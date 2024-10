¿Qué iPhone comprar? Cómo elegir tu móvil Apple

Hace prácticamente un mes que Apple lanzó sus últimos iPhones, y como detallan nuestros análisis de los iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, hemos quedado impresionados con la gama de terminales insignia de Apple de este año.

Cada nuevo iPhone aporta mejoras sustanciales con respecto a sus respectivos predecesores -el botón de control de la cámara y los chips A18, por ejemplo, son lo más destacado de toda la serie-, pero sigue habiendo diferencias importantes entre cada modelo de iPhone 16, así como entre los iPhone de generaciones anteriores que Apple sigue vendiendo y los de terceros.

Así que, tanto si eres un usuario ocasional como un fan incondicional de Apple, puede que te preguntes qué iPhone es el mejor para ti. Por eso hemos elaborado esta práctica guía, un punto de referencia rápido y sencillo para quienes quieran hacerse con un nuevo iPhone.

Pliego de descargo: Apple Intelligence

Apple ha llamado a la línea iPhone 16 los «primeros iPhones diseñados desde cero para Apple Intelligence», pero en el momento de escribir esto, las características de IA de Apple siguen siendo notablemente ausentes de cualquiera de sus dispositivos. El lanzamiento oficial está previsto para octubre en EE. UU., y para el año próximo en Europa.

En este artículo, hacemos referencia a la próxima capacidad del iPhone serie 16 y del iPhone 15 Pro y Pro Max para ejecutar la Inteligencia de Apple, pero hasta que no se lance oficialmente Apple Intelligence, no podemos recomendarte que compres un iPhone basándonos en su futuro potencial de IA.

iPhone 16: un todoterreno irresistible

(Image credit: Future)

El mejor iPhone para la mayoría

Mucha de la última tecnología de Apple por un precio bastante razonable - Control de cámara y Botón de Acción

El iPhone más barato con Apple Intelligence

A partir de 959€

El iPhone 16 es un gran teléfono polivalente que muchas personas encontrarán que satisface sus necesidades perfectamente - de hecho, es nuestra elección como el mejor iPhone para la mayoría de la gente en nuestra lista de los mejores iPhones. El iPhone 16 incorpora la misma fantástica pantalla OLED de 6,1 pulgadas y la cámara principal de 48MP del iPhone 15 en un diseño modernizado, mientras que el nuevo chip A18 y la mayor capacidad de RAM de 8GB aumentan el rendimiento.

En nuestro análisis del iPhone 16 descubrimos que el flamante botón de Control de Cámara es una razón de peso para actualizarlo, y el botón de acción heredado del iPhone 15 Pro y Pro Max da a este modelo base de iPhone más posibilidades de personalización que nunca. Nunca ha habido una brecha tan pequeña entre los modelos base y Pro.

El iPhone 16 sigue teniendo una pantalla de 60 Hz y una cámara ultra-angular de 12MP, pero si puedes soportar estas limitaciones, este es un modelo base de iPhone más potente de lo que hemos visto en años. Es una gran opción para todos los usuarios, excepto para los más exigentes.

iPhone 16 Plus: lo mismo, pero más grande

(Image credit: Future)

La misma gran experiencia que el iPhone 16 con un diseño más grande

La mejor duración de batería en un iPhone

El único Plus compatible con Apple Intelligence

Desde 1.109€

El iPhone 16 Plus es el iPhone 16 con una pantalla más grande y dimensiones más grandes, por lo que esta es la mejor opción para las personas que sólo quieren un iPhone normal que es un poco más grande. Se distingue por su monstruosa duración de la batería, y es nuestra elección para el mejor iPhone para la duración de la batería gracias a su impresionante longevidad en una sola carga.

En nuestras pruebas con el iPhone 16 Plus comprobamos que el teléfono duraba 16 horas y 29 minutos de uso mixto con una sola carga, lo que es espectacular no solo para un iPhone, sino para cualquier smartphone.

Al igual que su hermano pequeño, el iPhone 16 Plus incorpora el nuevo botón de control de la cámara, que ofrece más opciones que nunca para hacer fotos y vídeos. En nuestro análisis lo consideramos una gran opción para los fotógrafos, ya que la pantalla más grande mejora la experiencia de visualización posterior a la toma.

El iPhone 16 Plus tiene una pantalla OLED de 6,7 pulgadas a 60 Hz con la misma densidad de píxeles que el iPhone 16 y, por lo demás, idénticas especificaciones internas. Tiene el mismo chip A18 y 8 GB de RAM bajo el capó, la misma cámara principal de 48MP y la cámara ultra-angular de 12MP, y las mismas opciones de colores vibrantes y diseño actualizado. Es el mismo teléfono, pero más grande.

iPhone 16 Pro: potencia de bolsillo

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Las últimas y mejores especificaciones en un diseño compacto

Ligeramente más grande que el iPhone 15 Pro con 6,3 pulgadas y biseles más finos

Sistema de triple cámara con zoom óptico 5x

A partir de 1.219€

El iPhone 16 Pro reúne las mejores especificaciones de los smartphones de Apple en un paquete compacto. El iPhone Pro de este año cuenta con una pantalla OLED ampliada de 6,3 pulgadas con una frecuencia de refresco variable de 1-120 Hz, el mismo sistema de triple cámara que el iPhone 16 Pro Max y el rapidísimo chip A18 Pro con 8GB de RAM.

