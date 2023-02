Las nuevas aplicaciones de Bing para Android y iPhone te permiten hablar con su cerebro ChatGPT con IA

El renovado motor de búsqueda Bing de Microsoft, basado en ChatGPT, evoluciona rápidamente: ahora ha dado el salto a los móviles Android e iOS con nuevas aplicaciones móviles que también ofrecen búsqueda por voz.

Las nuevas aplicaciones, que están disponibles desde el 22 de febrero, llegan por primera vez a nuestros teléfonos las nuevas funciones de chat con inteligencia artificial de Bing. Si ya tienes acceso al nuevo Bing, podrás ejecutar su asistente de chat pulsando el icono de Bing en la parte inferior de la pantalla. Si todavía no tienes acceso, deberás apuntarte a la cola (aquí te explicamos cómo hacerlo) (opens in new tab).

Pero el verdadero cambio, y un presagio del futuro de la búsqueda por IA, es la incorporación de la búsqueda por voz a la experiencia móvil de Bing, que según Microsoft (opens in new tab) es una de las "funciones más solicitadas" por la comunidad de usuarios.

Esto significa que podrás hablar con su cerebro impulsado por ChatGPT de una manera más informal que la versión de escritorio, preguntándole sobre trivialidades o posibles opciones para cenar.

No contenta con estas nuevas funciones, Microsoft también pondrá el nuevo Bing a disposición de los usuarios en la página de inicio de la aplicación móvil Microsoft Edge, y ha lanzado una preview mundial de lo que denomina "Bing para Skype, apoyado en Inteligencia Artificial".

Esto te permitirá añadir a Bing a tu grupo de Skype, como si fuera otro contacto de Skype, y hacerle preguntas para que las vea todo el grupo. Microsoft dice que esto podría ser especialmente útil para organizar viajes, en los que puedes hacer que Bing te informe de las previsiones meteorológicas y de lo que está ocurriendo en los destinos de viaje durante tu visita.

Microsoft dice que puedes elegir si quieres que tus respuestas se proporcionen en viñetas, texto o una respuesta más simplificada. Si tienes un chat de grupo multilingüe, también puede traducir sus respuestas a más de 100 idiomas. Naturalmente, Microsoft dice que llevará estas habilidades "en el futuro a otras aplicaciones de comunicación, como Teams".

El “copiloto” de Microsoft despliega sus alas

(Image credit: Microsoft)

Las nuevas aplicaciones móviles Bing y Edge de Microsoft, junto con su nuevo Skype con ChatGPT, demuestran que el verdadero poder de los chatbots de IA es verlos integrados en las aplicaciones existentes, así como en los asistentes de voz.

En las dos semanas que han transcurrido desde que Microsoft lanzó su nueva versión de Bing para ordenadores, ya hemos visto la potencia y las considerables limitaciones de combinar el chat de IA con los motores de búsqueda.

Lanzar Bing con ChatGPT en iPhones y Android podría ser una mala idea, dado que la tecnología aún está en fase de prueba, lo que puede resultar en que se le olviden o se invente ciertas cosas o que se vuelva un poco agresiva.

Dado que, como afirma Microsoft, el 64% de las búsquedas se realizan en móviles, es probable que estas nuevas aplicaciones no hagan sino ampliar aún más los límites de su tecnología basada en IA. Aun así, la reciente introducción de limitadores para mantener las conversaciones con Bing limitadas a cinco respuestas (opens in new tab) por chat, podría ayudar a mejorar la experiencia, y es de suponer que así será también en sus aplicaciones móviles.

Microsoft también se está adelantando a Google en la incorporación de estas funciones de inteligencia artificial a su software. Esto presiona a Google para que añada funciones similares a sus servicios.

También estamos deseando ver qué tal funciona ChatGPT con la búsqueda por voz: si la experiencia es buena, es un buen augurio para un futuro en el que Alexa y Siri (conectadas a herramientas similares potenciadas por IA) cumplan realmente su promesa inicial y se conviertan en algo bueno.