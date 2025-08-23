¿Deberías esperar al iPhone 17? Tengo la respuesta

Permitidme comenzar con una disculpa: lamento escribir este artículo ahora, ya que probablemente solo faltan tres semanas para el lanzamiento de los iPhone de próxima generación, que nosotros y muchos otros en el mundo tecnológico hemos bautizado como iPhone 17.

Eso significa que es casi seguro que deberías esperar a que se revelen los nuevos iPhones en lugar de salir corriendo a comprar uno, a menos que lo necesites absolutamente; incluso en ese caso, podría ser mejor comprar un modelo antiguo de segunda mano o un iPhone 16e que te sirva para salir del paso y que te sirva como teléfono de respaldo una vez que tengas un iPhone completamente nuevo.

Así que sí, podría terminar el artículo aquí y disculparme por llegar tarde; hemos tenido una gran venta por el Prime Day y el lanzamiento del Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold, que me han distraído.

Pero hay dos preguntas que aún puedo responder en gran medida: si has esperado, ¿deberías estar emocionado? Y si acabas de comprar un modelo iPhone 16, ¿has cometido un error? Creo que puedo responder a ambas preguntas al mismo tiempo.

Ganas de Apple

Empecemos por la segunda pregunta: No, no creo que hayas cometido un error, ya que considero que todos los modelos de iPhone 16 son bastante buenos. Aunque no me gusta que el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus sigan utilizando pantallas de 60 Hz, siguen siendo buenos teléfonos si te gusta jugar en el jardín amurallado de Apple.

Soy un gran defensor del iPhone 16 Pro y del iPhone 16 Pro Max, este último es el que utilizo como teléfono personal, ya que combinan rendimiento, un elegante diseño industrial y excelentes cámaras en una experiencia de usuario perfecta. Puede que sean un poco aburridos y poco innovadores en comparación con algunos de los mejores teléfonos Android, pero con estos iPhones es imposible equivocarse.

A juzgar por los rumores hasta ahora, no estoy convencido de que la serie iPhone 17 vaya a suponer un gran avance con respecto a la actual gama de teléfonos. Hay indicios de que los cuatro nuevos iPhone tendrán pantallas de 120 Hz, lo que me encantaría, ya que me gustan mucho las pantallas con alta frecuencia de actualización. Además, se rumorea que los iPhone Pro tendrán una cámara teleobjetivo de 48 megapíxeles, lo que debería ayudar a mejorar las fotos con zoom.

Se rumorea que el iPhone 17 Air podría sustituir al modelo Plus y ofrecer una opción de iPhone alto y fino, pero no espero que suponga una revolución en el diseño de los teléfonos de Apple.

Aparte de eso y de la probable mejora de los chips de la serie A, no parece que este año vaya a suponer un gran cambio para el iPhone. Así que mi impresión es que no hay que emocionarse demasiado por el próximo evento de Apple desde el punto de vista de los teléfonos, pero se puede garantizar que el iPhone 17 volverá a ofrecer la mejor experiencia iPhone, aunque solo sea una mejora incremental con respecto al iPhone 16.

Es en el ámbito de la IA donde creo que Apple llamará un poco más la atención con los iPhone de este año. El lanzamiento de Apple Intelligence no fue fácil, y solo recientemente he empezado a notar algunas de sus ventajas. Por eso, creo que Apple se centrará un poco más en las nuevas funciones de IA que vendrán con los nuevos iPhones, además de destacar las que se revelaron en la WWDC 2025 con la presentación de iOS 26.

Espero que el equipo de Cupertino se centre realmente en las funciones de Apple Intelligence que estarán disponibles para el iPhone 17 nada más sacarlo de la caja, en lugar de aquellas que puedan tener un lanzamiento regional o escalonado. Por supuesto, si tienes un iPhone 16, es casi seguro que podrás ejecutar estas funciones después de una actualización, pero eso no quita que merezca la pena ver un evento de Apple centrado en el iPhone 17.

Teniendo esto en cuenta, TechRadar se encargará de ofrecerte todas las noticias, anuncios y análisis en directo del próximo evento de Apple, y en los días previos, analizaremos los rumores y las filtraciones de última hora. Así que mantente atento.