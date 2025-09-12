iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max: precio, nuevo diseño y todo lo que necesitas saber

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max ya son oficiales, tras haber sido presentados por Apple en su evento de lanzamiento cargado de novedades de hardware del 9 de septiembre de 2025.

Estos dos nuevos teléfonos son, sin duda, los modelos premium de la gama iPhone 17 (que también incluye el iPhone 17 estándar y el ultrafino iPhone Air), y están llamados a encabezar nuestro ranking de los mejores iPhone. Pero, ¿qué es lo que los hace tan especiales?

En esta guía hemos reunido algunas de las principales mejoras que estrenan el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max: desde sus nuevos chips y el hardware de sus cámaras hasta unos diseños refrescantemente diferentes.

Mejoras clave

Nuevo módulo de cámara que ocupa todo el ancho

Nuevo diseño "unibody" de aluminio cepillado

Refrigeración por cámara de vapor

Cámara teleobjetivo de 48MP

Cámara frontal de 18MP

Chip A19 Pro

Módem N1 fabricado por Apple

Módem C1X de segunda generación

Pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas, respectivamente

Mayor brillo máximo de 3000 nits en ambos modelos

El iPhone 17 Pro Max presume de la “mejor autonomía jamás vista en un iPhone"

Los modelos solo con eSIM incorporan baterías ligeramente más grandes

Nuevos colores: Plata, Azul oscuro y Naranja cósmico

El iPhone 17 Pro parte de 1.319€ con 256GB de almacenamiento

El iPhone 17 Pro Max parte de 1.469€ con 256GB de almacenamiento

Nueva capacidad de 2TB para el iPhone 17 Pro Max

Se puede reservar desde el 12 de septiembre y los envíos comienzan el 19 de septiembre

Nuevo diseño

El iPhone 17 Pro en Plata, Naranja Cósmico y Azul Oscuro (Image credit: Apple)

La mejora más evidente, o al menos el cambio más notorio, en los iPhone de gama Pro de Apple es su nuevo diseño. Tanto el iPhone 17 Pro como el iPhone 17 Pro Max lucen un gran bloque de cámaras que se extiende horizontalmente a lo largo de la parte trasera, al que Apple ha bautizado como “plataforma de cámara de ancho completo”.

Se trata de un cambio notable respecto al bloque cuadrado situado en la esquina que ha caracterizado a todos los iPhone Pro desde el iPhone 11 Pro (aunque conviene señalar que las cámaras siguen estando dispuestas en la misma orientación triangular).

Así pues, queda claro que el iPhone 17 Pro necesitaba un lavado de cara, pero este nuevo y más grande bloque de cámaras también tiene una finalidad práctica: albergar sensores de mayor tamaño y una tecnología de imagen más avanzada (sobre lo que hablaremos más adelante).

Además, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max cuentan con un diseño de cuerpo único (lo que se conoce como "unibody") de aluminio cepillado, mientras que el iPhone 16 Pro y el iPhone 15 Pro utilizaban un marco de titanio.

Apple ha realizado este cambio para ofrecer “el mejor rendimiento térmico jamás visto en un iPhone”, y la tecnología Ceramic Shield de la compañía ahora protege tanto la parte delantera como la trasera de su iPhone insignia.

Teleobjetivo de 48MP

(Image credit: Apple)

Tanto el iPhone 17 Pro como el iPhone 17 Pro Max incorporan una cámara teleobjetivo de 48MP con zoom óptico de 8x. Sí, has leído bien: un zoom óptico de 8x.

Esto es importante por dos razones. Primero, supone una gran mejora respecto al iPhone 15 Pro y al iPhone 16 Pro, que contaban con cámaras telefoto de 12MP con capacidades de zoom óptico de 3x y 5x, respectivamente.

Segundo, esta nueva cámara teleobjetivo acerca al iPhone 17 Pro a su mayor competidor, el Samsung Galaxy S25 Ultra, que presume de un sensor telefoto de 50MP con zoom óptico de 5x, e incluso en algunos aspectos lo supera.

El zoom óptico produce imágenes de mayor calidad que el zoom digital porque mueve físicamente los elementos de la lente para ampliar el sujeto, en lugar de recortar y agrandar la imagen. Las opciones de zoom óptico en el iPhone 17 Pro incluyen 4x a 100mm y 8x a 200mm, lo que significa que el teléfono puede ampliar un sujeto hasta ocho veces su tamaño original.

Por otro lado, Apple también ha mejorado la cámara frontal de ambos modelos Pro, pasando de 12MP a 18MP, y ha añadido compatibilidad con Center Stage. Ambos teléfonos admiten ProRes RAW, Log 2 y sincronización de vídeo con genlock.

