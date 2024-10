Las mejores pelis de miedo para la noche de Halloween

El cine de terror es un género tan especial como marginal. O lo amas, o lo odias. Y mientras que adultos hechos y derechos no quieren ver ni una sola escena de 'El Exorcista' por temor a que el subconsciente les juegue una mala pasada en sueños, o en un pasillo oscuro, hay otro tipo de espectador que disfruta de la tensión que provoca ver a un asesino persiguiendo a una desvalida protagonista, de los gritos nocturnos en un manicomio abandonado, o de una horda de no-muertos dándose un banquete con el más lento del grupo. Cada uno se divierte como quiere y aquí no juzgamos a nadie. Este Halloween vamos a hacer un maratón de cine de terror con las principales plataformas de streaming, de donde hemos extraído una selección de lo más interesante que vamos a compartir con vosotros.

Como ya sabrán los aficionados al género, hay muchos estilos diferentes de cine de terror, desde el 'slasher' (el malo casi imparable que va persiguiendo y matando uno a uno a los torpes buenos) hasta el thriller psicológico, pasando por las comedias de terror o, simplemente, el extensísimo subgénero de muertos vivientes. En nuestra lista encontrarás ejemplos de todos los tipos para que puedas ajustar el nivel de miedo a lo que creas que puedes soportar.

Un par de advertencias antes de comenzar: la primera es que no hay ni un solo título en la lista recomendado 'para toda la familia'. Es algo de esperar en este tipo de cine, pero debemos advertirlo para evitar que algún despistado haciendo de canguro cause un trauma a sus sobrinas. También debes saber que no las hemos clasificado ni por su calidad, ni por sus críticas, ni por su popularidad. Sobre gustos no hay nada escrito, tendrás que confiar en el de este humilde redactor y pensar que se trata de una lista variada, en la que asumimos que incluso las películas tildadas de "malas" por los "expertos" pueden ser divertidas y terroríficas si se les da una oportunidad en la noche adecuada. Por último, todas estas producciones están incluidas en el nivel básico de sus respectivas plataformas, por lo que no tendrás que pagar ni un céntimo más (aparte de tu suscripción) por alquilarlas o comprarlas.

Así que... ¿Todo preparado? ¿Palomitas? ¿Luz baja? ¿Manta para taparse los ojos cuando salga el asesino? ¡Bien! Empecemos con nuestra lista especial de Halloween. Creemos que te va a gustar.

La Noche de Halloween (2018)

(Image credit: Miramax)

Plataforma: Netflix

La Noche de Halloween (2018), dirigida por David Gordon Green, es una secuela directa de la icónica película de terror de 1978, Halloween, de John Carpenter. Esta película marcó el regreso triunfal de Michael Myers, uno de los asesinos más infames del cine de terror, y el enfrentamiento final con Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis. Ignorando todas las secuelas anteriores, esta versión propone una historia en la que Laurie ha pasado 40 años preparándose para un inevitable reencuentro con Myers, quien escapa de un hospital psiquiátrico en la víspera de Halloween.

Con una atmósfera cargada de tensión, "La Noche de Halloween" recupera la esencia del slasher original, ofreciendo momentos de auténtico suspenso y violencia gráfica. La película juega con el miedo a lo inevitable, mientras Laurie se transforma en una sobreviviente endurecida que busca proteger a su familia.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Además de rendir homenaje a la obra original, "La Noche de Halloween" es un excelente punto de partida para quienes buscan una opción clásica pero moderna en una maratón de películas de terror para Halloween. Combina nostalgia y un aire fresco, siendo ideal para quienes buscan un film cargado de terror psicológico y acción intensa.

Háblame

(Image credit: Prime Video)

Plataforma: Prime Video

"Háblame" (2023), dirigida por Danny y Michael Philippou, es una de las películas de terror más impactantes de los últimos años y una excelente opción para Halloween. La trama sigue a un grupo de adolescentes que descubren una mano embalsamada capaz de invocar espíritus, permitiéndoles comunicarse con los muertos durante breves y peligrosos momentos. Lo que comienza como un juego emocionante pronto se convierte en una pesadilla cuando las reglas se rompen y las consecuencias sobrenaturales se descontrolan.

