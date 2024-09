La fotografía callejera con la Leica M11-D es la experiencia más cercana a lo analógico que he tenido usando una cámara digital

Leica ha anunciado recientemente la M11-D, un telémetro digital exclusivo que tuve la suerte de utilizar durante una tarde paseando por Londres para hacer algo de fotografía callejera. Continúa a la Leica M11, la M11-P y la M11 Monochrom, pero con un giro: no tiene pantalla.

En lugar de la pantalla trasera, la cara M11-D tiene un dial ISO, que es un retroceso a las antiguas cámaras analógicas de Leica, como la Leica MP. Al eliminar la respuesta instantánea que proporciona una pantalla, la M11-D está diseñada para que los usuarios vuelvan a lo básico y disfruten de esa experiencia analógica, pero con ciertas comodidades digitales ocultas en su interior, como la posibilidad de cambiar el ISO en cada disparo.

Habrá gente selecta para la que la M11-D tenga todo el sentido del mundo. Es una cámara digital diseñada para ofrecer la experiencia de disparo más parecida a la analógica, utilizando un sensor de fotograma completo de 60,4MP para obtener una calidad de imagen superlativa, sin los costes continuos de la película y el revelado.

(Image credit: Future / Tim Coleman)

Tras haber usado recientemente la Leica MP analógica, me encontraba en una posición perfecta para comparar y contrastar las cámaras analógica y digital, ambas con un diseño minimalista y totalmente manuales. ¿Cumplió la M11-D de Leica mis expectativas? ¿La ausencia de pantalla es sólo para llamar la atención? Sigue leyendo para descubrirlo.

¿Sin pantalla? ¡Sin problema!

Antes de salir con la M11-D, me tomé un tiempo para familiarizarme con su cuerpo sin pantalla. Principalmente hago fotos con un teléfono o una cámara digital, y no tener una pantalla para componer las tomas o, de hecho, verlas inmediatamente después de capturarlas era una sensación incómoda, al menos al principio.

Sin embargo, una vez que superé lo de no tener pantalla, me pareció liberador. No hay densos menús de cámara con los que atascarse, aunque eso fue inquietante al principio porque literalmente no hay forma de hacer cambios en ciertos ajustes en la cámara (hablaré de eso más adelante).

No tener pantalla también significa no tener que preocuparse por la reproducción de la imagen justo después de capturarla en lugar de disfrutar del momento. Suelo revisar las fotos enseguida para asegurarme de que la exposición y la composición son buenas. ¿No has acertado a la primera? Pues haz otra. Con la M11-D no hay riesgo de desarrollar esos hábitos displicentes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Sin la reproducción inmediata de las imágenes, el enfoque personal para conseguir los ajustes de la cámara y la técnica adecuada es mayor. Ese tipo de atención al detalle se extiende a prácticas fotográficas como los retratos, en los que se está doblemente atento a la postura del sujeto, etcétera.

(Image credit: Future / Tim Coleman)

Debo aclarar que el visor de la M11-D no es un EVF como el de la Leica Q3 y otras cámaras sin espejo (que básicamente imita una pantalla), sino un telémetro óptico. Un telémetro cuenta con un selector de campo de imagen para indicar lo que va a estar en su tiro (pares de marcos de líneas brillantes para 35/135mm, 50/75mm o 28/90mm lentes - Yo tenía la Leica 35mm f/2 Summicron-M ASPH lente), además de una imagen dividida en un cuadro central que se alinean para asegurar el enfoque es nítido donde usted lo desee. Es un proceso lento con una curva de aprendizaje pronunciada.

Sí, la ausencia de pantalla y de enfoque automático supuso un verdadero reto. Sin embargo, a pesar de tener que enfocar manualmente y seleccionar la abertura y la velocidad de obturación, la M11-D ofrece algunas comodidades digitales modernas de las que no disfrutan las analógicas, como el ISO automático (basado en la velocidad de obturación y la abertura elegidas) y el cambio de ISO para cada foto, a diferencia de lo que ocurre con un rollo de película, que está bloqueado a una sola sensibilidad.

