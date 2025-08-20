Según una nueva filtración, el iPhone 17e podría incorporar estas tres mejoras, entre ellas la muy útil Dynamic Island

Según se informa, el iPhone 17e tendrá un Dynamic Island en lugar de una muesca

También podría tener un nuevo chipset y un nuevo diseño

Sin embargo, es posible que muchas de sus otras especificaciones permanezcan sin cambios

El iPhone 17e parece que podría suponer un gran avance con respecto al iPhone 16e, y la principal novedad podría ser la Dynamic Island.

Así lo afirma la prestigiosa fuente Digital Chat Station (a través de GSMArena), lo que significaría que desaparecería la muesca, alineando el diseño frontal con el de los últimos iPhone.

La misma fuente también afirma que el iPhone 17e tendrá un chip A19, lo que probablemente significaría el mismo chip que el iPhone 17, pero dice que volverá a tener una pantalla de 6,1 pulgadas y 60 Hz, una única cámara trasera de 48MP y una cámara frontal de 12MP con Face ID.

Es una pena, teniendo en cuenta que muchos teléfonos Android de gama media, incluidos los principales rivales del iPhone «e» como el Samsung Galaxy S24 FE y el Google Pixel 9a, tienen varias cámaras traseras y pantallas de 120 Hz. Por lo tanto, es posible que este siga siendo un teléfono algo comprometido y difícil de vender, incluso a un precio que probablemente sea bastante más bajo que el de otros modelos de iPhone 17.

Un nuevo e intrigante diseño

iPhone 17e (Image credit: Majin Bu)

Sin embargo, curiosamente, Digital Chat Station también parece afirmar (según una traducción automática) que el iPhone 17e recibirá una tercera actualización en forma de nuevo diseño. No está claro a qué se refieren con eso, ya que el cambio a Dynamic Island sin duda sería una novedad, pero parece que se trata de un punto aparte que están planteando, lo que sugiere otros cambios.

Esperamos que el resto de la serie iPhone 17 adopte un nuevo diseño de cámara similar al de Pixel, por lo que es posible que esto sea a lo que se refiere la fuente, en cuyo caso el iPhone 17e podría parecerse mucho al iPhone 17 Air —que también se espera que tenga una sola cámara trasera— desde la parte posterior.

Alternativamente, podrían estar refiriéndose a la incorporación de un botón de control de la cámara, que está presente en la línea principal del iPhone 16 pero ausente en el iPhone 16e, pero eso es solo una especulación.

Es posible que no sepamos con certeza qué características tendrá o no tendrá el iPhone 17e hasta dentro de un tiempo, ya que la única filtración sobre la fecha de lanzamiento apunta a mayo del año que viene. Pero si no te importa demasiado tener varias cámaras traseras o una alta frecuencia de actualización de la pantalla, entonces puede que merezca la pena esperar al iPhone 17e.