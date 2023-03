ChatGPT explicado: todo lo que necesitas saber sobre el chatbot de IA

ChatGPT se ha convertido rápidamente en uno de los lanzamientos tecnológicos más importantes desde el iPhone original de Apple en el 2007. El chatbot es ahora la aplicación de consumo de más rápido crecimiento de la historia, con 100 millones de usuarios en sólo dos meses, pero también es una IA que cambia de forma rápidamente, lo que puede hacer que sea confuso y abrumador.

Por eso hemos elaborado esta guía, que actualizamos periódicamente, para responder a todas tus preguntas sobre ChatGPT. ¿Para qué sirve exactamente? ¿Qué significa ChatGPT? ¿Y cuándo llegará el GPT de nueva generación? A continuación respondemos a todas estas preguntas y a muchas más. Y no, no hemos usado ChatGPT para responderlas.

En esta guía, cubriremos principalmente el modelo ChatGPT de OpenAI, lanzado en noviembre del 2022. Desde entonces, ChatGPT ha desencadenado una carrera armamentística de IA, con Microsoft utilizando una forma del chatbot en su nuevo motor de búsqueda Bing y en el navegador Microsoft Edge. Google también ha respondido rápidamente anunciando un chatbot, descrito provisionalmente como un "servicio experimental de IA conversacional", llamado Google Bard.

Estos serán sólo el principio de los rivales y versiones de ChatGPT, ya que OpenAI está ofreciendo una API (o interfaz de programación de aplicaciones) para que los desarrolladores incorporen sus habilidades a otros programas. De hecho, Snapchat acaba de anunciar un chatbot "llamado My AI" que funciona con la última versión de la tecnología de OpenAI.

De momento, aquí están explicados todos los aspectos básicos de ChatGPT, junto con nuestras ideas sobre hacia dónde se dirige el chatbot de IA en un futuro próximo.

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT es un bot de conversación de inteligencia artificial basado en una familia de grandes modelos lingüísticos (LLM) denominados GPT-3. Estos modelos pueden entender y generar respuestas similares a las de los humanos, ya que han sido entrenados con grandes cantidades de datos.

Por ejemplo, el modelo GPT-3.5 más reciente de ChatGPT se entrenó con 570GB de datos de texto de Internet, que según OpenAI incluían libros, artículos, páginas web e incluso redes sociales. Como se ha entrenado con cientos de miles de millones de palabras, ChatGPT puede crear respuestas que le hacen parecer, en sus propias palabras, "un robot amistoso e inteligente".

(Image credit: ChatGPT)

Esta capacidad de producir respuestas similares a las humanas, y con frecuencia precisas, a una amplia gama de preguntas es la razón por la que ChatGPT se convirtió en la aplicación de más rápido crecimiento de todos los tiempos, alcanzando los 100 millones de usuarios en sólo dos meses. El hecho de que también pueda generar ensayos, artículos y poesía no ha hecho sino aumentar su atractivo (y la polémica, en ámbitos como la educación).

Pero los primeros usuarios también han revelado algunas de las limitaciones de ChatGPT. OpenAI afirma que sus respuestas "pueden ser inexactas, falsas o engañosas en ocasiones". El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, también admitió en diciembre del 2022 que el chatbot de IA es "increíblemente limitado" y que "es un error confiar en él para algo importante ahora mismo". Pero el mundo se lo está pasando en grande explorando y jugando con ChatGPT y, a pesar de la llegada de una versión de pago de ChatGPT Plus, todavía se puede utilizar de forma gratuita (opens in new tab).

¿Qué significa ChatGPT?

ChatGPT son las siglas de "Chat Generative Pre-trained Transformer". Veamos cada una de estas palabras por separado.

"Chat" se refiere, naturalmente, a la interfaz de conversación que OpenAI ha creado para su modelo de lenguaje GPT. La segunda y la tercera palabra indican que el modelo se ha creado mediante "preentrenamiento generativo", lo que significa que se ha entrenado con grandes cantidades de datos de texto para predecir la siguiente palabra de una secuencia determinada.

Ilustración del documento de investigación de Google de 2017 sobre la arquitectura Transformer, en la que se basa ChatGPT. (Image credit: Google)

Por último, está la arquitectura "transformer", el tipo de red neuronal en el que se basa ChatGPT. Curiosamente, esta arquitectura transformadora fue desarrollada por investigadores de Google (opens in new tab) en el 2017 y es especialmente adecuada para tareas de procesamiento del lenguaje natural, como responder preguntas o generar texto.

Google no dudó en señalar su papel en el desarrollo de la tecnología durante el anuncio de Google Bard. Pero ChatGPT fue el chatbot de IA que generalizó el concepto, lo que le valió otra inversión multimillonaria de Microsoft, que dijo que era tan importante como la invención del PC e internet.

