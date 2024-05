iPhone 16 Plus: últimas noticias, rumores y todo lo que sabemos hasta ahora

El iPhone 16 Plus probablemente no será el modelo más popular de la gama iPhone 16. De hecho, basándonos en el pasado, es probable que sea el menos popular de todos ya que es el que menos se vende (el más popular es probablemente el iPhone 16 Pro Max), sin embargo, aún así podría ser un móvil emocionante.

Gracias a filtraciones y rumores, ya tenemos una buena idea de qué esperar del iPhone 16 Plus, aunque no esperamos que se lance hasta septiembre. A continuación encontrarás todo lo que hemos oído hasta ahora, incluida la fecha de lanzamiento rumoreada, el precio, el diseño y las especificaciones.

Está claro que oiremos muchos más rumores sobre este teléfono antes de su lanzamiento, y los recopilaremos todos aquí, actualizando este artículo periódicamente. Así que no dejes de visitarnos si quieres tener una visión lo más completa posible del iPhone 16 Plus antes de su lanzamiento.

Últimas noticias Se han filtrado los colores en los que podrías comprar el iPhone 16 Plus.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De la alternativa al Phone 16 estándar con pantalla más grande (pero no tan caro como el Pro Max)

De la alternativa al Phone 16 estándar con pantalla más grande (pero no tan caro como el Pro Max) ¿Cuándo sale? Probablemente en septiembre de 2024

Probablemente en septiembre de 2024 ¿Qué precio tendrá? Posiblemente un mínimo de 1.109€

iPhone 16 Plus: precio y fecha de lanzamiento estimados

El iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Probablemente se anuncie en la primera quincena de septiembre

Debería salir a la venta antes de finales de septiembre

Su precio podría rondar los 1.109€

A juzgar por el calendario de lanzamientos que suele seguir Apple, el iPhone 16 Plus debería anunciarse durante la primera o la segunda semana de septiembre, probablemente un martes o un miércoles.

Las reservas se abrirán probablemente el viernes, y el móvil se enviará posiblemente el viernes siguiente, lo que significa que estará en manos de los compradores antes de finales de septiembre.

En cuanto al precio, el iPhone 16 Plus podría costar algo similar a lo que costó el iPhone 15 Plus en su lanzamiento, que fueron 1.109€ para su variante básica. Sin embargo, también podría costar algo más, e incluso existe la posibilidad de que cueste menos.

Según un informe de Nikkei Asia, los altos costes de producción podrían elevar el precio de la gama iPhone 16, aunque la publicación no dice cuánto.

Por otra parte, se rumorea que un cambio en el proceso de fabricación de los chips de los móviles de Apple podría reducir el precio. En cualquier caso, no cabe esperar una diferencia drástica.

iPhone 16 Plus: diseño esperado

El iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Podría tener un nuevo "botón de captura"

Podría incluir el botón de acción del iPhone 15 Pro

Las cámaras podrían estar dispuestas verticalmente

Visualmente, uno de los mayores cambios que podríamos ver en el iPhone 16 Plus es en la disposición de las cámaras, ya que este año las distintas lentes podrían estar dispuestas verticalmente en lugar de en diagonal. La primera vez que escuchamos esto fue en mayo de 2023, pero desde entonces una filtración de componentes del iPhone 16 y unos moldes del iPhone 16 lo han respaldado, ya que muestran este diseño.

También hemos visto este diseño en imágenes filtradas de prototipos del iPhone 16, que puedes ver a continuación. Estas muestran tres diseños que aparentemente se estaban considerando, de los cuales se espera que se lance el de color negro, aunque todos tienen cámaras verticales.

Image 1 of 3 (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors)

Desde entonces, se ha filtrado un conjunto de unidades ficticias de la serie iPhone 16 (puedes verlas a continuación). También ha aparecido otra foto similar de unas unidades de prueba de los iPhone 16, y en ambos casos el iPhone 16 Plus muestra una disposición vertical de las cámaras.

iPhone 16 mockup pic.twitter.com/Zjser2TcuqApril 16, 2024

Algunas de estas imágenes también muestran dos nuevos botones: hay un botón de acción donde solía estar el interruptor de silencio, igual que en el iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, y más interesante es que hay un nuevo botón debajo de la tecla de encendido, que se rumorea que se llama "botón se captura".

Al parecer, este nuevo botón estará dedicado a grabar vídeos, según una fuente, y otra añade que el botón de captura permitirá acercar y alejar la cámara si se desliza el dedo encima, mientras que una pulsación suave enfocará la cámara y una pulsación fuerte hará una foto o empezará a grabar un vídeo.

La misma fuente afirma que el botón de captura será mecánico, lo que contradice filtraciones anteriores que afirmaban que el botón de captura sería táctil.

En cuanto a los colores del iPhone 16 Plus, una filtración sugiere que vendrá en rosa, amarillo, azul, verde, negro, blanco y morado, mientras que otra filtración más creíble sobre los colores del iPhone 16 Plus apunta a que las opciones serán negro, verde, rosa, azul y blanco. También hemos oído que el iPhone 16 Plus podría utilizar vidrio tintado en masa, al igual que su predecesor.

iPhone 16 Plus: pantalla esperada

El iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Se rumorea que tendrá una pantalla de 6.7 pulgadas

Al parecer tendrá una baja tasa de refresco de 60Hz

Podría tener una pantalla más brillante que el iPhone 15 Plus

El iPhone 16 Plus podría no ver ningún cambio importante en la pantalla, con una pantalla rumoreada de 6,7 pulgadas, al igual que la que tiene el iPhone 15 Plus.

