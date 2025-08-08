Los usuarios de ChatGPT no están contentos con el lanzamiento de GPT-5: miles dicen en Reddit que la nueva actualización «es horrible»

GPT-5 de OpenAI ya está disponible, pero muchos usuarios están molestos con la nueva versión

GPT-5 ha sustituido la selección de modelos de IA anterior y algunos usuarios afirman que la actualización «es horrible»

Los suscriptores de ChatGPT Plus ahora tienen límites en cuanto a la frecuencia con la que pueden acceder a los modelos de razonamiento y han perdido el acceso a los más antiguos y fiables, como o4-mini y o4-mini-high

OpenAI acaba de lanzar GPT-5, la próxima generación del modelo de IA de la empresa que impulsará ChatGPT en el futuro inmediato.

En una transmisión en directo de una hora de duración celebrada ayer, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y su equipo mostraron las capacidades y mejoras de GPT-5 con respecto a su predecesor, GPT-4o.

Sin embargo, ni siquiera 24 horas después, las redes sociales como Reddit se han visto inundadas de críticas al nuevo modelo de IA, y muchos usuarios no han quedado impresionados con la próxima generación de ChatGPT.

Un hilo de Reddit titulado «GPT-5 es horrible» tiene casi 3000 votos positivos y más de 1200 comentarios llenos de usuarios insatisfechos con el nuevo lanzamiento.

U/headwaterscarto dijo: «Me gusta cómo era la demo: «Si algo sale mal, no te preocupes, vuelve a preguntar. De hecho, voy a ejecutar tres indicaciones a la vez y elegiré mi favorita». ¿En qué sentido es eso mejor?». Otro dice: «Suena como una versión de OpenAI de «Shrinkflation»».

Muchos usuarios echan de menos los modelos 4o y 4.1 anteriores, con muchos comentarios que dicen cosas como «Echo de menos el 4.1. Que lo traigan de vuelta» y «Deberían habernos dejado conservar los modelos antiguos mientras arreglan el nuevo».

También hay revuelo entre los suscriptores de ChatGPT Plus, que sienten que el último lanzamiento del modelo de IA ha limitado la funcionalidad de la suscripción de pago. El nuevo modelo GPT-5 Thinking está limitado a 200 mensajes a la semana, y los suscriptores Plus ya no tienen acceso a la amplia variedad de modelos de IA que solían estar disponibles, ya que OpenAI ahora afirma que GPT-5 es capaz de razonar cuando es necesario.

ChatGPT literally got worse for every single Plus user today.There's no way to reliably get thinking models anymore.Before we had o4-mini, o4-mini-high and o3.Now we have GPT-5 Thinking with 200 messages per week and a router that exclusively routes you to some small and…August 8, 2025

¿La gente se resiste al cambio? ¿O es que GPT-5 es tan malo como lo pintan en Internet?

Gran parte del revuelo que rodea a GPT-5 se basa en las promesas exageradas de Sam Altman, quien promocionó el último anuncio como si fuera a revolucionar el mundo y la forma en que interactuamos con la IA.

Horas antes de la presentación oficial de GPT-5, Altman tuiteó una imagen de la Estrella de la Muerte de Star Wars asomándose en el horizonte de un planeta, insinuando una revolución sin precedentes del próximo modelo de IA de OpenAI. Sin embargo, aunque GPT-5 supera con creces los benchmarks en comparación con sus predecesores, se trata de una mejora incremental en comparación con la revolución inicial de la IA cuando se lanzó ChatGPT por primera vez.

Para muchos, tener acceso a los fiables modelos ChatGPT-4o, que según Altman eran como hablar con un estudiante universitario frente al experto con doctorado de GPT-5, era mejor que el enfoque único de GPT-5.

Muchos usuarios informan de que GPT-5 funciona peor que 4o, pero aún no hemos probado adecuadamente el nuevo modelo de IA para saber con certeza si eso es realmente así. Una cosa es segura: los suscriptores de pago de OpenAI se sienten perjudicados por el nuevo lanzamiento, y la empresa debería solucionar los errores de lanzamiento, como las respuestas lentas y deficientes, o de lo contrario su fiel base de fans buscará otras alternativas.