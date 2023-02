Cómo usar el nuevo Bing potenciado por ChatGPT para chatear con la inteligencia artificial

Pasos rápidos

Ve a la página web Bing.com (opens in new tab)

Pincha arriba a la izquierda en la opción que pone "Chat"

Si todavía no tienes acceso al nuevo Bing, tendrás que unirte a la lista de espera

Si utilizas la aplicación Bing y estableces Bing como motor de búsqueda predeterminado de tu PC, podrás acceder al nuevo Bing más rápidamente (según Microsoft).

Parece que Microsoft ha hecho lo imposible: por fin ha conseguido que nos interesemos por su buscador Bing, ya que ha lanzado una nueva versión que cuenta con la IA de ChatGPT. Ahora la gran pregunta es: ¿cómo se utiliza ese chat con la inteligencia artificial?

La integración de ChatGPT en Bing parece que mejorará en gran medida los resultados de tus búsquedas: en vez de ofrecerte simplemente una larga lista de enlaces a páginas web que podrían ayudarte, Bing podrá chatear contigo y ofrecerte respuestas más detalladas que respondan directamente a tus preguntas.

Por desgracia, es posible que no puedas utilizarlo de forma inmediata, ya que primero tienes que tener acceso al "nuevo Bing". A continuación te explicamos cómo comprobar si puedes utilizar la nueva función de chat de Bing, y cómo apuntarte a la lista de espera si no puedes.

Cómo usar el nuevo Bing con chat IA

Abre tu navegador de Internet y ve a la página web Bing.com (opens in new tab) .

Una vez en la página de inicio de Bing, pincha en "Chat". Está en la parte superior izquierda de la página, junto con otras opciones como vídeos, imágenes, mapas, etc.

Si ya tienes acceso al nuevo Bing, ya podrás empezar a pedir ayuda a la IA para realizar diversas tareas. Si aún no eres usuario del nuevo Bing, aparecerá una ventana que te dirá: "El modo Chat sólo está disponible cuando tienes acceso al nuevo Bing". Para obtener acceso, deberás pulsar el botón "Unirse a la lista de espera", o "Más información" si quieres conocer mejor el servicio antes de registrarte.

Si aún no eres usuario del nuevo Bing, aparecerá una ventana que te dirá: "El modo Chat sólo está disponible cuando tienes acceso al nuevo Bing". Para obtener acceso, deberás pulsar el botón "Unirse a la lista de espera", o "Más información" si quieres conocer mejor el servicio antes de registrarte. Si le pinchas a la opción de unirte a la lista de espera, te pedirá que inicies sesión con tu cuenta de Microsoft , o si no tienes una, podrás crear una cuenta nueva. Una vez hagas esto te habrás unido a la lista de espera. Ahora sólo te queda esperar a que Microsoft te dé acceso.

, o si no tienes una, podrás crear una cuenta nueva. Una vez hagas esto te habrás unido a la lista de espera. Ahora sólo te queda esperar a que Microsoft te dé acceso. También puedes descargar la aplicación de Bing para el móvil (opens in new tab) y establecer Bing como el motor de búsqueda predeterminado en tu ordenador, si quieres que te den acceso más rápido, o tal y como dice Microsoft (opens in new tab) si quieres "adelantarte en la cola" (aunque ninguna de estas opciones te da acceso instantáneo).

Como ya hemos mencionado, la principal ventaja de la herramienta de Chat es que, en lugar de limitarse a darte una lista de enlaces a páginas web, la IA te dará la información de una forma más digerible y, al chatear más con Bing, podrás afinar sus resultados para obtener exactamente lo que necesitas.

En uno de los ejemplos que ofrece Microsoft (que puedes ver aquí encima), a través del chat puedes pedir a Bing que cree un menú de tres platos para seis personas que no comen frutos secos ni marisco. En respuesta, Bing ofrece algunas recetas de entrantes, platos principales y postres que se ajustan a tus especificaciones. A continuación, puedes conseguir enlaces a las recetas o afinar las opciones. Tal y como se ve en el ejemplo, puedes decirle que tienes un ingrediente concreto que quieres utilizar, y Bing te ofrecerá una nueva respuesta más ajustada. También puedes decir cosas como que quieres que el postre sea rápido y fácil de hacer.

Suponemos que Chat no será perfecto desde el primer día, al fin y al cabo, por muy impresionantes que sean las herramientas de IA, siguen cometiendo muchos errores, pero esta nueva y emocionante opción tiene el potencial de cambiar el modo en el que usamos los motores de búsqueda. Por otro lado, Google también acaba de anunciar su propio chat con inteligencia artificial, se llama Google Bard (opens in new tab)y será lanzado al público en las próximas semanas. Falta por ver quién ha implementado mejor esta nueva herramienta: Microsoft o Google.