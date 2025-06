¿Tienes un iPhone pero aún no tienes iOS 18? Estás en minoría

Antes de la WWDC 2025, Apple comparte las estadísticas de instalación de iOS 18 y iPadOS 18.

Si aún no has instalado iOS 18, estás en el grupo más pequeño, ya que está disponible en el 82 % de los dispositivos elegibles.

Apple no garantiza una cantidad de años para las actualizaciones de software de sus dispositivos.

¿Eres de los que tiene iOS 18 en su iPhone desde que se lanzó en septiembre? ¿O prefieres esperar a que tus amigos o familiares lo prueben primero?

Bueno, independientemente de tu respuesta, iOS 18 de Apple (y iPadOS 18, el sistema operativo para iPad) cumple oficialmente ocho meses. Aunque no es un año, la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2025 de la compañía arranca el lunes 9 de junio con una conferencia inaugural. Esperamos la presentación de la próxima generación de iOS y otras plataformas.

En los días previos a dicho evento, Apple compartirá las cifras finales de uso de iOS 18 y iPadOS 18. Si bien el gigante tecnológico no promete una cantidad específica de años para las actualizaciones de software y las actualizaciones de seguridad, igualmente esenciales, iOS 18 es compatible con hasta iPhone XR/XS, y iPadOS 18 funciona en el iPad de 7.ª generación, iPad mini de 5.ª generación, iPad Pro de 1.ª generación y iPad Air de 1.ª generación.

Se trata de una amplia gama de dispositivos compatibles, y para iOS 18, el 82 % de todos los dispositivos iOS elegibles utilizan la última versión de Apple. En cuanto a los dispositivos elegibles lanzados en los últimos cuatro años, la tasa de instalación es mayor: 88 %. Por otro lado, el 71 % de todos los iPads que pueden ejecutar iPadOS 18 lo tienen instalado, y los iPads lanzados en los últimos cuatro años tienen una tasa de instalación de aproximadamente el 81 %.

(Image credit: Apple)

iOS 18 y iPadOS 18 también supusieron actualizaciones importantes. Por ejemplo, se inició el lanzamiento gradual de Apple Intelligence con iOS 18.1 en octubre de 2024, pero aún no está completo, y la tan esperada Siri con IA sigue retrasada. Puedes usar funciones como Genmoji, Image Playground, Writing Tools e Visual Intelligence en iPhones o iPads compatibles con Apple Intelligence.

Más allá de eso, iOS 18 rompió con la llamada cuadrícula de aplicaciones, permitiéndote colocarlas donde quieras, incluso con espacios entre ellas, en el iPhone y el iPad. También permite ajustar el color o el tono de toda la pantalla de inicio, incluidos los iconos de las aplicaciones. La app Fotos se rediseñó y se le añadió personalización, pero no fue del agrado de todos. Además, Apple finalmente agregó compatibilidad con la mensajería RCS, además de permitir rediseñar el diseño del Centro de Control.

Fue un lanzamiento sólido y considerable para iOS y iPadOS, que incluso recibió actualizaciones menores y actualmente se encuentra en iOS 18.5 y iPadOS 18.5. Muchas de las funciones funcionan en dispositivos desde el iPhone XR, aunque la velocidad general y la duración de la batería pueden variar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Así que, si aún no has actualizado a iOS 18 y tienes un iPhone, las últimas cifras que ha compartido Apple te sitúan en el grupo más pequeño. Esto no es malo, pero es recomendable mantener tu teléfono actualizado más allá de las nuevas funciones, ya que también incluye actualizaciones de privacidad y seguridad.

(Image credit: Apple)

Pero, ¿cómo se compara esto con los teléfonos Android? Como he mencionado antes, Apple no garantiza un plazo, pero se puede ver que se remonta a seis años para los iPhone, ya que el XS se lanzó en 2018.

Samsung ahora garantiza la mayoría de su línea de teléfonos Galaxy con siete años de actualizaciones de software, mientras que los teléfonos Google Pixel reciben cinco años de actualizaciones para el Pixel 6 y modelos anteriores, y esta cifra aumenta a siete años para el Pixel 7 y modelos posteriores. Esto significa que si adquieres un Pixel 9, puedes esperar actualizaciones hasta 2031.

Dependiendo del modelo, Motorola ofrece tres años de actualizaciones importantes del sistema operativo, además de un año adicional de actualizaciones de seguridad. OnePlus ofrece cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad en sus teléfonos insignia homónimos.

Si bien esperamos nuevas versiones de iOS y iPadOS en la WWDC 2025, los rumores no han mencionado que Apple prometa un número específico de años de actualizaciones de software y privacidad. Eso podría suceder, pero creo que la atención se centrará en la tan rumoreada introducción de un diseño similar al Vision Pro para el resto de las plataformas: un diseño limpio y elegante.