Las nuevas filtraciones del iPhone 17 Pro y Pro Max muestran sus componentes internos, una mejora en la cámara y una ranura para tarjetas SIM

Ha aparecido otra tanda de rumores sobre el iPhone 17

Se rumorea que el modelo iPhone 17 Pro Max recibirá una mejora en la cámara

Parece que la ranura para la tarjeta SIM se mantendrá en algunos mercados

En estos momentos hay muchos rumores y filtraciones sobre el iPhone 17, y los últimos que han llamado nuestra atención parecen revelar más detalles sobre los modelos más caros que llegarán el mes que viene: el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

En primer lugar, el informante Majin Bu (a través de GSMArena) ha publicado un par de fotos que supuestamente muestran la ranura para la tarjeta SIM del iPhone 17 Pro. Aunque los iPhone solo admiten eSIM en Estados Unidos, no es así en los mercados internacionales, y parece que tampoco lo será en los teléfonos de 2025.

A continuación, tenemos imágenes que supuestamente muestran el interior del iPhone 17 Pro Max, filtradas por el conocido informante Yeux1122 (vía Wccftech). Podemos ver el mismo diseño de batería recubierta de metal que se utilizó en el iPhone 16 Pro del año pasado, lo que mejora la gestión térmica, y el módulo de cámara más grande del que se había rumoreado anteriormente.

También cabe destacar dos diseños diferentes de forma de batería, que presumiblemente son para iPhones con y sin ranuras físicas para tarjetas SIM. Es una señal de las adaptaciones que Apple tiene que hacer para sus teléfonos en diferentes mercados de todo el mundo.

Actualizaciones de la cámara

iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Quizás la filtración más emocionante de la última tanda proviene de otro informante experimentado, Setsuna Digital (a través de Notebookcheck), que sugiere que el iPhone 17 Pro Max vendrá con la cámara teleobjetivo más potente que hemos visto hasta ahora.

No está claro si eso significa que será la cámara con teleobjetivo más potente de la serie iPhone o de los smartphones en general, pero en cualquier caso se trata de una mejora potencial muy prometedora. El iPhone 16 Pro Max viene equipado con una cámara trasera de triple lente de 48 MP + 48 MP + 12 MP, con zoom óptico de 5x gracias al teleobjetivo.

No sabemos cuánto se mejorarán el zoom óptico o el número de megapíxeles este año, pero ya se ha hablado de un zoom óptico de 8x, lo que es parte del motivo del rediseño de la parte trasera de la carcasa que esperamos. Apple también podría presentar una aplicación de cámara de nivel profesional junto con los nuevos teléfonos.

No tendremos que esperar mucho para ver si estas filtraciones son ciertas: si Apple se ciñe a su calendario habitual, la serie iPhone 17 se anunciará en septiembre, probablemente el martes 9 de septiembre.