Apple podría estar a punto de cambiar la forma de nombrar sus sistemas operativos

Un nuevo informe de Bloomberg afirma que Apple cambiará la forma en que numera sus sistemas operativos

El cambio consistirá en hacer que coincidan con el año, por lo que no sería iOS 19, sino iOS 26

Se dice que esta nueva convención se aplicará también a iPadOS, macOS, watchOS, tvOS y visionOS.

Quedan pocos días para que comience la WWDC 2025 de Apple del 9 de junio, y como era de esperar, los rumores e informes sobre lo que podría anunciar el gigante tecnológico en su keynote (el discurso inaugural) no dejan de sucederse. Dado que se trata de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WorldWide Developers Conference, WWDC), esperamos que el CEO Tim Cook y un montón de ejecutivos nos guíen a través de la próxima generación de plataformas.

Hasta ahora, esperábamos plenamente iOS 19 y iPadOS 19, además de la próxima generación de macOS (con un nombre inspirado en algún lugar emblemático de California), y nuevas versiones de watchOS, tvOS y visionOS, todas subiendo un número en su nomenclatura.

Sin embargo, según Mark Gurman de Bloomberg, Apple podría estar planeando un cambio de estrategia con la nomenclatura, y al parecer, podría abandonar el concepto de nombrar el software por el siguiente número generacional. El informe afirma que en lugar de presentar iOS 19, el sucesor de iOS 18, Apple presentará iOS 26.

(Image credit: Future)

"Los próximos sistemas operativos de Apple se identificarán por el año, en lugar de con un número de versión", dice el informe. Junto con el salto de iOS a 26, parece que Apple podría lanzar iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 y, quizás lo más sorprendente, visionOS 26. Este último sería el salto más significativo, ya que actualmente sólo tenemos visionOS 2, y las Vision Pro en su conjunto sigue siendo un dispositivo bastante reciente.

Parece que el cambio de Apple, al menos como se describe en este informe, tiene por objeto aclarar algunas confusiones y establecer la uniformidad en su marca. Se rumorea que la nueva convención de nomenclatura llegará junto con una actualización de diseño de gran alcance apodada “solárium” que se espera que afecte a cada una de las plataformas de Apple: iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS incluidos.

Nos emociona que vayan a retocar el diseño del software del iPhone y del resto de plataformas para que sea más transparente. Revitalizará la interfaz y hará que toda la experiencia parezca un poco más limpia, al menos eso creemos. Sin embargo, esta nueva convención de nomenclatura resulta un poco más confusa, ya que parece que Apple estaría adoptando un enfoque similar al de los fabricantes de automóviles, nombrando su software para el año siguiente.

Sobre el papel resulta un poco confuso, pero tenemos curiosidad por ver cómo lo explica Apple en el escenario. También podría indicar que la Siri super inteligente potenciada por IA, que tanto se está haciendo de rogar a pesar de ser una de las características más destacadas de Apple Intelligence, podría no aterrizar hasta 2026, aunque eso es realmente una conjetura.

(Image credit: Apple/Future)

Apple no sería la primera compañía en dar un salto de fe con sus convenciones de nomenclatura. Samsung saltó de la familia Galaxy S10 a la Galaxy S20, y Microsoft lo ha intentado durante unos años, para luego volver a los números generacionales.

Sin embargo, la nueva estrategia de nomenclatura para iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS y visionOS no será la única novedad o cambio. Esperamos ese rediseño que ya hemos comentado en todas las plataformas, además de la posibilidad de una aplicación de juegos dedicada para iPhone, iPad y Mac, una aplicación de traducción rediseñada y algunas mejoras en el conjunto de funciones de Apple Intelligence.

Por supuesto, no podemos saber si lo que dice este informe es cierto o no, pero por suerte, es posible que lo averigüemos el 9 de junio en la WWDC 2025. No dudes que aquí en TechRadar estaremos bien atentos para traerte todas las novedades.