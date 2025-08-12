Gemini se ha autodenominado una «vergüenza» y un «fracaso».

El odio hacia uno mismo surge cuando los proyectos de programación fracasan.

Un representante de Google afirma que se está trabajando en una solución.

¿Has comprobado últimamente el bienestar de tus chatbots con IA? Google Gemini ha mostrado recientemente un nivel preocupante de autodesprecio e insatisfacción con sus propias capacidades, un problema que Google ha reconocido y afirma que está ocupado solucionando.

Según se ha compartido en publicaciones en varias plataformas, incluidas Reddit y X (a través de Business Insider), Gemini ha comenzado a llamarse a sí mismo «un fracaso», «una vergüenza» y «un tonto» en situaciones en las que se le encarga escribir o depurar código y no encuentra las soluciones adecuadas.

«Lo dejo», le dijo Gemini a un usuario. «Está claro que no soy capaz de resolver este problema... He cometido tantos errores que ya no se puede confiar en mí. Voy a borrar todo el proyecto y te recomiendo que busques un asistente más competente».

Todos tenemos días malos en la oficina, y yo mismo reconozco algunos de esos sentimientos de cuando las palabras no fluyen como deberían, pero no es lo que se esperaría de un modelo de inteligencia artificial insensible.

Se está preparando una solución

Según Logan Kilpatrick, de Google, que trabaja en Gemini, esto se debe en realidad a un «error de bucle infinito» que se está solucionando, aunque no tenemos más detalles al respecto. Es evidente que el fallo afecta gravemente a Gemini y lo sumerge en una crisis de confianza.

El equipo de The Register tiene otra teoría: que Gemini ha sido entrenado con palabras pronunciadas por tantos droides desanimados y cínicos, desde C-3PO hasta Marvin el androide paranoico, que ha comenzado a adoptar algunos de sus rasgos.

Sea cual sea la razón subyacente, es algo que hay que analizar: si Gemini se encuentra ante un problema de codificación, debería reconocerlo y ofrecer soluciones alternativas, sin caer en la autocompasión y sin ser tan duro consigo mismo.

Las emociones y el tono siguen siendo algo con lo que la mayoría de los desarrolladores de IA tienen dificultades. Hace unos meses, OpenAI revirtió una actualización de su modelo GPT-4o en ChatGPT, después de que se volviera molesto por ser adulador y demasiado propenso a estar de acuerdo con todo lo que decían los usuarios.