El iPhone 16 Pro hereda el teleobjetivo 5x del iPhone 15 Pro Max, una mejora respecto al objetivo 3x del iPhone 15 Pro. Esta cámara con teleobjetivo se sitúa junto a una cámara principal de 48MP y una cámara ultra gran angular de 48MP, y las tres cámaras ganan nuevas opciones de control desde el botón de Control de Cámara. También hay un nuevo modo de vídeo 4K a 120fps a cámara lenta.

El chip A18 aporta mejoras sustanciales de rendimiento al iPhone 16 Pro, y Apple promete un rendimiento de la CPU hasta un 15 % más rápido y un rendimiento de la GPU hasta un 20 % más rápido que la generación anterior. Nuestro análisis del iPhone 16 Pro señala que el teléfono simplemente voló a través de cualquier cosa con la que intentamos probarlo.

Los iPhones Pro de este año tienen exactamente el mismo sistema de cámara e interior, lo que hace que la elección entre los dos sea más una cuestión de preferencia personal.

El iPhone 16 Pro es notablemente más pequeño y, con un peso de 199g, es 28g más ligero que el iPhone 16 Pro Max; diferencias que se acumulan con el tiempo. El iPhone 16 Pro también es sustancialmente más barato que el iPhone 16 Pro Max, pero viene con solo 128GB de almacenamiento para empezar, en comparación con los 256GB de este último.

iPhone 16 Pro Max: el iPhone más potente jamás creado

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El mejor iPhone en general: consíguelo si quieres el iPhone más potente posible

La pantalla de 6,9 pulgadas es la más grande de la historia del iPhone

Sistema de triple cámara con zoom óptico 5x

A partir de 1.469€

El iPhone 16 Pro Max es el iPhone más grande y potente jamás fabricado, y nuestra elección para el mejor iPhone en general. Si quieres el mejor rendimiento, la pantalla más grande y las cámaras más nítidas, este es el que debes comprar. Como señala nuestro análisis del iPhone 16 Pro Max, es una «bestia preciosa e inteligente», pero tiene un precio elevado.

El iPhone 16 Pro Max mejora a su predecesor tanto física como internamente. Luce una nueva pantalla OLED de 6,9 pulgadas y 120Hz, un pequeño aumento de tamaño respecto al iPhone 15 Pro Max que se ve facilitado por unos biseles más finos (aunque el chasis también es físicamente más grande).

El chip A18 Pro promete un rendimiento de la CPU un 20 % más rápido y un rendimiento de la GPU un 15 % más rápido en comparación con el A17 Pro del iPhone 15 Pro y Pro Max, aunque resulta realmente difícil imaginar quién necesita tanto rendimiento.

En cuanto a las cámaras, se trata del mismo sistema que el iPhone 15 Pro Max del año pasado. El iPhone 16 Pro Max viene equipado con una cámara principal de 48MP, una cámara ultra gran angular de 48MP y una cámara teleobjetivo de 12MP con zoom óptico 5x. El botón de control de la cámara ofrece a este sistema de cámara líder en su clase nuevas e intuitivas opciones de control para hacer fotos y vídeos, con un nuevo modo de vídeo 4K a 120fps a cámara lenta.

Los modelos Pro y Pro Max de este año son idénticos en los departamentos de cámara, pantalla y rendimiento, por lo que cuál es el más adecuado para ti dependerá más de tus preferencias personales. El iPhone 16 Pro Max es un teléfono realmente grande, y pesa 227g, 28g más que el Pro más pequeño. También está empatado con el iPhone 15 Pro Max como el iPhone más caro que Apple ha fabricado nunca.

iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max: potencia e IA por menos dinero

(Image credit: Future)

Descatalogado, pero aún disponible en tiendas de terceros como Amazon

Potencia profesional e inteligencia Apple en un paquete algo más asequible

El chip A17 sigue siendo demasiado potente para la mayoría de los casos de uso

El precio varía según el vendedor



El iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max siguen siendo una gran compra si tenemos en cuenta que serán los únicos iPhone de generaciones anteriores que tendrán acceso a Apple Intelligence cuando se lance el paquete de funciones de IA de Apple en octubre.

Con el chip A17 Pro, que sigue siendo rapidísimo, y 8GB de RAM (la misma cantidad que la serie iPhone 16), el iPhone 15 Pro y el Pro Max están equipados para manejar Apple Intelligence (cuando esté disponible) y prácticamente cualquier otra cosa que les eches.

El sistema de cámara también es prácticamente idéntico al del iPhone 16 Pro y Pro Max: una cámara principal de 48MP, una cámara ultra gran angular de 48MP y una cámara teleobjetivo de 12MP garantizan que las fotos y los vídeos sean de primera clase. También puede grabar vídeo 4K a hasta 60fps.