Lo que distingue a "Háblame" de otros filmes de terror es su enfoque fresco y visceral hacia lo paranormal, creando una atmósfera de miedo constante. Las escenas de posesión son intensas y perturbadoras, mezclando lo psicológico con lo grotesco de una manera que mantiene a los espectadores al filo del asiento. A su vez, la película explora temas de duelo, culpa y las consecuencias de jugar con lo desconocido, lo que añade profundidad emocional a la historia.

Este filme es ideal para quienes buscan una experiencia aterradora y moderna en Halloween, con un guion ingenioso, sobresaltos efectivos y una dirección audaz. "Háblame" ofrece un terror que se siente real y tangible, elevando el miedo a un nivel más personal y psicológico.

Los Otros

(Image credit: Amazon)

Plataformas: Prime Video y Netflix

Los Otros nos sitúa poco después de la 2ª Guerra Mundial. Grace vive con sus dos hijos en un enorme mansión, esperando a que su marido vuelva del frente. Su día a día consiste en cuidar de sus pequeños, los cuales padecen una extraña enfermedad que no les permite entrar en contacto con la luz solar. Por ello, los nuevos sirvientes que ha contratado la señora Grace deben aprender las reglas básicas de la casa: no se abrirá una puerta si no se ha cerrado previamente la anterior. Sin embargo, poco después de la llegada de los nuevos mayordomos, la casa empezará a sufrir extraños fenómenos que pondrán en jaque las creencias cristianas de la familia.

La cinta ganó 8 premios Goya en el año 2001, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. La tercera película del director Alejandro Amenábar supuso un gran avance en su carrera, al adentrarse en una nueva temática y trabajar con actores de habla inglesa.

IT: capítulos 1 y 2

(Image credit: Now tv)

Plataforma: Prime Video

En una lluviosa tarde de tormenta, el pequeño Georgie (Jackson Robert Scott) juega en la calle con el barco de papel que su hermano Bill (Jaeden Lieberher) le ha fabricado. Súbitamente desaparece, supuestamente arrastrado por una riada. A partir de ese momento las desapariciones de niños y adolescentes en la ciudad se suceden sin que nadie logre hallar ningún rastro con la aparente indiferencia de la población. Sin embargo, Bill, que se siente responsable del suceso, pondrá todo su empeño en localizar a su hermano y, ayudado por sus amigos, todos integrantes del grupo de los perdedores del colegio, emplearán el verano en encontrar cualquier pista que les lleve a descubrir qué fue de Georgie.

Mientras tanto, un ser siniestro que se muestra como un payaso, acechará desde las sombras a cada uno de los integrantes del grupo con perversas intenciones.

Estas dos películas son la segunda adaptación cinematográfica de la novela homónima de Stephen King, de la cual ya se hizo un telefilm con relativo éxito en el 1990. Son un referente del cine de terror actual y son perfectas para ver en sesión doble en la noche de las brujas.

La Niñera

(Image credit: Netflix)

Plataforma: Netflix

"La Niñera" (2017), dirigida por McG, es una película de terror-comedia que mezcla perfectamente sustos sangrientos con humor irreverente, haciendo de ella una opción ideal para una noche de sustos divertida y ligera. La historia sigue a Cole, un joven que descubre que su aparentemente perfecta niñera, Bee, forma parte de un culto satánico que practica sacrificios humanos. A partir de ese momento, Cole debe luchar por su vida mientras se enfrenta a Bee y a su grupo de amigos igualmente retorcidos.

Lo que hace a "La Niñera" tan entretenida es su tono desenfadado, con personajes extravagantes y situaciones que son tan absurdas como sangrientas. La película juega con los clichés del género slasher, burlándose de ellos mientras los ejecuta con estilo. Las secuencias de acción están llenas de gore exagerado y giros sorprendentes que mantienen el ritmo frenético, sin tomarse a sí misma demasiado en serio.

