5 formas en las que ChatGPT podría transformar Microsoft Office y facilitarnos la vida

Microsoft ha afirmado recientemente que el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas será tan grande como el de los ordenadores e Internet; algo que cabría esperar de una empresa que acaba de invertir miles de millones de dólares en OpenAI, desarrollador de ChatGPT.

Sin embargo, Microsoft no es el único que hace estas afirmaciones, y las capacidades de ChatGPT, que incluyen la generación avanzada de textos y la respuesta a preguntas, son potencialmente transformadoras. Pero, ¿cómo pueden cambiar exactamente las herramientas de IA y aprendizaje automático las aplicaciones de Microsoft 365, antes conocido como Microsoft Office?

Por el momento, todavía no sabemos cuándo integrará Microsoft la tecnología de OpenAI en su paquete de aplicaciones de productividad, que incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Microsoft Teams. Pero el proceso ya ha comenzado y los últimos informes sugieren que Microsoft pronto añadirá las capacidades de ChatGPT a su suite Office y al motor de búsqueda Bing, lo que podría cambiar la forma en que los utilizamos.

Basándonos en lo que sabemos sobre qué es capaz de hacer ChatGPT y cómo podrían aplicarse estas cosas a Microsoft 365, hemos enumerado a continuación cinco formas en las que la tecnología de IA probablemente cambiará la forma en la que usamos aplicaciones como Outlook, Word, Excel y PowerPoint.

5 formas en las que ChatGPT podría transformar Microsoft Office

Microsoft Office, ahora conocido como Microsoft 365, ya cuenta con algunas herramientas propias basadas en inteligencia artificial (IA) gracias al Proyecto Turing (opens in new tab). Desde 2017, este ha proporcionado funciones como la de "Respuestas sugeridas", que usa tecnologías de aprendizaje automático y de procesamiento de lenguajes naturales para proporcionar las opciones de respuesta a tus correos electrónicos, o la de procesamiento inteligente de documentos.

Pero las herramientas de OpenAI como ChatGPT prometen encajar con la propia investigación de IA de Microsoft para potenciar esas funciones y desbloquear otras nuevas. Gracias a sus conocimientos en procesamiento del lenguaje y análisis de datos, la asociación de Microsoft con ChatGPT podría...

1. Quitarte quebraderos de cabeza con el correo electrónico

Para muchos, el correo electrónico se ha convertido en una tarea anticuada que carece de la inmediatez de las herramientas de colaboración en línea, como Slack. Pero el modelo de lenguaje por inteligencia artificial llamado GPT promete ser capaz de controlar nuestras bandejas de entrada, gracias a su capacidad para analizar masas de texto y desentrañar su significado.

(Image credit: Microsoft)

Según el medio The Information (opens in new tab), Microsoft "ha estudiado recientemente cómo Outlook y Word podrían utilizar GPT para sugerir respuestas automáticas a otros correos electrónicos". Esto podría ir mucho más allá de las simples sugerencias de autocompletar que tenemos ahora: al parecer, Microsoft también ha hablado de crear "programas tipo chatbot dentro de Word y Outlook que escriban bloques enteros de texto".

En un futuro, tu papel en el correo electrónico podría consistir en aprobar o editar ligeramente las respuestas sugeridas, en lugar de dedicar tu tiempo a leer todo y escribir innumerables respuestas. ChatGPT también podría ayudar a programar reuniones u organizar viajes, lo cual nos parece que puede resultar muy útil.

2. Hacer que parezcas un escritor profesional

Uno de los puntos fuertes de ChatGPT es la generación de texto en respuesta a una pregunta. El contenido de las respuestas del chatbot de IA ("ese ser de inteligencia artificial que elabora los textos") no siempre es tan preciso y correcto como da a entender su tono confiado, pero la propia escritura puede adoptar de forma convincente el matiz y el carácter de un autor concreto.

Aquí es donde ChatGPT, en particular su próximo modelo GPT-4, podría tener un mayor impacto en aplicaciones como Outlook y Word. Aplicaciones de terceros como Hemingway (opens in new tab)ya actúan como editores virtuales, pero estas herramientas se integrarán cada vez más en aplicaciones como Microsoft Office para mejorar nuestra escritura.

