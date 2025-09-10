Nuevo iPhone Air: precio, diseño, cámara y todo lo que necesitas saber del nuevo iPhone extrafino de Apple

Apple ha presentado el iPhone Air, una versión del iPhone delgada y ligera con una gran pantalla y una sola cámara trasera. Es el iPhone más delgado de la historia y el primer modelo de iPhone de gama alta completamente nuevo en 3 años.

El iPhone Air se anunció junto al iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max durante el evento 'Awe Dropping' de Apple el 9 de septiembre, y sustituye al iPhone 16 Plus en la línea de gama alta.

Aunque es mucho más delgado y ligero que el iPhone 17 Pro Max, el iPhone Air concentra una gran potencia en su fino chasis. Cuenta con el nuevo chip A19 Pro, una pantalla de 6,5 pulgadas con ProMotion y una cámara trasera de 48MP con el botón de disparo capacitivo Control de Cámara.

Apple no suele lanzar un modelo nuevo de iPhone, por lo que la presentación del iPhone Air supone un momento importante para el gigante tecnológico. Sigue leyendo para conocer los aspectos clave que debes saber sobre el iPhone Air.

Vayamos al grano:

Pantalla de 6,5 pulgadas

Grosor de 5,6mm

Chip A19 Pro

Cámara trasera única de 48MP Fusion

Cámara frontal de 18MP con Center Stage

“Batería para todo el día”, según Apple

Chasis de titanio

Ceramic Shield 2 en el cristal delantero y trasero

El iPhone más fino de la historia

El iPhone Air presenta un nuevo diseño, con un módulo de cámara alargado en forma de pastilla y un cuerpo más delgado y ligero. Mide solo 5,6mm de grosor, siendo más delgado que cualquier otro iPhone, incluido el rival Samsung Galaxy S25 Edge.

En cuanto a su aspecto, se sitúa entre el antiguo iPhone 16 Plus y el nuevo iPhone 17 Pro Max, tomando elementos de ambos estilos de diseño. Cuenta con el mismo control de volumen, botón de encendido, botón de Acción y botón de Control de Cámara que el iPhone 17, además de un único puerto USB-C.

El iPhone Air tiene un chasis de titanio y utiliza cristal Ceramic Shield 2 tanto en el frontal como en la parte trasera. Apple afirmó que es “su diseño más resistente hasta la fecha”.

El iPhone Air está disponible en cuatro colores: azul cielo, dorado claro, blanco nube y negro espacial.

Precio y disponibilidad

El iPhone Air parte de los 1.219€ para el modelo con 256GB de almacenamiento, y sube a 1.469 y 1.719€ si quieres 512GB o 1TB de almacenamiento, respectivamente.

En cuanto a precio, se sitúa entre el iPhone 17, que cuesta 959€, y el iPhone 17 Pro, que cuesta 1.319€. Por comparar, el iPhone 16 Plus al que sustituye partía de 1.109€, pero por ese dinero solo contaba con 128GB de almacenamiento.

En cuanto a lo que ofrece por ese precio, el iPhone Air supera al Plus en que cuenta con el más rápido y reciente chip A19 Pro, una pantalla de 6,5 pulgadas y un chasis de titanio, mientras que el iPhone 16 Plus incluye una cámara ultra gran angular adicional, una pantalla más grande de 6,7 pulgadas y probablemente una batería mayor.

Ambos teléfonos tienen una cámara principal de 48MP, el botón de Control de Cámara, el botón de Acción y soporte para Apple Intelligence.

El iPhone Air, al igual que la serie iPhone 17, estará disponible para reservas el 12 de septiembre y en tiendas el 19 de septiembre.

Chipo A19 Pro

El iPhone Air cuenta con el nuevo chip A19 Pro. El A18 Pro ya era uno de los chips más potentes de los iPhone en la memoria reciente, así que estamos deseando ver de lo que es capaz el A19 Pro en nuestras pruebas. Al igual que el resto de la serie iPhone 17, el iPhone Air es compatible con Apple Intelligence, lo que significa que cuenta con al menos 8GB de RAM.