Esta película es perfecta para aquellos que buscan un filme de terror más ligero para la noche de las brujas, con una buena dosis de humor negro. "La Niñera" es ideal para reírse mientras disfrutas de momentos de tensión y acción sangrienta, convirtiéndola en una experiencia divertida y emocionante para cualquier maratón de películas de miedo. Y si te gusta, puedes seguir con la segunda parte.

Carrie

(Image credit: United Artists)

Plataforma: Prime Video

Carrie es una película de terror de 1976, dirigida por Brian De Palma y basada en la novela homónima de Stephen King. La trama sigue a Carrie White, una joven marginada con poderes telequinéticos que se desatan cuando es objeto de una cruel broma en su baile de graduación. La película explora su venganza sobrenatural y la creciente tensión con su fanática madre.

El elenco incluye a Sissy Spacek como Carrie y Piper Laurie como su madre. Ambas consiguieron nominaciones a los Oscar por sus interpretaciones en este filme. Además, la película recibió elogios por sus efectos especiales. Durante la producción, se destacó la icónica escena del baile, que involucró la caída de sangre falsa desde el techo. La película se ha convertido en un clásico del cine de terror y ha tenido varias adaptaciones posteriores.

La Calle del Terror (trilogía)

(Image credit: Netflix)

Plataforma: Netflix

La trilogía de "La Calle del Terror" (2021), dirigida por Leigh Janiak y basada en los libros de R.L. Stine, es una opción perfecta para una maratón de Halloween, combinando terror nostálgico con un enfoque moderno. Dividida en tres partes -1994, 1978 y 1666-, la saga sigue a un grupo de adolescentes que descubre que su pueblo, Shadyside, ha estado maldito durante siglos por una bruja llamada Sarah Fier. A medida que investigan la maldición, enfrentan una serie de asesinatos brutales y eventos sobrenaturales que conectan a través del tiempo.

Cada entrega tiene su propio estilo y homenajea subgéneros de terror clásicos: 1994 recuerda a los slashers de los 90 como Scream, 1978 rinde tributo a los horrores de campamento estilo Viernes 13, y 1666 explora el horror folclórico con una ambientación en la época colonial. La trilogía destaca por su narrativa interconectada, giros sorprendentes y un equilibrio entre el gore, el suspenso y el drama juvenil.

Con personajes carismáticos, una trama envolvente y una dosis saludable de nostalgia, "La Calle del Terror" es perfecta para quienes buscan un maratón que combine terror, emoción y un toque de diversión. Cada película ofrece una experiencia única que, al final, converge en una historia épica y satisfactoria.

Doctor Sueño

(Image credit: Amazon)

Plataforma: Max

Tras los sucesos de El Resplandor (1980), Danny Torrance (Ewan McGregor) es un hombre que vive atormentado con los hechos que ocurrieron décadas atrás en el Hotel Overlook, cuando era sólo un niño. Ahora lucha por encontrar algo de paz a pesar de seguir irremediablemente marcado por aquel trauma. Pronto conocerá a Abra (Kyliegh Curran), una valiente niña dotada de un poderoso don extrasensorial. La joven reconocerá en seguida que Dan comparte su poder, y le pedirá ayuda para enfrentarse a la despiadada Rose la Chistera (Rebecca Ferguson) y a sus seguidores. Junto con Abra, Dan deberá enfrentarse a sus miedos a la vez que revive los fantasmas del pasado, para así poder plantar cara a Rose.

Esta secuela de la aclamada película de Stanley Kubrick es, como la cinta original, una gran adaptación de una novela de Stephen King. Mike Flanagan, director del film, ha procedido con sumo respeto tanto al material bibliográfico como a los cimientos de la primera entrega a la hora de elaborar esta historia de terror y fantasía, que te mantendrá enganchado durante todo el metraje gracias a una trama interesante y dinámica, y con buenos giros de guión.

Múltiple (Split)

(Image credit: Amazon)

Plataforma: Netflix

M. Night Shyamalan dirigió en 2016 una de esas historias truculentas que le han consagrado como sinónimo de suspense. Este estatus le fue concedido con el magnífico éxito que supuso aquella ya lejana El Sexto Sentido (1999).

