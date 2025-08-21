Gemini tiene algunos trucos bajo la manga que ChatGPT aún no tiene: aquí hay tres cosas que Gemini puede hacer mejor que ChatGPT

Gemini siempre ha sido un fuerte competidor como IA y tiene algunas características que simplemente no encontrarás en otros chatbots. Si hace tiempo que no echas un vistazo a lo que Gemini tiene para ofrecer, vale la pena darle otra oportunidad, especialmente si tienes un teléfono Android o Pixel.

Para darte una razón para aventurarte más allá de ChatGPT, voy a destacar tres de mis características favoritas que son exclusivas de Gemini, así que si quieres comprobar las capacidades de Gemini, te recomiendo que empieces por echarles un vistazo.

Recuerda que no es necesario ser usuario de Android para utilizar las funciones de Gemini, ya que funcionan en la aplicación Gemini en todas las plataformas y en la web en gemini.google.com

Al igual que con ChatGPT, hay una versión básica de Gemini que puedes usar de forma gratuita, pero también hay planes de pago. Las convenciones de nomenclatura son un poco diferentes entre ChatGPT y Gemini. Una cuenta Gemini Pro cuesta 20 $/18,99 £ al mes, por lo que es más o menos equivalente a la cuenta ChatGPT Plus, pero además incluye 2 TB de almacenamiento. Gemini también tiene un plan AI Ultra que es más o menos equivalente al plan ChatGPT Pro de OpenAI.

Veamos las tres funciones clave de Gemini que creo que también te encantarán...

1. Libros de cuentos

Gemini (Image credit: Google)

Me encantan los libros de cuentos de Gemini. Con una simple indicación, puedes crear un bonito libro de cuentos para niños en pocos segundos. Como soy un entusiasta del jiu-jitsu, escribí: «Utilizando el estilo artístico Claymation, crea un libro de cuentos sobre el primer día de un niño en una clase de jiu-jitsu brasileño y cómo se lo pasó muy bien, para ayudar a mi hijo a perder el miedo a ir». Gemini creó rápidamente un precioso libro de cuentos, que es bonito de verdad.

Puedes hojear las páginas e incluso hacer que Gemini te lo lea. Si te fijas bien, verás algunas rarezas propias de la IA, como las tres coletas de la niña de la imagen de abajo, por ejemplo, pero es dudoso que tus hijos se den cuenta.

También es posible utilizar los libros de cuentos para historias más adultas, pero funcionan mejor con historias infantiles. Además, puedes divertirte mucho eligiendo personajes y tramas con tus hijos mientras los creas.

Solo tienes que hacer clic en Storybooks en la sección Gems del menú para probarlo. Aunque hay generadores de cuentos GPT personalizados en ChatGPT, no tiene una función tan bonita como la de Gemini, con la experiencia de lectura con cambio de página y la posibilidad de escuchar.

(Image credit: Google)

2. Resúmenes de audio

(Image credit: Google)

Si necesitas aprender rápidamente sobre un tema, Audio Overviews es la mejor forma que he encontrado para hacerlo.

Audio Overviews adopta la forma de una conversación al estilo de un podcast entre dos presentadores, un personaje masculino y otro femenino, que extraen todos los puntos clave de cualquier fuente de información que les proporciones. Así, en lugar de tener que pasar horas leyendo los documentos originales, puedes simplemente sentarte y escuchar cómo te explican los puntos clave.

Lanzado originalmente como parte de NotebookLM, el conjunto de herramientas de Google para el aprendizaje de materias académicas, también puedes crear Audio Overviews en Gemini.

Para ello, simplemente haz clic en el icono + y selecciona «Subir archivos». Elige un archivo de texto o PDF que contenga la información relevante, o varios archivos. Gemini te preguntará si deseas generar un resumen de audio. Solo tienes que hacer clic en esta opción y Gemini comenzará a generar el resumen de audio, que podrás escuchar cuando esté listo.

Los resúmenes de audio son realmente útiles, y ChatGPT no tiene nada parecido.

3. Vídeo con IA y sonido sincronizado

(Image credit: Google)

Una cuenta Gemini Pro te permite crear tres vídeos Veo 3 al día, que incluyen sonido. De hecho, puedes escribir un pequeño guion y crear un vídeo generado por IA con personajes que dicen tus palabras. Por ejemplo, hice clic en Herramientas, luego en Vídeos con Veo y escribí lo siguiente:

Un hombre y una mujer conversando:

Él: «¿Has oído hablar de Gemini?»

Ella: «¿El signo del zodiaco?»

Él: «No, la nueva IA de Google».

Ella: «¿Eso? ¡Creo que estamos en ella!».

Puedes ver el vídeo que se ha generado por ti mismo. Notarás que Veo 3 ha sincronizado perfectamente el audio con los movimientos de los labios, e incluso les ha hecho expresar las emociones adecuadas.

OpenAI tiene Sora para la generación de vídeos, pero no puede hacer lo que Veo 3 acaba de hacer, es decir, sincronizar los labios de los personajes con las palabras que has escrito.

En general, estas tres características hacen de Gemini una herramienta divertida y productiva para el uso diario, y demuestran que, aunque ChatGPT sea la IA más popular en este momento, no es la mejor en todos los ámbitos.