¿Cuándo se lanzó ChatGPT?

ChatGPT se lanzó como "avance de investigación" el 30 de noviembre de 2022. En un blog (opens in new tab), OpenAI declaró que "hemos entrenado un modelo llamado ChatGPT que interactúa de forma conversacional".

La interfaz era, como ahora, un simple cuadro de texto que permitía a los usuarios responder a preguntas de seguimiento. OpenAI afirmó que el formato de diálogo, que ya se puede ver en el nuevo buscador Bing, permite a ChatGPT "admitir sus errores, cuestionar premisas incorrectas y rechazar peticiones inapropiadas".

(Image credit: OpenAI)

ChatGPT se basa en un modelo de lenguaje de la serie GPT-3.5, que OpenAI dice que terminó su entrenamiento a principios del 2022. Sin embargo, OpenAI también había lanzado anteriormente modelos GPT anteriores de forma limitada: su modelo de lenguaje GPT-2, por ejemplo, se anunció en febrero del 2019 (opens in new tab), pero la empresa dijo que no lanzaría el modelo completamente entrenado "debido a nuestra preocupación por las aplicaciones maliciosas de la tecnología".

OpenAI también lanzó un modelo más grande y más capaz, llamado GPT-3, en junio de 2020. Pero fue la llegada completa de ChatGPT en noviembre del 2022 lo que hizo que la tecnología irrumpiera en la corriente principal.

¿Cuánto cuesta ChatGPT?

ChatGPT sigue siendo gratuito, pero ahora también tiene un nivel de pago. Tras los crecientes rumores sobre un nivel profesional de ChatGPT, OpenAI anunció en febrero la introducción de un "plan piloto de suscripción" llamado ChatGPT Plus. Una semana más tarde, puso la suscripción a disposición del resto del mundo.

ChatGPT Plus cuesta 22,60€ y ofrece algunas ventajas con respecto a la versión gratuita. Promete darte acceso completo a ChatGPT incluso en horas punta, que es cuando verás con frecuencia los mensajes "ChatGPT está ahora mismo al máximo de su capacidad" durante los periodos de alta actividad.

(Image credit: OpenAI)

OpenAI dice que los suscriptores de ChatGPT Plus también tienen "tiempos de respuesta más rápidos", lo que significa que deberías obtener respuestas unas tres veces más rápido que en la versión gratuita (aunque ésta no se queda atrás). Y la última ventaja es el "acceso prioritario a nuevas funciones y mejoras", como el modo experimental "Turbo", que aumenta aún más los tiempos de respuesta.

No está claro cuánto tiempo mantendrá OpenAI su nivel gratuito ChatGPT, pero las señales actuales son prometedoras. La compañía afirma que "amamos a nuestros usuarios gratuitos y seguiremos ofreciendo acceso gratuito a ChatGPT". En este momento, la suscripción está aparentemente ayudando a mantener el acceso gratuito a ChatGPT. Si eso es algo que seguirá así a largo plazo, habrá que verlo.

¿Cómo funciona ChatGPT?

ChatGPT se ha creado con un objetivo principal: predecir la siguiente palabra de una frase basándose en lo que suele ocurrir en los gigabytes de datos de texto con los que se ha entrenado.

Una vez que le haces una pregunta a ChatGPT, ésta pasa por el modelo de IA y el chatbot produce una respuesta basada en la información que le has dado y cómo encaja en su gran cantidad de datos de entrenamiento. Es durante este entrenamiento cuando ChatGPT ha aprendido qué palabra, o secuencia de palabras, suele seguir a la última en un contexto determinado.

Si quieres profundizar en este proceso, te recomendamos que dediques unas horas a leer esta entrada del blog de Stephen Wolfram (opens in new tab) (creador del motor de búsqueda Wolfram Alpha), que se adentra en los entresijos de los "grandes modelos lingüísticos" como ChatGPT.

¿Lo quieres más resumido? ¿ChatGPT funciona gracias a una combinación de algoritmos de aprendizaje profundo, una pizca de procesamiento del lenguaje natural y una generosa dosis de preentrenamiento generativo, que se combinan para ayudarle a producir respuestas a preguntas de texto que parecen humanas. Incluso si todo lo que ha sido entrenado para hacer es rellenar la siguiente palabra, basándose en su experiencia de ser el lector más voraz del mundo.

¿Para qué puedes usar ChatGPT?

ChatGPT se ha entrenado con una gran cantidad de textos que cubren una amplia gama de temas, por lo que sus posibilidades son casi infinitas. Pero en sus primeros días, los usuarios han descubierto varias formas especialmente útiles de utilizar el asistente de IA.