Múltiple es una película mayormente sencilla, pensada desde la economía de personajes y espacios. A veces, menos es más, y Shyamalan utiliza con inteligencia esas escasas piezas que componen el juego. La habilidad con la que ofrece la información, el astuto uso de la línea temporal para definir a sus personajes, y la tensión atenazante que se adueña del espectador desde el minuto uno son las grandes bazas de la película que nos devuelve la mejor versión de su director.

En esta cinta veremos cómo un siniestro personaje con personalidades múltiples secuestra a tres chicas adolescentes y las encierra en un zulo con intenciones inciertas. La interpretación de James McAvoy es simplemente una salvajada (sin desmerecer a Anya Taylor-Joy) y es uno de los puntos más fuertes en una película de por sí notable en todos los aspectos.

Posesión Infernal (Evil Dead 2013)

(Image credit: HBO)

Plataforma: Max

"Evil Dead" (2013), dirigida por Fede Álvarez, es un reinicio brutal y sangriento del clásico de terror de 1981 dirigido por Sam Raimi. Esta versión es perfecta para los fanáticos del gore y el horror extremo, haciendo que sea una opción aterradora para una maratón de Halloween. La película sigue la historia de un grupo de amigos que se reúnen en una cabaña remota para ayudar a Mia a desintoxicarse. Sin embargo, las cosas toman un giro oscuro cuando encuentran el Necronomicon, un libro maldito que libera una presencia demoníaca en el bosque.

A diferencia de la versión original, "Evil Dead" (2013) se inclina más hacia el terror gráfico que hacia la comedia, entregando escenas de mutilación y violencia extremas que pondrán a prueba los nervios de cualquier espectador. El diseño visual es crudo, visceral y cargado de sangre, con efectos prácticos que realzan la sensación de horror tangible. A medida que los personajes son poseídos y mutilados, el miedo y la desesperación se sienten auténticos, manteniendo una tensión constante.

"Evil Dead (2013)" es ideal para quienes buscan una película de Halloween llena de horror físico y sin concesiones, siendo una experiencia intensa que rinde homenaje al original mientras establece su propio legado en el cine de terror.

Dagon: la Secta del Mar

(Image credit: N/A)

Plataforma: Netflix

Esta producción española del 2001 se atreve a contar una adaptación de un relato de H.P. Lovecraft contenido en Los Mitos de Cthulhu sobre los misterios, criaturas y dioses oscuros que habitan en las profundidades del mar. La complejidad narrativa de esa historia hace que llevarla a la pantalla sea una propuesta valiente.

Dos parejas de amigos disfrutan en su pequeño velero de unas vacaciones cerca de las costas gallegas. Alcanzados por una tormenta, el barco encalla en las rocas, obligando a dos de ellos a ir a tierra firme a conseguir ayuda. Pero el pueblo al que llegan, Invoca, parece estar detenido en el tiempo, es oscuro, tétrico, y está habitado por gente hostil que parece pertenecer a algún tipo de culto.

Dagon es una película que engancha por su ambientación y su misterio, y mantiene la tensión sin descanso durante la mayor parte del metraje. El gran Paco Rabal y Raquel Meroño son los nombres más conocidos de esta cinta.

El Exorcista

(Image credit: Warner Bros. Pictures)

Plataforma: Netflix

El Exorcista (1973) se mantiene como un hito del cine de terror por una serie de razones notables. Su elenco entregó actuaciones magistrales, con Linda Blair y Ellen Burstyn destacando en los roles clave de Regan MacNeil y su madre, Chris. La película revolucionó los efectos especiales, creando momentos icónicos y espeluznantes, como la famosa cabeza giratoria y el vómito verde. Además, abordó cuestiones profundas de fe y maldad, explorando la lucha interna del Padre Karras y el enfrentamiento con el demonio a través del Padre Merrin.

