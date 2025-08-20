4 formas sorprendentes de controlar el tiempo que tus hijos pasan frente a la pantalla del iPhone y el iPad

No sé si existe una edad adecuada para tener un iPhone, pero creo que la mayoría estará de acuerdo en que debería haber diferentes experiencias con los smartphones y en línea según la edad, y esa es realmente la filosofía que subyace a la mayoría de los controles parentales digitales, incluidos los bastante voluminosos que se encuentran en el ecosistema de Apple. Ahora, con iOS 26 —y otras actualizaciones de la plataforma— en el horizonte, ese sistema está listo para una serie de pequeñas pero importantes actualizaciones.

He visto la mayoría de ellas en acción y, en general, creo que pueden ser precisamente la serie de controles de privacidad y seguridad que los padres y, sí, incluso los adolescentes y los niños, han estado buscando.

Hay que reconocer que Apple lleva años ampliando y mejorando su ecosistema de control parental. Tanto es así que muchos padres solo conocen superficialmente su amplia plataforma de controles.

Cabe destacar que si identificas un nuevo dispositivo, como un iPhone o un iPad, como destinado a un niño o adolescente, muchos de los controles, como las restricciones de contenido web, las restricciones de aplicaciones (solo aplicaciones con clasificación 4+), las alertas de distancia de la pantalla y los filtros de mensajes que difuminan automáticamente las partes inapropiadas, funcionarán de forma automática.

Sin embargo, hay cambios de seguridad clave que puedes habilitar cuando Apple lance versiones públicas de sus actualizaciones del sistema operativo para el iPhone, el iPad y el Mac.

La edad adecuada

El iPhone y el iPad de tu hijo ya son bastante buenos, según la configuración del control parental, a la hora de gestionar el acceso de tu hijo a aplicaciones adecuadas para su edad, pero Apple va más allá en iOS26, iPadOS26 y macOS 26 (básicamente cualquier plataforma que forme parte de tu plan familiar y que pueda acceder a la App Store).

Las experiencias adecuadas para la edad parecen estar diseñadas para ayudar a evitar que los desarrolladores de aplicaciones proporcionen inadvertidamente contenido inapropiado en sus aplicaciones a sus hijos y adolescentes. Se activa mediante una serie de sencillos mensajes en pantalla que le permiten proporcionar la edad (pero no la fecha de nacimiento) de sus hijos a los desarrolladores.

Con esta información, los desarrolladores pueden garantizar que, independientemente de las aplicaciones que les permita descargar, sus aplicaciones solo proporcionen contenido adecuado para la edad del niño.

Agradezco que haya otro nivel de control: los padres pueden elegir si el rango de edad se comparte «Siempre», si los desarrolladores tienen que «Preguntar primero» o si «Nunca» se comparte. Creo que me gusta más la segunda opción porque es la única que permite al niño elegir si quiere que su rango de edad se comparta con los desarrolladores.

Transmite el mensaje adecuado

Una vez que tu hijo tenga un iPhone y un número de teléfono, es casi seguro que se convertirá en blanco de depredadores. Actualmente, iOS cuenta con una sencilla configuración que te permite bloquear automáticamente los números desconocidos (Filtrar remitentes desconocidos en Ajustes/Aplicaciones/Mensajes). Sin embargo, iOS 26 llevará estas protecciones aún más lejos.

Con iOS 26, tu hijo no podrá añadir a cualquiera a sus contactos y listas de mensajes.

Si tu hijo quiere añadir a un compañero de estudios a los mensajes de su iPhone o iPad, verá una nueva ventana emergente que le permitirá «Pedir a un padre o tutor que apruebe a esta persona».

Si el niño o adolescente selecciona la ventana emergente, aparecerá un mensaje predefinido en el que podrá completar los datos del amigo y añadir un mensaje explicando quién es esa persona. Los padres recibirán una notificación urgente en sus dispositivos con los datos y el mensaje. Podrán elegir entre añadir el contacto, rechazarlo o seleccionar «Ahora no».

Una vez añadido el amigo, tu hijo recibirá un mensaje indicándole que puede llamar o enviar mensajes al nuevo contacto. Por supuesto, puede ser conveniente hacer una pausa en medio de este proceso para charlar en persona con su hijo y asegurarse de que el «compañero de estudios» es realmente otro niño.

Aplicaciones menos limitadas

Los controles parentales de Apple facilitan bastante establecer límites de tiempo e incluso excluir aplicaciones de la vista, de modo que cuando tu hijo busque en la App Store, ni siquiera verá aquellas aplicaciones que no son apropiadas para su edad.

Sin embargo, Apple parece haber reconocido que algunos niños son, bueno, astutos.

Cuando estableces controles de límite de tiempo a nivel de aplicación o incluso de forma global, tu hijo puede solicitar más tiempo con la aplicación. Para aprobar la extensión se requiere el código de acceso de los padres, que pueden introducir de forma remota desde su iPhone o iPad, o en persona si están sentados junto a su hijo. Si el niño ha estado observando a escondidas cómo introduces el código de acceso y lo ha memorizado, podría concederse más tiempo de pantalla.

Con esta pequeña pero útil actualización, los padres recibirán notificaciones cada vez que se utilice su código de acceso.

La excepción

Los padres pueden elegir a qué aplicaciones pueden acceder sus hijos, pero pronto habrá un nuevo botón en la parte superior de las páginas de descripción de las aplicaciones que ofrecerá la posibilidad de solicitar una excepción.

Esa solicitud se envía a los padres, quienes pueden conceder el permiso, lo que activa inmediatamente la opción «Obtener» en una aplicación.

Esto puede resultar útil cuando, por ejemplo, su hijo tiene un proyecto en el que le vendría bien investigar en YouTube. Sin embargo, cuando el proyecto haya terminado, puede revocar la excepción con la misma rapidez, y entonces no solo desaparecerá el acceso en la App Store, sino que la aplicación también desaparecerá del dispositivo de su hijo.

Este es un nivel de control con el que estoy de acuerdo.