El iPhone Air también incorpora el nuevo chip N1 para Bluetooth y Wi-Fi, así como el módem C1, que se introdujo con el iPhone 16e.

Pantalla 6.5" ProMotion

El iPhone Air tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, situándose entre las 6,3 pulgadas del iPhone 17 y las 6,9 pulgadas del iPhone 17 Pro Max. La pantalla alcanza un brillo máximo de 3.000 nits y está reforzada con la tecnología Ceramic Shield 2 de Apple.

Al igual que el iPhone 17 estándar, el iPhone Air cuenta con una pantalla ProMotion, que permite ajustar la tasa de refresco entre 1Hz y 120Hz según lo que se muestre en pantalla.

Para que quede claro, la tasa (o frecuencia) de refresco indica cuántas veces por segundo se actualiza la imagen en pantalla. Una frecuencia más alta hace que el movimiento y las animaciones se vean más suaves y naturales. Todos los demás teléfonos premium del mercado ya utilizan 120Hz o más, así que era necesario que Apple finalmente se pusiera al día.

Una sola cámara trasera y una cámara selfie mejorada

El iPhone 17 Air viene equipado con una única cámara trasera, que es una cámara gran angular de 48MP con zoom digital de “calidad óptica” 2x.

Además, la cámara frontal se ha actualizado a un sensor de 18MP con sensor cuadrado y Center Stage, lo que permite un rendimiento idéntico tanto si el teléfono se sostiene en horizontal como en vertical.

El nuevo dispositivo también incorpora una versión muy delgada del botón capacitivo de Control de Cámara que debutó en la serie iPhone 16, y ofrece a los usuarios control por hardware del obturador, el zoom y otras opciones.

Esto convierte al iPhone Air en el primer iPhone de gama alta en lanzarse sin una segunda cámara trasera desde el iPhone XR, lanzado en 2018. Normalmente, los iPhones de cámara única son opciones de gama media o económicas, como el iPhone 16e o el iPhone SE, ya descontinuado.

Apple claramente apuesta a que el diseño delgado y ligero del iPhone 17 Air sea un argumento de venta suficiente para que los consumidores prescindan de una segunda cámara. Hoy en día es muy raro que un buque insignia moderno se lance con una sola cámara trasera.

En mi opinión, esto hace que un móvil que en realidad es potente y bueno, tenga un punto en contra tan fuerte que no lo compraría. Pero claro, con más cámaras, ¡a ver quién lo hubiera pagado! Había que recortar costes.

eSIM exclusivamente

El iPhone Air utiliza un diseño exclusivo con eSIM, lo que significa que no usa tarjetas SIM físicas. En otras palabras, no podrás usar tu sim. Apple obligará a los usuarios a registrarse con un operador de manera virtual. Al menos, eso facilita cambiar de compañía o activar planes específicos para viajes.

Parece probable que se haya eliminado la bandeja SIM para dejar más espacio a la batería del iPhone Air. En España, el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max sí que ofrece posibilidad de meter SIM física, pero en EEUU ya eliminaron esa posibilidad por allá por el iPhone 14.

Duración de batería "para todo el día"

Casi todos los rumores sobre el iPhone Air apuntaban a una batería de menor duración, y aunque Apple no lo reconoció durante la presentación, las perspectivas no parecen muy buenas.

Apple suele indicar la autonomía de sus teléfonos en horas de reproducción continua de vídeo, pero para el iPhone Air la única afirmación fue “batería para todo el día”.

Sí vimos también un nuevo cargador MagSafe delgado, y con este acoplado Apple asegura que el iPhone Air alcanza 40 horas de reproducción de vídeo. Está bien, pero no sirve para saber cuánta autonomía tiene el teléfono por sí solo.