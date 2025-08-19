Este prompt de ChatGPT es un ejemplo de uso de la IA con el que no estoy de acuerdo

Cada mañana, navego por Internet en busca de formas ingeniosas en las que la gente utiliza la IA para alcanzar sus objetivos. Aunque a menudo encuentro casos de uso impresionantes, como «Esta orden de ChatGPT «desbloquea el 100 % del potencial de GPT-5»», esta mañana me topé con alguien que usa ChatGPT para resumir capítulos de libros.

Ahora bien, las herramientas de resumen no son nada nuevo; de hecho, algunos de los mejores ejemplos de IA son aplicaciones como NotebookLM, que condensan la información en fragmentos más pequeños y fáciles de digerir.

En este caso, sin embargo, este prompt se usa para resumir obras de ficción, eliminando la belleza de lo que hace que la literatura sea tan intrínsecamente romántica. Al principio, pensé en pasar por alto el hilo de Reddit, pero después de darle vueltas durante un rato, decidí que lo correcto era expresar mi opinión.

Creo que la IA, en circunstancias específicas, es una herramienta excelente que puede mejorar verdaderamente nuestras vidas. Sin embargo, esta indicación es un ejemplo de todo lo que está mal en la IA, y no puedo evitar sentirme triste al ver que hay gente que la defiende.

No resumas el arte

El hilo de Reddit en cuestión se titula: «He utilizado la IA para leer libros capítulo por capítulo. Por eso nunca volveré a leer de la misma manera». Sí, claro que no volverás a leer de la misma manera, ¡ya no estás leyendo!

El usuario explica cómo ha estado utilizando una indicación detallada para resumir libros capítulo por capítulo y, sinceramente, parece que está despojando a las obras literarias de todo lo que las hace ser lo que son.

Sin embargo, no he perdido toda la esperanza en la humanidad, ya que los comentarios del hilo de Reddit dejan bastante claro que esto podría ser ir demasiado lejos. Un usuario escribió: «Este es un uso de la IA que NO PUEDO apoyar, es como meter una comida con estrella Michelin en una batidora y comérsela como batido».

Otro dijo: «Lee el libro... Y si puedes obtener el contenido y la experiencia del libro con un resumen de IA, entonces probablemente no sea un libro que debas leer, en cuyo caso, simplemente no lo leas ni lo resumas».

Veo que las herramientas de resumen tienen su lugar cuando se trata de simplificar temas de no ficción, como los libros de texto universitarios, y creo que es una forma realmente estupenda de sacar el máximo partido a la IA. Sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo con el uso de la IA para acortar y simplificar las obras creativas para su consumo.

Hoy en día, es probable que todos los artículos que encuentres en Internet incluyan algún tipo de resumen al principio de la publicación, o tal vez incluso dispongas de una herramienta de IA como Apple Intelligence para hacer ese trabajo por ti. Aun así, no soy partidario de la simplificación excesiva del contenido, sobre todo porque cada vez tenemos menos capacidad de atención debido al auge de los vídeos cortos y de montaje rápido.

Si dependes de la IA para resumir un libro, no deberías leerlo en primer lugar. La vida se basa en la curación, y lo que la hace tan valiosa es el hecho de que no podemos consumir todos los libros, películas o videojuegos del planeta.

Usa la IA para ayudarte a elegir qué consumir a continuación, pero, por favor, no uses la IA para que consuma por ti.