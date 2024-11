¿Te cuesta encontrar correos electrónicos en Gmail? El nuevo filtro de Google podría ser la solución

Google podría añadir un nuevo y útil filtro a su aplicación de Gmail que podría ayudarte a localizar más fácilmente los correos electrónicos perdidos en tu bandeja de entrada.

Android Authority informa de que, tras husmear en el código de la aplicación de Gmail (una versión lanzada a principios de octubre), descubrió la nueva opción de filtro para el cuadro de búsqueda presente en la parte superior de la pantalla de la aplicación móvil.

Tal y como parece, puedes escribir tu término de búsqueda ahí, y Gmail te devolverá un par de «resultados principales» como sugerencias más probables de lo que quieres encontrar, y un montón de otros resultados (etiquetados como «resultados en correos electrónicos») debajo en orden de fecha (desde el más reciente, retrocediendo cronológicamente).

El nuevo filtro se coloca debajo de la barra de búsqueda y permite al usuario de Gmail elegir entre resaltar «más relevante» y «más reciente», y es de esperar que, al cambiar, puedas encontrar más fácilmente cualquier correo electrónico si no aparece fácilmente después de tu búsqueda inicial.

Android Authority observa además que las tarjetas que normalmente sólo están presentes en los correos electrónicos de pedidos de compra -que muestran los detalles del pedido y del envío- se muestran también en los resultados de búsqueda.

Aún es pronto

Ten en cuenta que este cambio sólo está presente en la aplicación móvil de Gmail, y no en la versión web del cliente de correo electrónico de Google. No obstante, podría llegar a esta última, si es que el filtro llega a materializarse. El hecho de que la función esté en el código de la aplicación móvil no significa que se vaya a llevar a cabo; podría tratarse simplemente de una idea con la que Google juega y que finalmente abandona (dado que ni siquiera está oficialmente en fase de pruebas).

Por si quedaba alguna duda, Gmail sigue siendo el servicio de correo electrónico más popular, como demuestra claramente una encuesta reciente realizada por TechRadar: casi el 70% de los encuestados afirmaron utilizar el cliente de Google. Google sigue desarrollando Gmail de forma continua, por supuesto, y podemos esperar que la IA debute muy pronto; de hecho, Gemini ya está en marcha para los usuarios de Google Workspace.