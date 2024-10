El Pixel Watch 5 podría tener los chips Tensor personalizados de Google, enfocados a la IA

Los relojes Pixel Watch de Google podrían recibir una importante actualización de chip con el hardware Tensor propio de Google, lo que podría allanar el camino para que los wearables de Google obtengan funciones de IA significativamente mejores.

En la actualidad, el Google Pixel Watch 3 funciona con el Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1, un chipset de 2022 que está bien pero que está envejeciendo. Según documentos filtrados vistos por Android Authority, esto cambiará en 2026 con el lanzamiento del Google Pixel Watch 5, que contará con un chipset Tensor fabricado por Google.

No sabemos demasiado sobre los detalles específicos, pero esperamos que no sea tan sofisticado como el Tensor G6 que recibirán los teléfonos insignia de Google ese año. Sin embargo, dado que Google lleva las riendas y que la IA es uno de sus principales objetivos, no nos sorprendería que incluyera algunos núcleos NPU para potenciar las capacidades de IA integradas en la línea Pixel Watch.

Por lo general, la IA integrada se considera más privada que la IA que necesita enviar tus datos a la nube para su procesamiento. Su potencia es más limitada, pero para los datos de salud confidenciales, como los que recopila el Pixel Watch, la privacidad que ofrece la IA integrada tiene algunas ventajas importantes.

Esto también podría significar que el Pixel Watch 5 podría proporcionar algunos consejos de entrenamiento e información sobre la salud basados en IA sin necesidad de una conexión inalámbrica, lo que es perfecto si corres o vas en bicicleta por una zona con poca señal.

Habrá que esperar

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Más allá de la IA, un chip actualizado podría permitir un procesamiento más rápido de las herramientas ajenas a la IA con una actualización de la CPU, y herramientas para mejorar la eficiencia energética como un módem integrado.

Esto podría ayudar a prolongar la duración de la batería del reloj, lo que sería ideal para el seguimiento del sueño y la reducción de la frecuencia con la que necesita una recarga. Sin embargo, como ocurre con todas las filtraciones, debemos tomar este informe con cautela.

Aunque una actualización del chip tiene mucho sentido, el documento filtrado data de 2023. Desde entonces, los planes de Google sobre el chip podrían haber cambiado, e incluso si no lo han hecho todavía, existe la posibilidad de que aún haya tiempo para que sus planes se modifiquen antes del esperado lanzamiento del Pixel Watch 5 en 2026.