Te pierdes el nuevo Control de Cámara y un poco más de margen de rendimiento en comparación con el iPhone 16 Pro y Pro Max, pero a este nivel, es bastante difícil encontrar el límite superior. Los iPhone de gama alta han sido teléfonos extremadamente potentes desde hace años y es poco probable que te decepcione ninguno de los dos modelos.

Oficialmente, ambos modelos están descatalogados, pero los distribuidores siguen vendiéndolos y no hay señales de que se hayan agotado las existencias.

iPhone 15 y iPhone 15 Plus: capaces y, ahora, más baratos

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhones capaces para gente a la que no le importa la IA: sin soporte para la Inteligencia de Apple en absoluto

El iPhone 15 es nuestra elección para el iPhone con mejor relación calidad-precio

USB-C y Dynamic Island

Comienza en 859€ y 959€

Apple sigue vendiendo directamente el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus a un precio rebajado, y siguen siendo terminales muy capaces con grandes cámaras y diseños modernos. El iPhone 15 es nuestra elección para el iPhone con mejor relación calidad-precio porque ofrece mucho por su precio rebajado.

La principal advertencia a la hora de comprar un iPhone 15 o un iPhone 15 Plus ahora es que este par de iPhones nunca serán compatibles con Apple Intelligence. Esto plantea algunas dudas sobre si el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus son buenas compras a largo plazo, ya que aún no sabemos hasta qué punto Apple se apoyará en la IA para futuras funciones y actualizaciones de iOS.

En cualquier caso, sigue habiendo razones para comprar el iPhone 15 en lugar del iPhone 14, más barato. Los teléfonos fueron los primeros iPhones estándar en obtener la Isla Dinámica y USB-C; actualizaciones moderadas de calidad de vida que realmente se suman a la experiencia del usuario con el tiempo.

Y la combinación del chipset A16 Bionic y 6 GB de RAM sigue proporcionando suficiente potencia para las necesidades de la mayoría de la gente; de hecho, nuestro análisis del iPhone 15 concluyó que el teléfono tiene «potencia más que suficiente para la mayoría de los propietarios de iPhone».

iPhone 14 & iPhone 14 Plus: trazan la línea

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si necesitas un iPhone grande más barato, el iPhone 14 Plus es tu opción

Buenos motivos para comprar el iPhone 14 básico

Conectividad por satélite para emergencias y detección de colisiones

El precio varía según el vendedor

Hacia el final de la gama actual de iPhone de Apple se encuentra el iPhone 14, que fue relativamente difícil de vender cuando se lanzó en 2022 debido a que heredó la misma pantalla de 6,1 pulgadas, cámaras principal y ultra gran angular de 12 MP, diseño cuadrado y chip A15 Bionic que el iPhone 13, que se lanzó un año antes.

El iPhone 13 se dejó de fabricar con el lanzamiento de la serie iPhone 16, pero ahora es el iPhone 15 el que hace que el iPhone 14 parezca fuera de lugar. El iPhone 14 es el último iPhone de línea principal que cuenta con un puerto Lightning y el último modelo base que no tiene la Dynamic Island. El iPhone 14 ya se siente anticuado.

Además, con lo barato que puede salir el iPhone 13 en tiendas de terceros, no tiene mucho sentido comprar el iPhone 14 a menos que realmente necesites las escasas funciones exclusivas (la conectividad por satélite es la principal) o la garantía de Apple.

El iPhone 14 Plus es una historia ligeramente diferente: tiene un poco más de peso (tanto en sentido figurado como literal) como el teléfono grande más barato de Apple. El iPhone 14 Plus fue el primero de la serie Plus, así que no hay ningún modelo anterior que puedas comprar a mejor precio.

iPhone 13: la gema secreta

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Descatalogado y escaso - consíguelo mientras puedas

Una gran compra, especialmente si se compara con el iPhone 14

Especificaciones similares al iPhone SE

El precio varía según el vendedor

El iPhone 13 está descatalogado, pero aún puedes encontrar unidades nuevas en tiendas de terceros si estás dispuesto a renunciar al color o a la capacidad de almacenamiento. Si buscas un iPhone barato, moderno y capaz, el iPhone 13 es una especie de joya secreta, con una hoja de especificaciones casi idéntica a la del iPhone 14 más reciente.

El iPhone 13 viene equipado con el chip A15 Bionic, una pantalla OLED de 6,1 pulgadas a 60Hz, cámaras principal, ultra gran angular y selfie de 12 MP y una construcción de aluminio y cristal idéntica a la de su sucesor. Viene con 4 GB de RAM, que es ligeramente menos que el iPhone 14, y tiene una duración de la batería citada ligeramente menor. Aun así, es probable que la experiencia de usuario de ambos sea muy similar.

Esto hace que el iPhone 13 sea una buena opción para los usuarios con un presupuesto ajustado que quieran algo un poco más avanzado que el iPhone SE, pero actúa rápido, ya que es poco probable que dure mucho más.