Por desgracia, la misma fuente también afirma que el iPhone 16 Plus volverá a tener una mediocre tasa de refresco de 60Hz.

Sin embargo, hemos oído que el iPhone 16 Plus podría al menos tener una pantalla más brillante que su predecesor de 2.000 nits, y también podría tener biseles más pequeños alrededor del panel.

iPhone 16 Plus: cámaras rumoreadas

El iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Supuestamente una cámara ultra gran angular de 12MP como el año pasado

Probablemente también las mismas cámaras principal de 48MP y selfie de 12MP

Podría ser capaz de grabar vídeo espacial

Hasta ahora no hemos escuchado hablar mucho de las cámaras del iPhone 16 Plus, y eso es probablemente porque puede que no haya ningún cambio real en ellas este año.

Según el analista Jeff Pu, el iPhone 16 Plus tendrá una cámara ultra gran angular de 12MP, igual que el iPhone 15 Plus. No se menciona la cámara principal, pero dado que se actualizó a 48MP el año pasado, no cabe esperar más mejoras este 2024.

Y tampoco esperamos ninguna lente adicional, ya que las filtraciones no han mencionado una tercera lente, y las imágenes filtradas solo muestran dos. En otras palabras, si quieres una cámara de teleobjetivo, probablemente tendrás que elegir uno de los modelos Pro.

Tampoco hay noticias sobre la cámara frontal del iPhone 16 Plus, pero es muy probable que sea de 12MP como el año pasado, sobre todo porque incluso el iPhone 15 Pro Max solo tiene una cámara selfie de 12MP.

Sin embargo, es posible que haya algunas actualizaciones en el software y la funcionalidad de la cámara, incluida la capacidad de grabar vídeo espacial para su uso con unas Apple Vision Pro. Se especula que el rumoreado cambio a una disposición vertical de las lentes es para permitir esto.

iPhone 16 Plus: especificaciones y características esperadas

El iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Se rumorea que tendrá un chip A18

Podría tener 8GB de RAM

La batería podría ser de menor capacidad este año

Hay cierta incertidumbre sobre qué chip tendrá el iPhone 16 Plus. El iPhone 15 Plus tiene el A16 Bionic, heredado de los modelos Pro del año anterior. Así que si Apple sigue esa pauta, entonces tendría sentido que el iPhone 16 Plus tuviera un A17 Pro que actualmente se encuentra en la línea iPhone 15 Pro.

Hemos oído hablar específicamente del A17 Pro en una filtración sobre el iPhone 16 Plus, pero una filtración algo más reciente apunta a que los cuatro modelos que se esperan en la gama iPhone 16 tendrán un chip A18.

En ese caso, el iPhone 16 Plus podría recibir una importante mejora de potencia con respecto a su predecesor, aunque es posible que haya varias versiones del A18. Así, por ejemplo, el iPhone 16 Plus podría tener el A18 estándar, mientras que el iPhone 16 Pro tendría el A18 Pro. En cualquier caso, debería ser más potente que el A17 Pro.

Una filtración sugiere que el rumoreado A18 Pro será un 10% más rápido que el A17 Pro, y otra afirma que podría ser menos potente que el Snapdragon 8 Gen 4, que es probable que impulse a los rivales de Android.

Según los informes, el A18 Pro tampoco será compatible con la rápida memoria RAM LPDDR6, mientras que el Snapdragon 8 Gen 4 podría serlo.

Hablando de RAM, el iPhone 16 Plus podría tener 8GB, frente a los 6GB del iPhone 15 Plus. Ya hemos oído hablar varias veces de 8GB de RAM para el iPhone 16 Plus, y también hemos oído que el iPhone 16, y por tanto, probablemente también el iPhone 16 Plus (ya que suelen ir a la par), podría partir de 256GB de almacenamiento, el doble que su predecesor.

El iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Este aumento de RAM, almacenamiento y potencia podría ser en parte para ayudar con la IA, la cual se espera que Apple aproveche a lo grande este año, con importantes características de IA que probablemente se anunciarán como parte de iOS 18 en la WWDC 2024 el 10 de junio.

Una de esas características podría ser una renovación de la IA para Siri, y también hemos oído que el iPhone 16 Plus podría tener micrófonos mejorados, por lo que esta Siri actualizada podría escuchar y entender mejor tus peticiones.

Sin embargo, podría haber malas noticias para la batería del teléfono, ya que según una filtración, el iPhone 16 Plus tendrá una batería aproximadamente un 9% más pequeña que su predecesor.

Al parecer, la capacidad exacta de la batería del iPhone 16 Plus será de 4.006 mAh (frente a los 4.383mAh del iPhone 15 Plus), algo que ya hemos oído de múltiples fuentes, por lo que es probable que sea cierto.

Dicho esto, las mismas fuentes afirman que los demás modelos de iPhone 16 tendrán baterías más grandes que sus predecesores, por lo que sería extraño que Apple redujera solo la del modelo Plus.

Por último, el iPhone 16 Plus podría al menos beneficiarse de un disipador de calor de grafeno que ayudaría a mantener el móvil refrigerado.