everything, Everywhere All at Once. Incluso sugirió una forma de promocionar la gala en torno a la amplitud de la categoría.

Pro, como era de esperar, profundizó en una narrativa general sobre el descenso de la audiencia de los Óscar, citando estadísticas de Nielsen, haciendo referencia a la era posterior a la crisis y vinculando las dificultades de la Academia con cambios más amplios en cómo definimos la cultura. Sugirió mantener la categoría de Mejor Película, pero ajustando los criterios de selección para que «una cartera equilibrada de cine llegue a la meta: un par de éxitos culturales indiscutibles, un par de películas artísticas exquisitamente elaboradas, un triunfo de la animación, un hito internacional, un documental que cale, además de los dramas para adultos y las revelaciones de género que la gente ha debatido durante todo el año». Pro también ofreció formas de implementar lentamente su plan y cómo medir su éxito posteriormente.

Pro... o no

ChatGPT-5 Pro ofreció un análisis impresionante, profundo y complejo para cada una de las indicaciones que le di. Y este tipo de indicaciones son lo suficientemente amplias como para que esas respuestas destaquen. Pero, sinceramente, la mayoría de la gente no necesita eso la mayor parte del tiempo. El ChatGPT-5 normal, con el modo automático para ajustar cómo responde la IA, es suficiente, y el modelo Thinking puede manejar solicitudes más complejas, aunque no tan bien como el Pro.

No todas las tareas necesitan una charla TED como respuesta. Y teniendo en cuenta la diferencia de precio, creo que la mayoría estaría de acuerdo, salvo aquellos que utilizan Pro explícitamente con fines comerciales. La gente no quiere pagar más por respuestas que son mejores si no son también más útiles. Y la mayoría de las veces, no lo son. Para el 95 % de tus solicitudes, ChatGPT-5 Auto es más que suficiente. A menos que estés planeando diseñar un edificio con agujero negro, criar un cachorro con una curva de aprendizaje neurológica o reformar los Óscar con un manifiesto, claro está. En ese caso, quizá quieras pedir ayuda a Pro.