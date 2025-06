iOS 19: las 5 actualizaciones más esperadas de la WWDC 2025

iOS 19 -o iOS 26, como se dice que se llamará- parece que podría ser una gran actualización de iOS 18, con rumores que apuntan a un diseño revisado masivamente, entre otros cambios.

Pronto sabremos exactamente qué ofrecerá, ya que se espera que Apple desvele el nuevo software en la WWDC 2025 el 9 de junio, pero antes de eso no puedo evitar desear ciertas cosas.

Así que a continuación, encontrarás cinco de las actualizaciones de iOS 19 que más espero ver en la WWDC 2025 - son una mezcla de cosas que se han rumoreado, y cosas que simplemente me gustarían mucho.

1. Una imagen totalmente nueva

iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Uno de los mayores rumores que hemos escuchado sobre iOS 19 es que podría tener un aspecto drásticamente diferente al de iOS 18.

A juzgar por la información que tenemos hasta ahora, el diseño de la interfaz será más coherente con el de macOS y iPadOS. Pero eso no significa que vaya a imitar esos diseños actuales, sino que podría haber grandes cambios en los tres.

Esto podría incluir un diseño inspirado en el Vision Pro, similar al cristal, y un enfoque en hacer que todo el sistema operativo sea más intuitivo y rápido de navegar.

Todo esto suena muy bien, y teniendo en cuenta que iOS se ha mantenido visualmente igual durante bastante tiempo, podría ser justo lo que el sistema operativo necesita para evitar sentirse anquilosado.

2. Herramientas IA para edición de fotos

iPhone 16 (Image credit: Future)

Aunque Apple ha empezado a incursionar en la inteligencia artificial, las funciones que ha lanzado hasta ahora dejan mucho que desear, siendo sus herramientas de edición de fotos con IA en particular una decepción.

Es imposible que Apple no esté trabajando en mejorarlas, así que es algo que quiero ver en la WWDC de 2025. Idealmente, me gustaría tener capacidades completas de edición de imágenes, incluida la capacidad de mover y eliminar objetos, ampliar fondos, cambiar expresiones faciales y mucho más.

Algo de esto ya está presente en iOS, pero no se maneja muy bien, lo que significa que hay mucho margen de mejora.

Lamentablemente, no soy optimista en cuanto a la aparición de estas mejoras, y un informe sugiere que la keynote de la WWDC 2025 de Apple será una «decepción» en lo que respecta a la IA. Eso no significa que las mejoras no vayan a llegar, pero la mayoría de los grandes proyectos de IA de Apple no llegarán antes de 2026.

3. Una mejora de la IA de Siri

Siri (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Del mismo modo, también me gustaría ver la tan prometida mejora de la IA de Siri. Me refiero a que se parezca mucho más a ChatGPT o Gemini de lo que es actualmente.

Esto la haría más personalizada, conversacional y simplemente mucho más inteligente que la Siri que conocemos y toleramos. Si Apple pudiera mostrarlo en la WWDC de 2025, sería una gran victoria.

Lamentablemente, como ocurre con la mayoría de las herramientas de IA, las filtraciones sugieren que podríamos no tenerlo hasta 2026, lo que no descarta totalmente que Apple haga una demostración temprana, pero significa que es poco probable que forme parte de iOS 19.

4. Mejoras en el seguimiento de la salud y el fitness

(Image credit: Future)

Apple se ha centrado mucho en la salud y la forma física en los últimos años, con el emparejamiento del Apple Watch y el iPhone como una poderosa herramienta para realizar un seguimiento de tu actividad y tus constantes vitales, pero todavía hay margen de mejora.

Muchas aplicaciones de terceros y plataformas rivales tienen muchas más funciones que Apple en este frente, incluido el seguimiento de los niveles de estrés, energía y recuperación, proporcionando información de inteligencia artificial, y mucho más.

Todo esto es teóricamente posible con actualizaciones de software, en lugar de necesitar un nuevo hardware, por lo que me gustaría ver este tipo de cosas desveladas como parte de iOS 19.

Según los informes, Apple está trabajando en una actualización de IA para su aplicación Salud, por lo que al menos parte de lo que quiero probablemente esté en marcha. Pero al igual que el resto de cosas relacionadas con la IA de esta lista, es probable que no estén listas a tiempo para la WWDC o la versión inicial de iOS 19.

5. Un impulso al gaming

Resident Evil 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hubo un tiempo en que parecía que iOS podía convertirse en una plataforma de juegos fuerte. En realidad, hubo un par de momentos.

En primer lugar, en los primeros días, antes de que las tácticas de monetización depredadoras se hicieran con el control, y en segundo lugar, cuando Apple lanzó Apple Arcade, que inicialmente estaba repleto de exclusivos de alta calidad.

Pero los juegos con tácticas de monetización llamativas, como el freemium y el gacha, llegaron a dominar la App Store. Al cabo de un tiempo, Apple dejó de ofrecer tantas exclusivas interesantes en Apple Arcade y se centró más en juegos casuales y versiones modificadas de lanzamientos ya existentes en la App Store.

Como resultado, ahora es difícil recomendar realmente el iPhone como dispositivo de juego, a pesar de toda su potencia. Así que me gustaría ver a Apple hacer un intento concertado para traer más juegos de alta calidad a iOS.

No hay ninguna sugerencia específica de que esto vaya a ocurrir, pero se rumorea que podría incluirse un nuevo centro dedicado a los juegos como parte de iOS 19. Esto en sí mismo suena como que estará diseñado para mostrar títulos y proporcionar un fácil acceso a los juegos, así como «logros en el juego, tablas de clasificación, comunicaciones y otras actividades.»

Así que no significará necesariamente ningún cambio en los tipos de juegos que están disponibles en iOS, pero es posible que como parte de este impulso de juegos Apple también refuerce su oferta de Apple Arcade con algunos lanzamientos interesantes.