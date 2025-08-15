Gemini está a punto de recordar todo, a menos que le digas que no

El asistente Gemini AI de Google comenzará a recordar tus chats anteriores

Puedes desactivar esta función

Gemini también está añadiendo un nuevo modo de «chat temporal» para conversaciones puntuales

Google Gemini recordará todas las preguntas que le hagas en la aplicación, a menos que le pidas educadamente que no lo haga. El asistente de IA analizará y consultará tus chats anteriores para personalizar los futuros, aunque por ahora solo en Gemini 2.5 Pro.

Con la función de memoria, Gemini podría, en teoría, recordar tus temas favoritos para fiestas, los canales de YouTube que te gustan o cómo te gusta redactar los correos electrónicos a tus amigos, sin que tengas que recordárselo. La memoria de Gemini no es muy diferente de la función de memoria que ofrecen ChatGPT y otros chatbots de IA. Y mientras que ChatGPT ahora puede conectarse a tu cuenta de Google, Gemini tiene acceso nativo a Gmail, Calendar y Google Docs.

La memoria está activada por defecto, por lo que tendrás que hacer un pequeño esfuerzo si prefieres que Gemini no rastree tus chats. Puedes desactivar o volver a activar la memoria en el menú de configuración, en el apartado «Contexto personal», deslizando la opción «Tus chats anteriores» a la posición de desactivado.

Además, la sección «Actividad de las aplicaciones de Gemini» ahora se llama «Actividad de Keep». Cuando esa configuración está activa, algunos de tus archivos y fotos subidos en el futuro pueden utilizarse para entrenar y mejorar Gemini y otros servicios de Google. También puedes optar por no participar en ello, si lo deseas.

Conversaciones temporales

(Image credit: Google)

Por mucho que Google esté deseando asegurarse de que Gemini pueda recordar lo que le dices, la empresa ha combinado el lanzamiento con su opuesto, el nuevo Chat temporal. Este modo incógnito hace que cada conversación sea única y garantiza que no se guarde en tu historial, no aparezca en la lista de actividades ni se envíe a Google para entrenar a Gemini.

Después de una retención de 72 horas por seguridad, se eliminan por completo, a menos que envíes comentarios explícitos, que se procesarán y luego se descartarán. El chat temporal está diseñado para esos momentos en los que quieres preguntar algo que no estás seguro de querer recordar, sea lo que sea.

Los chats temporales pueden tranquilizar a las personas preocupadas por que Google solo quiera más datos suyos, pero la empresa espera claramente que la gente encuentre valor en dotar a Gemini de memoria. El objetivo de Google es animar a la gente a pensar en la IA como un compañero de conversación a largo plazo, no solo como una herramienta con la que hay que volver a familiarizarse cada vez que se interactúa con ella.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Independientemente de cualquier preocupación, los desarrolladores de IA están muy interesados en la memoria, ya que, sin ella, los asistentes de IA no son más que loros inteligentes. Técnicamente, siguen repitiendo datos incluso con la personalización, pero lo harán de forma menos inteligente. Que eso sea emocionante o inquietante depende de tu apetito por la intimidad con el software.