Podrás pulsar un botón y conseguir una versión más pulida del artículo o informe que acabas de redactar, o recibir sugerencias para eliminar ciertas partes. ¿Qué impacto puede tener el texto autogenerado en nuestras habilidades de escritura? Esa es una conversación más larga para otro día, pero a corto plazo podría limar asperezas como la excesiva dependencia de ciertas expresiones en nuestros documentos y correos electrónicos.

3. Creación el informe de seguimiento de tus reuniones

La integración de ChatGPT podría permitir resumir tus documentos de forma automatizada y a un nuevo nivel, y no sólo eso, sino cambiar los tipos de documentos entre todas las aplicaciones de Microsoft 365.

Por ejemplo, un informe largo podría convertirse automáticamente en una presentación de PowerPoint, mucho más amena. La misma tecnología también podría resumir automáticamente las transcripciones creadas por Microsoft Teams cuando tengas una videollamada de trabajo con tu equipo, ahorrándote tener que redactar un correo electrónico de seguimiento desde cero.

La combinación de la capacidad actual de Microsoft Turing para comprender texto y la de ChatGPT para generarlo automáticamente, podría acabar para siempre con el tedioso trabajo de mucha gente de tener que estar creando documentos o textos escritos para múltiples formatos, desde presentaciones hasta correo electrónico. Podrán seguir revisando y firmando los resultados, pero atrás quedarán los días de tener que estar creando PowerPoints o redactando correos electrónicos después de una reunión.

4. Crear fácilmente efectos visuales de PowerPoint

La IA de ChatGPT también encaja perfectamente con otra creación de OpenAI, Dall-E, que se hizo viral el año pasado, mucho antes que el chatbot. Dall-E, un potente generador de texto a imagen, puede crear imágenes (con resultados que a veces están bien, y otras no) a partir de sencillas instrucciones, lo que podría ser muy útil para animar tus presentaciones de PowerPoint.

(opens in new tab) muestra cómo Mattel utilizó Dall-E 2 para crear un nuevo modelo de coche Hot Wheels. Este ejemplo muestra cómo Mattel utilizó Dall-E 2 para crear un nuevo modelo de coche Hot Wheels. (Image credit: Microsoft)

Según un artículo de The Information (opens in new tab), Microsoft ha debatido internamente "planes para permitir que los clientes de PowerPoint utilicen el modelo de generación de imágenes Dall-E 2 de OpenAI para crear nuevos elementos visuales para las presentaciones". Esto podría funcionar junto con la capacidad de ChatGPT para resumir trozos de texto en listados con viñetas, creando así borradores de presentaciones para ti.

Esta ayuda visual es algo a lo que Adobe se ha referido como un "copiloto creativo", que te permite que simplemente tengas que describir las cosas que quieres añadir a una escena o imagen. Mientras que esto tiene grandes ramificaciones para el arte digital, también podría hacer que las presentaciones de PowerPoint se pudieran hacer mucho más rápido.

5. Convertirte en un profesional del Excel

No a todo el mundo le gusta pasar tiempo en Microsoft Excel, pero las capacidades de ChatGPT para el análisis de datos y la respuesta a consultas podrían hacer de la herramienta de hojas de cálculo un lugar mucho más amigable para los principiantes.

Los foros de Reddit ya se han llenado de ejemplos de cómo conectar ChatGPT a Excel (véase el vídeo a continuación). Y la enorme inversión de Microsoft en OpenAI promete integrar directamente esas habilidades en el rey de las hojas de cálculo.

Esto permitiría, por ejemplo, extraer datos a partir de una simple pregunta ("enumera las cinco mayores empresas del mundo según sus beneficios"), crear fórmulas y macros de Excel o hacer gráficos de visualización de datos por ti.

Disponer de un chatbot que viva dentro de Excel, listo para analizar datos y ayudarte con visualizaciones, sería una gran ayuda para los principiantes y también un enorme ahorro de tiempo para los usuarios experimentados.