DJI estaría planeando lanzar su primera cámara sin espejo - Por estas 5 razones podría cambiar las reglas del juego

DJI es más conocida por drones como el próximo DJI Neo, pero también ha irrumpido silenciosamente en otros ámbitos de las cámaras. Y ahora algunos nuevos rumores predicen que pronto podría hacer su mayor salto, con su primera cámara sin espejo dedicada.

Los rumores proceden de Andrea Pizzini, de Sony Alpha Rumors, que ya en el pasado ha sido una fuente fiable de información sobre lanzamientos relacionados con Sony. Él dice que "dos fuentes de confianza" le han dicho que DJI está planeando "lanzar algo grande en septiembre" y que el escenario más probable es un "nuevo producto sin espejo que competirá más directamente contra Sony, Canon y Nikon".

Estos rumores vienen con un par de matices a tener en cuenta. En primer lugar, las fuentes no provienen de DJI, sino de personas con información privilegiada de fabricantes de cámaras japoneses no identificados que, al parecer, se están preparando para un gran bombazo de DJI en septiembre. Además, no ha habido ninguna filtración específica que insinúe qué tipo de producto tiene DJI aparentemente preparado, por lo que hablar de una cámara sin espejo (para fotos y vídeo) sigue siendo especular.

Dicho esto, una cámara sin espejo de DJI no sería una gran sorpresa dada su historia reciente, y podría justificar realmente la etiqueta de "cambio de las reglas del juego". Para empezar, una cámara sin espejo encajaría perfectamente en la gama actual de DJI. Por un lado, DJI ya fabrica cámaras que no son sin espejo: la DJI Pocket 3, por ejemplo, que actualmente encabeza nuestra lista de las mejores cámaras para vlogging que puedes comprar ahora mismo.

(Image credit: Future)

Por otro lado, DJI también es propietaria de Hasselblad, que fabrica cámaras de formato medio de nicho como la Hasselblad X2D 100C (que puedes ver en la foto aquí encima). Estos rumores predicen algo que se sitúa en algún lugar entre las dos: una cámara sin espejo de la marca DJI con objetivos intercambiables. Por eso los rumores se refieren a ella como un "competidor más directo de los fabricantes japoneses" que actualmente dominan el mundo de las cámaras.

Por desgracia, esas "fuentes fiables" no han especificado si DJI podría estar preparando una cámara de vídeo o una cámara híbrida, ni qué montura de objetivo podría utilizar. Pero si los rumores son ciertos, hay un montón de pistas dentro de los productos existentes de DJI que nos dan una idea del escenario más probable, y una cámara de DJI que teóricamente sería muy interesantes para los no profesionales...

Por qué podría suponer un punto de inflexión para las cámaras

Las mejores cámaras del mundo son herramientas increíbles para la creación de imágenes, pero también se ven obstaculizadas por algunos problemas heredados (facilidad de uso, conectividad, menús complicados) que los gigantes japoneses no se han apresurado a solucionar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Si DJI combinara la tecnología existente en sus líneas Ronin, Pocket y Hasselblad, podría subir instantáneamente el listón de la usabilidad y hacer que las cámaras híbridas parecieran de la misma época que nuestros teléfonos.

En primer lugar, están los menús de la cámara. Aunque modelos como la Sony A7C II han mejorado la situación, la mayoría de las mejores cámaras sin espejo siguen siendo más accesibles para los profesionales que para los aficionados. Los menús minimalistas escandinavos de la Hasselblad X2D 100C son un placer de usar y se sienten más en línea con los móviles que la mayoría de las pantallas táctiles de otras cámaras. A pesar de su diminuto tamaño, incluso la DJI Pocket 3 es más intuitiva que muchas cámaras.

(Image credit: Future)

Luego está la conectividad. La mayoría de las cámaras siguen siendo reliquias de la era anterior a los smartphones, cuando las fotos se almacenaban en tarjetas SD y se transferían laboriosamente a los portátiles. Enviar fotos al teléfono sigue siendo una experiencia glacial en la mayoría de los casos, pero DJI podría replicar fácilmente la Leica SL3, que utiliza una combinación de tecnología Bluetooth y Wi-Fi MIMO para enviar archivos DNG de tamaño completo al teléfono en pocos segundos.

Al igual que Leica, que por alguna razón sigue siendo un caso atípico en el mundo de las cámaras, DJI también podría fabricar una cámara de objetivos intercambiables con almacenamiento interno. La Leica M11, por ejemplo, tiene 64GB de almacenamiento interno, mientras que drones como el DJI Mavic 3 ofrecen hasta 1TB de almacenamiento interno. DJI podría incluirlo fácilmente en una cámara asequible y convertirlo en una característica generalizada.

Leica Fotos app - YouTube Watch On

En cuarto lugar, como ha especulado Sony Alpha Rumors, en teoría DJI podría añadir una e-SIM a su cámara para crear un híbrido sin espejo realmente moderno. Eso podría permitirte hacer copias de seguridad inalámbricas de las fotos desde un SSD interno para mayor tranquilidad. Aunque eso estaría bien en teoría, DJI no lo ha hecho realmente con sus drones, aparte de los modelos profesionales como la serie Matrice. Así que pensamos que esta función, junto con la idea de aplicaciones de terceros en las cámaras, iría más bien en la sección de "soñar es gratis", ya que creemos que es hacerse demasiadas ilusiones.

Por último, la quinta razón por la que la primera cámara sin espejo de DJI podría cambiar las reglas del juego, es una novedad más realista: los objetivos. El DJI Ronin 4D, al que llamamos "la Steadicam de Hollywood para (casi) todo el mundo", tiene una montura intercambiable que funciona no sólo con los objetivos DL de DJI, sino también con los de montura L, E y M. Si una cámara sin espejo de DJI pudiera hacer lo mismo por un precio mucho más bajo, podría ser un nuevo jugador versátil.

¿Qué es posible siendo realistas?

Estos rumores sobre las cámaras sin espejo de DJI han suscitado muchas ilusiones sobre las nuevas características que el gigante de los drones podría aportar a las cámaras sin espejo, algunas de ellas realistas y otras un poco más descabelladas.

La cuestión más importante es por qué DJI podría querer fabricar una cámara tradicional de objetivos intercambiables. Aparte de las compactas de película como la Fujifilm X100VI, el área de crecimiento de las cámaras es el vídeo, y éste es uno de los puntos fuertes de DJI.

(Image credit: Future)

Por eso, una versión más grande de algo como una DJI Pocket 3 con objetivos intercambiables (o una versión más pequeña de la DJI Ronin 4D) es posiblemente más realista que un rival híbrido de la Nikon Z6 III o la Sony A7 IV. Otro posible factor en contra de una cámara híbrida, en lugar de una centrada en el vídeo, es que DJI es propietaria de Hasselblad, a la que se ha referido anteriormente como su hogar para las cámaras de captura de imágenes fijas.

Además, aunque la inminente prohibición de los drones de DJI en EEUU sólo afecta a sus cámaras voladoras, también podría tener un efecto amedrentador en un lanzamiento más ambicioso, dado el tamaño del mercado estadounidense de cámaras.

Así que, aunque estos rumores sobre la cámara sin espejo de DJI son emocionantes, no queremos pecar de hacernos demasiadas ilusiones, y anticipamos una cámara que tendrá un parecido genético más cercano a la línea Pocket o Ronin de DJI que a la revolucionaria destructora de Canon que muchos esperan.