Image 1 of 6 (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman)

En el telémetro, además de las líneas de encuadre del objetivo acoplado, también hay prácticos LED superpuestos. Por ejemplo, una flecha indica cuándo la exposición es demasiado clara u oscura, alimentada por el exposímetro evaluativo de la cámara.

El diseño sin pantalla de la M11-D tiene otras ventajas. Es un 20% más ligera que sus alternativas digitales equipadas con pantalla, ya que sólo pesa 540 g el cuerpo (los objetivos Leica también son ligeros). La duración de la batería también es excelente: 700 disparos en modo telémetro y 1.700 disparos con el «ciclo de disparo adaptado» de Leica.

Disfruté mucho del finde paseando por el centro de Londres (una pequeña escapada para visitar a viejos amigos) con la Leica M11-D. Me hizo volver a los fundamentos de la fotografía. Me llevó de vuelta a los fundamentos de la fotografía, afinó mi técnica y, en definitiva, me ayudó a estar presente en el momento. He incluido algunas de mis fotos favoritas a continuación...

El toque moderno

A pesar de todos sus atributos de diseño tradicional, la M11-D ofrece varias comodidades modernas al alcance de la mano que no tienen por qué restarle valor a su experiencia analógica. Hay una discreta rueda de compensación de la exposición junto al pulgar, además de un botón de función en la placa superior que sirve para varias cosas, como mostrar la duración de la batería y los disparos restantes en la superposición LED, además de iniciar la conexión con la aplicación Leica Fotos.

Tienes dos opciones para subir tus imágenes: Conexión Bluetooth a la aplicación Leica Fotos en tu teléfono o tableta o, como la mayoría de las cámaras digitales, subir las fotos de tu tarjeta de memoria a tu ordenador la próxima vez que tengas la oportunidad (la cámara también tiene 256GB de memoria interna). Enviar fotos a la aplicación no es lo mismo que enviar rollos de película al laboratorio y esperar días o semanas a que lleguen los escaneados, pero la gratificación retardada de la M11-D es catártica.

Image 1 of 10 (Image credit: Future / Tim Coleman) Leica M11-D sample gallery Todas las fotos se hicieron con el objetivo Leica 35mm f/2 Summicron-M ASPH (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman)

Aquellos a los que no les importe el toque moderno pueden incluso ver y controlar la M11-D a distancia utilizando la aplicación Leica Fotos en un teléfono o tablet.

Independientemente de para qué uses Leica Fotos, el proceso de emparejamiento inicial es sencillo, pero lo que más me impresionó es lo fácil que es volver a emparejar la cámara cuando se interrumpe una conexión, como cuando enciendes y apagas la cámara. Para volver a emparejarla, basta con pulsar durante cinco segundos el botón de función; un detalle interesante es que el LED superpuesto en el telémetro muestra el temporizador del tiempo que se ha pulsado el botón. La conexión Bluetooth entre la cámara y el teléfono es la más perfecta y fiable que he experimentado nunca.

Como he mencionado antes, no se puede acceder a algunas funciones directamente a través de la cámara, sino que se encuentran en el menú de ajustes de la aplicación Leica Fotos. Un ejemplo es la activación de las credenciales de contenido, que debutó en la M11-P y debe activarse mediante la aplicación.

Al repasar mis fotos, he tenido muchos aciertos y errores. Es lo que tiene utilizar una cámara totalmente manual con sujetos en movimiento. Una cosa que es consistente, sin embargo, son los magníficos colores del único perfil de color de Leica y el formato RAW DNG universal.

Más que la calidad de las imágenes, la M11-D demostró ser una experiencia de ensueño y, para mí, la que tiene más sentido de todas las Leica digitales. Realmente te sientes como si estuvieras disparando en analógico, pero también obtienes ciertas garantías y ventajas que aporta la tecnología de las cámaras digitales, en caso de que las necesites. Para los fotógrafos entusiastas, una cámara sin pantalla podría convertirse en un regalo que no se acaba nunca.