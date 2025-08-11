La nueva función Maps de Instagram ha suscitado grandes preocupaciones en materia de privacidad. Te explicamos cómo asegurarte de que está desactivada.

Meta ha anunciado la nueva función Maps de Instagram, lo que ha preocupado a muchos usuarios por su privacidad en línea.

Aunque la nueva función es opcional, esto no ha impedido que los usuarios enfadados compartan sus opiniones en X y Reddit.

Si eres uno de esos usuarios, hay una forma de asegurarte de que la configuración de ubicación está desactivada para el nuevo mapa de Instagram.

Instagram Maps es una de las últimas incorporaciones a la interfaz de la aplicación, y aunque solo ha pasado una semana desde su lanzamiento, no ha causado la mejor impresión entre los usuarios, incluyéndome a mí.

Junto con otras muchas funciones, como la nueva pestaña Amigos en la página Reels, Instagram Maps es una nueva función de la sección Mensajes que te permite compartir tu ubicación en tiempo real con tus amigos. Es muy similar a Snap Maps, que lleva casi ocho años en funcionamiento.

Según el anuncio de Meta, Instagram Maps tiene como objetivo proporcionar «contenido que te ayude a ti y a tus amigos a conectar con el mundo que os rodea», ya sea viendo historias de un concierto en directo o encontrando un lugar de moda para pasar el rato. La empresa ha reiterado que la nueva función es opcional y parece estar desactivada por defecto, pero los usuarios siguen sin estar contentos con ella.

¿Una nueva forma de conectarse o una invasión de la privacidad?

Aunque es obvio que se trata de otro intento de superar a Snapchat como servicio de mensajería líder entre los usuarios más jóvenes, no ha funcionado bien a favor de Instagram. La principal preocupación es el aumento del riesgo para la seguridad de los usuarios, especialmente en lo que se refiere al acoso.

Reddit ha sido un punto caliente para que la gente descargara su ira (véase más abajo), y un usuario publicó: «Me pregunto a cuántos asesinatos contribuirá esto».

Pero, ¿en qué se diferencia esto de Snap Maps?, te preguntarás. Bueno, la principal diferencia que se suele señalar es que Snapchat es una aplicación más personal, mientras que Instagram no lo es.

En el caso de Snapchat, el proceso para añadir amigos es más discreto, ya que, en la mayoría de los casos, hay que introducir nombres de usuario específicos para añadir a otras personas. Aunque existe la función «Buscar amigos» y una barra de búsqueda, tu solicitud debe ser aprobada por otro usuario antes de que podáis empezar a enviaros mensajes.

En cuanto a Instagram, tener una cuenta privada significa que puedes elegir quién te sigue, pero aquellos que tienen una cuenta pública pueden ser seguidos por cualquiera. La función de búsqueda también facilita encontrar personas a las que seguir y muestra la cuenta completa del usuario si es pública, algo que Snapchat no hace.

Cómo asegurarse de que Instagram Maps está desactivado

Tanto si eres usuario de iOS como de Android, hay una forma de asegurarte de que tu ubicación quede oculta en la nueva función de mapas de Instagram. Como ya se ha mencionado, la función es opcional y está desactivada por defecto, pero aquí te explicamos cómo puedes asegurarte de que quede desactivada por completo.

Abre la aplicación de Instagram y ve a la pestaña Mensajes, donde encontrarás el mapa en la parte superior de tu bandeja de entrada. Tócalo y, a continuación, selecciona el icono de configuración en la parte superior derecha, que te mostrará diferentes opciones para compartir la ubicación. Selecciona la opción marcada como «Nadie» y, a continuación, toca el botón Actualizar para guardar los cambios.