Esta tensión psicológica se mantuvo a lo largo de la película gracias a la atmósfera inquietante y una banda sonora memorable. Su controversial contenido y el debate que generó contribuyeron a su notoriedad. "El Exorcista" ha influido en el cine de terror desde su lanzamiento, y su capacidad para aterrorizar y provocar reflexiones profundas sobre el bien y el mal asegura su lugar en la historia del cine.

La Autopsia de Jane Doe (The Autopsy of Jane Doe)

(Image credit: N/A)

Plataforma: Prime Video

En el escenario de un crimen con varios muertos, el cadáver de una hermosa joven no presenta señales que evidencien la causa de su fallecimiento. La policía lleva el cuerpo a la morgue de un experimentado forense que trabaja con su hijo, para que intenten averiguar qué le ha podido pasar. Durante la autopsia, padre e hijo irán descubriendo secretos que preferirían haber ignorado.

La Autopsia de Jane Doe (2016) es una película minimalista, que se apoya durante casi todo el metraje en solo dos personajes (los dos forenses) y un cuerpo sobre una camilla, y se desarrolla casi íntegramente en la morgue. Aun así, es una historia ligera, va directa al grano, el guion es interesante y engancha. Y sobre todo es original. No hay muchas películas (puede que ninguna) parecidas a esta, en la que empiezas empatizando con la templanza y la racionalidad de los forenses para, poco a poco, dejarte llevar a los oscuros misterios que puede esconder un simple examen médico post-mortem. Recomendadísima.

Déjame salir (Get Out)

(Image credit: HBO Max)

Plataforma: Netflix

Continuamos con otra peli de terror y suspense que se aparta de los clichés del género para traernos algo diferente y original. En Déjame Salir conocemos a Chris (Daniel Kaluuya), quien es un joven y exitoso fotógrafo afroamericano y a su novia Rose (Allison Williams), una chica blanca. Tras unos meses de relación Chris ha accedido a visitar y conocer a la familia de su pareja. Ambos harán una escapada de fin de semana y viajarán hasta la casa la familia de Rose donde se encuentran los padres de ella, Dean (Bradley Whitford) y Missy (Catherine Keener).



Al principio todo es amable y políticamente correcto. Pero Chris no tardará en descubrir secretos y mentiras, sobre todo en relación con los dos misteriosos empleados afroamericanos que viven en la casona. A medida que avanza el fin de semana, una serie de inquietantes descubrimientos le llevarán a conocer una realidad que nunca habría imaginado.

·REC

(Image credit: Filmax)

Plataforma: Netflix

Pero si lo que quieres es una peli de zombis en toda regla, con sus persecuciones, mordeduras, gritos, tensión y su dosis de gore, debes saber que esta cinta española se hizo famosa por aterrorizar a los espectadores en las salas de cine de todo el mundo en 2007.

Presentada en formato de falso documental con el recurso de la 'cámara en mano', en ·REC seguimos a un equipo de reporteros que acompañan a los bomberos de Barcelona durante una noche para contar cómo es su trabajo rutinario. Con ellos, acuden a un edificio para trasladar a una persona que parece estar en algún tipo de crisis nerviosa y que acaba forcejeando y mordiendo a un agente de policía que también acompañaba al grupo. Puedes imaginar lo que viene después, pero te recomendamos que lo veas, pues es una frenética montaña rusa de huidas, enfrentamientos, tensión, claustrofobia, oscuridad y sangre difícil de describir. ¿Qué más quieres en la noche de los muertos?

Misery

(Image credit: Columbia Pictures)

Otra gran adaptación de una novela de Stephen King. En este caso, una sin espíritus, ni extraterrestres, ni monstruos, ni cosas por el estilo. Y sin embargo, una de las más aterradoras tanto en papel como en celuloide.

Un escritor llamado Paul Sheldon (James Caan) escribe novelas rosas, de gran éxito comercial, cuya protagonista es una mujer llamada Misery. Decidido dar un cambio de rumbo artístico a su carrera, mata al personaje y se refugia en Colorado para escribir una novela seria. Terminado su trabajo, sufre un grave accidente de coche en una carretera de montaña. Annie Wilkes (Kathy Bates), gran admiradora suya, lo rescata y se lo lleva a su casa. Obsesionada con el personaje de Misery, retiene a Sheldon, pues no está del todo contenta con el final de su personaje favorito.