A grandes rasgos, se pueden dividir en tareas de lenguaje natural y ayuda a la codificación. En nuestra guía de seis formas interesantes de utilizar ChatGPT, mostramos cómo puedes utilizarlo para redactar cartas, escribir poesía y crear (o adaptar) ficción. Dicho esto, aún tiene sus limitaciones, como pudimos comprobar cuando ChatGPT nos mostró lo lejos que está de escribir una película de éxito.

Sin embargo, eso no ha impedido que los autores que se autopublican adopten esta tecnología. Los foros de YouTube y Reddit están repletos de tutoriales sobre cómo escribir una novela utilizando la tecnología de IA, y la tienda Kindle de Amazon ya está a punto de llenarse de libros escritos con ChatGPT.

(Image credit: MagicSlides)

Otras tareas lingüísticas que le gustan a ChatGPT son las traducciones, ayudarte a aprender nuevos idiomas (cuidado, Duolingo), generar descripciones de puestos de trabajo y crear menús de comidas. Sólo tienes que decirle los ingredientes que tienes y el número de personas a las que tienes que servir, y te dará unas ideas impresionantes.

Pero ChatGPT también es capaz de realizar tareas de codificación y productividad. En el primer caso, su capacidad para crear código a partir del habla natural lo convierte en un poderoso aliado tanto para los programadores noveles como para los experimentados que no están familiarizados con un lenguaje concreto o quieren solucionar problemas de código existente. Por desgracia, también existe la posibilidad de que se utilice indebidamente para crear correos electrónicos maliciosos y malware.

También tenemos muchas ganas de verlo integrado con algunos de nuestros programas favoritos en la nube y las mejores herramientas de productividad. Hay varias formas en las que ChatGPT podría transformar Microsoft Office, y alguien ya ha creado un ingenioso complemento de ChatGPT para Google Slides. Microsoft también ha anunciado que la tecnología de IA se integrará en Skype, donde podrá elaborar resúmenes de reuniones o hacer sugerencias basadas en preguntas que surjan en el chat de grupo.

¿Tiene ChatGPT una app?

ChatGPT no tiene actualmente una aplicación oficial, pero eso no significa que no puedas utilizar la tecnología de IA en tu móvil. Microsoft ha lanzado nuevas aplicaciones de Bing y Edge para Android e iOS que te dan acceso a sus nuevos modos de ChatGPT, e incluso son compatibles con la búsqueda por voz.

La ayuda de la IA también ha llegado a las redes sociales. Snapchat ha anunciado un nuevo compañero ChatGPT llamado "My AI", diseñado para ayudarte en todo, desde diseñar recetas para la cena hasta escribir haikus. Se basa en el último modelo GPT-3.5 de OpenAI y es una "función experimental" que actualmente está restringida a los suscriptores de Snapchat Plus.

(Image credit: Snap)

La llegada de una nueva API ChatGPT para empresas significa que pronto veremos una explosión de aplicaciones creadas en torno al chatbot de IA. Se están preparando aplicaciones basadas en ChatGPT de empresas como Shopify (y su aplicación Shop) e Instacart. La aplicación de citas OKCupid también ha empezado a experimentar con preguntas (opens in new tab) dentro de la aplicación creadas por el chatbot de OpenAI.

¿Qué es ChatGPT 4?

El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, ha confirmado que está trabajando en un sucesor del modelo de lenguaje GPT-3.5 utilizado para crear ChatGPT, y según el New York Times (opens in new tab) se trata de GPT-4.

A pesar del enorme número de rumores que se arremolinan en torno a GPT-4, hay muy poca información confirmada que describa sus posibles potencias o su fecha de lanzamiento. Algunos de los primeros rumores sugerían que la GPT-4 podría llegar incluso en los primeros meses del 2023, pero citas más recientes de Sam Altman sugieren que eso podría ser optimista.

Por ejemplo, en una entrevista concedida a StrictlyVC (opens in new tab) en febrero, el CEO de OpenAI dijo en respuesta a una pregunta sobre GPT-4 que "en general vamos a lanzar la tecnología mucho más despacio de lo que a la gente le gustaría".

También añadió que "la gente está pidiendo a gritos que la decepcionemos y así será. El bombo es como... No tenemos una AGI real y eso es más o menos lo que se espera de nosotros". Dicho esto, rumores de la talla del New York Times (opens in new tab) han sugerido que el nuevo motor de búsqueda Bing de Microsoft se basa en realidad en una versión de GPT-4.

Aunque es poco probable que GPT-4 aporte algo tan drástico como gráficos o visuales al chatbot de sólo texto, se espera que mejore las ya impresionantes habilidades del actual ChatGPT en áreas como la codificación. Actualizaremos este artículo en cuanto tengamos más noticias oficiales sobre la nueva tecnología ChatGPT.