En otras palabras, tanto el iPhone 17 Pro como el iPhone 17 Pro Max tienen asegurado un puesto en nuestra lista de los móviles con mejores cámaras.

Refrigeración por cámara de vapor

(Image credit: Apple)

La primera mejora interna del iPhone 17 Pro y del iPhone 17 Pro Max es la incorporación de una cámara de vapor, algo que los mejores móviles Android (incluidos el Galaxy S25 Ultra y el Google Pixel 10 Pro) ya tenían desde hace tiempo.

Una cámara de vapor es, básicamente, una cámara metálica rellena de líquido que se convierte en vapor cuando se calienta. Ese vapor se disipa después por la superficie de la cámara, extrayendo el calor de componentes internos como el procesador.

Cuando un teléfono se calienta demasiado, su rendimiento suele reducirse para ayudar a enfriarlo, pero con la refrigeración por cámara de vapor, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max deberían mantenerse fríos durante más tiempo que sus predecesores.

Chip A19 Pro

(Image credit: Apple)

Tal y como era de esperar, Apple ha equipado a sus nuevos iPhone de gama Pro con su nuevo chip móvil: el A19 Pro.

El nuevo cerebro de los iPhone cuenta con una CPU de seis núcleos, una GPU de seis núcleos y es “aún más rápido y eficiente” que el A18 Pro del iPhone 16 Pro.

Según Apple, gracias a este nuevo A19 Pro tendrás “niveles de computación de MacBook Pro en un iPhone”, y además el iPhone 17 Pro estrena el primer chip WiFi 7 diseñado por la propia Apple, el Apple N1, así como el chip de segunda generación Apple C1X.

Estos últimos deberían permitir una mayor velocidad en AirDrop, menor latencia y conexiones Wi-Fi y 5G más fiables, lo cual, en nuestra opinión, será una mejora más palpable que el aumento de potencia teórica que aporta el propio A19 Pro.

Mejor duración batería que nunca

(Image credit: Future)

Esos cambios de diseño mencionados anteriormente (el módulo de cámaras, el chasis de aluminio y la cámara de vapor) han liberado espacio para una batería más grande en el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Apple no compartió cifras concretas de capacidad, pero prometió que el iPhone 17 Pro Max ofrece “la mayor autonomía de batería de cualquier modelo de iPhone hasta la fecha”, citando hasta 39 horas de reproducción de vídeo por carga completa.

Curiosamente, Apple también confirmó que las versiones solo con eSIM del iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max (como las vendidas en EE UU) contarán con baterías ligeramente más grandes gracias al espacio extra que deja la ausencia de la bandeja física para la tarjeta SIM. Para nosotros, sin embargo, esta pequeña diferencia no supondrá ninguna discrepancia apreciable en la autonomía real entre los modelos vendidos en distintos países.

Precio

Estos son los precios de las distintas variantes del iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max:

Swipe to scroll horizontally Precios del iPhone 17 Pro Almacenamiento Precio 256GB 1.319€ 512GB 1.569€ 1TB 1.819€

Swipe to scroll horizontally Precios del iPhone 17 Pro Max Almacenamiento Precio 256GB 1.469€ 512GB 1.719€ 1TB 1.969€ 2TB 2.469€

Especificaciones comparadas

Aquí tienes una tabla comparativa de las especificaciones de todos los modelos de iPhone 17:

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Peso: 177g 165g 206g 233g Pantalla: 6.3" OLED 6.5" OLED 6.3" OLED 6.9" OLED Resolución: 2622 x 1206 2736 x 1260 2622 x 1206 2868 x 1320 Tasa de refresco: 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Brillo máximo: 3.000 nits 3.000 nits 3.000 nits 3.000 nits Chip: A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Cámaras traseras: 48MP principal (26mm, ƒ/1.6), 48MP ultra gran angular (13 mm, ƒ/2.2) 48MP principal (26mm, ƒ/1.6) 48MP principal (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra gran angular (13 mm, ƒ/2.2), 48MP teleobjetivo (8x zoom óptico) 48MP principal (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra gran angular (13 mm, ƒ/2.2), 48MP teleobjetivo (8x zoom óptico) Cámara frontal: 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) Almacenamiento: 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Colores: Lavanda, verde salvia, azul neblina, blanco, negro Azul cielo, dorado claro, blanco nube, negro espacial Plata, Azul oscuro y Naranja cósmico Plata, Azul oscuro y Naranja cósmico