Se trata sin duda de un excelente thriller de terror, un clásico con una dirección magnífica de Rob Reiner y una interpretación de Kathy Bates que le valió un Oscar.

La Abuela

(Image credit: Amazon)

El enésimo ejemplo de cómo en España también se hacen buenas producciones de terror. La Abuela es la última película del director Paco Plaza (Verónica, Rec) en la que vuelve a contarnos una historia que inquieta por lo familiar que nos puede parecer la trama y el escenario que nos plantea. Después de todo, ¿quién no conoce a alguien que ha tenido que encargarse de una persona cercana con alguna discapacidad o dificultad?

Conocemos a Susana, quien tiene que dejar su vida en París, donde trabaja como modelo, y regresar a Madrid. Su abuela Pilar acaba de sufrir un derrame cerebral y debe cuidar de ella. Años atrás, cuando sus padres fallecieron, fue su abuela quien la crió como si fuese su propia hija. Aunque Susana ama incondicionalmente a su abuela, debe encontrar a alguien que pueda cuidar de ella. Lo que comienza por ser una breve estancia en su casa de la infancia, y con la única familia que tiene, se convertirá en una aterradora y tétrica pesadilla de la que no sabrá como escapar.

Consigue ahora tu suscripción a Prime Video

Suscríbete hoy mismo a Prime Video y tendrás acceso a muchas las películas de esta lista y muchas otras, junto con excelentes series como Nine Perfect Strangers, The Boys, El Cuento de la Criada, The Office, Invencible y un sinfín más. Además tendrás acceso al servicio de compras de Amazon Prime, que te ofrece descuentos en cientos de productos de Amazon, ofertas flash y envíos gratuitos.

La Cabaña en el Bosque (The Cabin in the Woods)

(Image credit: Lionsgate)

Plataforma: Netfix

Recomendar esta película a alguien que no ha oído hablar de ella es algo complicado. De primeras, la cinta parece una colección de clichés de historias de miedo cutres de los 80 y los 90, con universitarios en una cabaña apartada, con viejos peligros que les acechan en situaciones que ya hemos visto un millón de veces. Sin embargo, aunque no se trata de una comedia, sabe romper la tensión con algún chiste, y se trata de una original y reconfortante vuelta de tuerca a la típica y tópica historia de jóvenes en un bosque.

Este grupo de atractivos y divertidos amigos (entre los que se encuentra el mismísimo Chris Hemsworth - Thor) hallan en el sótano de la cabaña una extraña colección de reliquias y, entre ellas, un diario que habla de la antigua familia de psicópatas que ocupó la casa. Bien, aunque pienses que ya conoces esta historia, no tienes ni idea de lo que hay detrás de todo, pues a partir de ahí los protagonistas tendrán que descubrir el origen del horror que les acecha. Lo que no sospechan es que están siendo observados y que está en juego mucho más de lo que nadie puede imaginar.

El Sexto Sentido

(Image credit: Mubi)

Plataforma: Disney+

"El Sexto Sentido" (1999), dirigida por M. Night Shyamalan, es una película que redefinió el género del terror psicológico con su mezcla de drama emocional y una atmósfera escalofriante. Aunque no es un filme de terror convencional, es perfecto para una maratón de Halloween por su capacidad de generar miedo a través de lo sutil y lo inquietante. La historia sigue al niño Cole Sear (Haley Joel Osment), quien confiesa a su psicólogo, Malcolm Crowe (Bruce Willis), que puede ver y comunicarse con los muertos.

Lo que hace a "El Sexto Sentido" tan memorable no es solo su icónico giro final, sino la tensión que se acumula lentamente a medida que Cole navega entre el mundo de los vivos y los espíritus que lo atormentan. Cada encuentro con los fantasmas está impregnado de un suspenso aterrador, pero nunca cae en el susto fácil, sino que se enfoca en el impacto emocional que el miedo genera en los personajes.

Este filme se destaca en una selección para Halloween porque mezcla terror con una historia profunda, dejando una impresión duradera en los espectadores. Si buscas algo que te haga pensar y te mantenga inquieto durante toda la película, "El Sexto Sentido" es una elección infalible.

La Bruja (The VVitch)

(Image credit: Amazon)

Plataforma: Netflix

Continuamos con una cinta más adulta y psicológica, pero igualmente aterradora.

En la Nueva Inglaterra de 1630, William y Katherine son dos cristianos devotos que, tras ser expulsados de su comunidad religiosa, se han instalado con sus cinco hijos en medio de la naturaleza, donde esperan empezar de cero. Cuando el recién nacido de la familia desaparece y la cosecha se estropea, los miembros de la familia empiezan a desconfiar los unos de los otros, y a temer estar siendo castigados por Dios.



En su primer largometraje, el director y guionista Robert Eggers recrea minuciosamente la Nueva Inglaterra del siglo XVII, unos cincuenta años antes de los famosos juicios de Salem, evocando el emisterioso y mítico poder de las brujas. La cinta sigue a Thomasin (Anya Taylor-Joy), la hija adolescente, a traves de la cual experimentaremos la paranoia y la angustia que la acechan. La Bruja es la escalofriante historia de una familia que se desmorona por culpa de sus miedos y sus pecados, y que no puede hacer frente a una mal que no logran entender.

Noche de Bodas (Ready or Not)

(Image credit: Prime Vido)

Plataforma: Disney+

"Ready or Not" (titulada "Noche de Bodas" en España), dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, es una de esas películas de terror que se destacan por su mezcla perfecta de suspenso, violencia y humor negro. Estrenada en 2019, la película sigue a Grace (interpretada por Samara Weaving - La Niñera), una joven que acaba de casarse con un hombre rico y entra a formar parte de su excéntrica familia. Sin embargo, en la noche de bodas, la familia revela una tradición macabra: deben cazar a Grace en una retorcida versión del clásico juego del escondite.

El filme destaca por su tono exagerado y desvergonzado, con escenas sangrientas que son tan grotescas como divertidas. A medida que Grace intenta sobrevivir, la película equilibra perfectamente momentos de terror con situaciones absurdas que generan risa nerviosa. Su ritmo rápido y la sátira social sobre la clase alta añaden una capa extra de disfrute.

"Ready or Not" es una opción ideal para quienes buscan una película de terror ligera y entretenida para Halloween, donde el horror se mezcla con lo cómico en una espiral desenfrenada de caos. Los giros sorprendentes y la actitud desenfadada la convierten en una experiencia divertida que mantiene a los espectadores al borde del asiento.

Muñeco Diabólico

(Image credit: MGM)

Acabamos con otro clásico. Muñeco Diabólico (Child's Play) es una película de terror de 1988, dirigida por Tom Holland (no confundir con el Spider-Man de Marvel, que no había nacido aún). La trama gira en torno a un muñeco llamado Chucky, que cobra vida tras ser poseído por el alma de un asesino en serie. Lo más interesante de la sinopsis es cómo combina elementos de terror sobrenatural con el concepto aparentemente inocente de un muñeco, generando un equilibrio entre lo cómico y lo espeluznante.

Durante el rodaje y la producción, uno de los aspectos más destacados fue la creación del personaje Chucky. El diseño y efectos especiales empleados para dar vida al muñeco fueron innovadores en su época y contribuyeron al éxito de la película. También se contó con el talento de Brad Dourif, quien proporcionó la voz de Chucky, aportando una dimensión aterradora al personaje.

La película se convirtió en un clásico del cine de terror y generó una exitosa franquicia con múltiples secuelas. Además, "Muñeco Diabólico" influyó en la forma en que se abordaron las películas de terror centradas en muñecos y objetos inanimados que cobran vida, como "Annabelle" y "Saw". La combinación de humor negro y horror efectivo la convirtió en una película emblemática del género.